VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Неделя Коппи и Бартали-2026. Этап 4

Picture (c) gsemilia.it

 

 

 

Ponte di Piave - Valdobbiadene, 159.6 км

 

 

1

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

3:38:05

 

 

2

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

0:00:00

 

 

3

 

Riccardo Lorello (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

4

 

Nicolo' Arrighetti (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

5

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

6

 

Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

7

 

Tommaso Dati (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

8

 

Alessio Menghini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

9

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

10

 

Federico Iacomoni (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

11

 

Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

12

 

Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula

 

 

 

 

13

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

14

 

Giacomo Villa (Ita) Petrolike

 

 

 

 

15

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

16

 

Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

17

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

18

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

19

 

Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

20

 

Leonardo Vesco (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

21

 

Emil Herzog (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

22

 

Tommaso Bessega (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

23

 

Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

24

 

Thomas Pesenti (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

25

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

26

 

Mark Jamie Donovan (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

27

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

28

 

Alessandro Fancellu (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

29

 

Vicente Rojas Naranjo (Chi) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

30

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

31

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

32

 

Elliot Rowe (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

33

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

34

 

Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike

 

 

 

 

35

 

Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

36

 

Alessandro Cattani (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

37

 

Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike

 

 

 

 

38

 

Davide De Cassan (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

39

 

Juan Quintero Osorno (Col) Petrolike

 

 

 

 

40

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

41

 

Michele Bicelli (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

42

 

Tommaso Bambagioni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

43

 

Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

44

 

Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

45

 

Martin Santiago Herreño Polania (Col) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

46

 

Dario Giuliano (Fra) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

47

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

48

 

Milan Vader (Ned) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

49

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

50

 

Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

51

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

52

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

53

 

Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

54

 

Fausto Masnada (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

55

 

Matteo Scalco (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

56

 

Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

57

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

58

 

Ben Granger (Gbr) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

59

 

Alessio Magagnotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

60

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

61

 

Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

62

 

Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:00:13

 

 

63

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

0:00:32

 

 

64

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

0:00:33

 

 

65

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

0:00:36

 

 

66

 

Kamiel Bonneu (Bel) Solution Tech Nippo Rali

 

0:00:44

 

 

67

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

68

 

Adam Rafferty (Irl) Hagens Berman Jayco

 

0:00:48

 

 

69

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:00:00

 

 

70

 

Alessandro Verre (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:01:12

 

 

71

 

Kevin Biehl (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:01:15

 

 

72

 

Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:01:19

 

 

73

 

Nicola Zumsteg (Sui) Biesse - Carrera - Premac

 

0:01:25

 

 

74

 

Nicholas Travella (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

75

 

Mattia Ballerini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:01:36

 

 

76

 

Fabricio German Crozzolo (Arg) Team Polti Visitmalta

 

0:02:01

 

 

77

 

Giosue' Epis (Ita) Petrolike

 

0:02:12

 

 

78

 

William Harding (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:02:41

 

 

79

 

Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:03:07

 

 

80

 

Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike

 

0:03:32

 

 

81

 

Jesper Stiansen (Nor) Tudor Pro Cycling Team U23

 

0:03:56

 

 

82

 

Andrea Piras (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

0:04:37

 

 

83

 

Sven Aleksander Mernik (Slo) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:05:02

 

 

84

 

Patryk Goszczurny (Pol) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

85

 

Yoshiki Terada (Jpn) Team Ukyo

 

0:05:08

 

 

86

 

Walter Calzoni (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

87

 

Alfred Grenaae (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

88

 

Matteo Badilatti (Sui) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:05:38

 

 

89

 

Filippo Agostinacchio (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:06:03

 

 

90

 

Roberto Capello (Ita) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

91

 

Mirko Bozzola (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

92

 

Renato Favero (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

93

 

Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

94

 

Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

95

 

Milkiyas Maekele (Eri) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

96

 

Matteo Scofet (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

97

 

Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

98

 

Diego Bracalente (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

99

 

Cristian Sanfilippo (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

100

 

Marco Martini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

101

 

Gavin Hlady (Usa) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

102

 

Max Hinds (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

103

 

Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

104

 

Pablo Garcia Frances (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

105

 

Luca Laudi (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

106

 

Koki Kamada (Jpn) Team Nippo Nuovacomauto Obor

 

 

 

 

107

 

Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

108

 

Stefano Masciarelli (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

109

 

Lorenzo Masciarelli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

110

 

Márton Dina (Hun) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

111

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

 

 

 

112

 

Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

113

 

George Wood (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:06:56

 

 

114

 

Tomos Pattinson (Gbr) Ef Education - Aevolo

 

0:08:01

 

 

115

 

Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:11:29

 

 

116

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

117

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

0:11:45

 

 

118

 

Jacopo Pignatti (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:12:40

 

 

119

 

Tommaso Quaglia (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

DNS

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

DNS

 

Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

DNS

 

Dylan Sage (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

DNS

 

Riccardo Archetti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

DNF

 

Lorenzo Nespoli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

DNF

 

Alexandre Balmer (Sui) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 4 этапа

 

 

1

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

15:00:06

 

 

2

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

0:00:02

 

 

3

 

Tommaso Dati (Ita) Team Ukyo

 

0:00:10

 

 

4

 

Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team

 

0:00:12

 

 

5

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:00:20

 

 

6

 

Federico Iacomoni (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

7

 

Thomas Pesenti (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

8

 

Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

9

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

10

 

Mark Jamie Donovan (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

11

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

12

 

Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula

 

 

 

 

13

 

Elliot Rowe (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

14

 

Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

15

 

Emil Herzog (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

16

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

17

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

18

 

Michele Bicelli (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

19

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

20

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

21

 

Davide De Cassan (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

22

 

Milan Vader (Ned) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

23

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

24

 

Matteo Scalco (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

25

 

Juan Quintero Osorno (Col) Petrolike

 

 

 

 

26

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

27

 

Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

28

 

Alessandro Cattani (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

29

 

Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

30

 

Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike

 

 

 

 

31

 

Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

32

 

Martin Santiago Herreño Polania (Col) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

33

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

34

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

35

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

36

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

37

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

38

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

0:00:52

 

 

39

 

Kamiel Bonneu (Bel) Solution Tech Nippo Rali

 

0:01:04

 

 

40

 

Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike

 

0:01:13

 

 

41

 

Alessandro Verre (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:01:32

 

 

42

 

Kevin Biehl (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:01:35

 

 

43

 

Alessandro Fancellu (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:02:20

 

 

44

 

Fabricio German Crozzolo (Arg) Team Polti Visitmalta

 

0:02:21

 

 

45

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Solution Tech Nippo Rali

 

0:02:42

 

 

46

 

Vicente Rojas Naranjo (Chi) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

47

 

Fausto Masnada (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

48

 

Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:03:06

 

 

49

 

Leonardo Vesco (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:04:13

 

 

50

 

Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:05:02

 

 

51

 

Walter Calzoni (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:05:28

 

 

52

 

Dario Giuliano (Fra) Team Polti Visitmalta

 

0:06:23

 

 

53

 

Tommaso Bambagioni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:09:02

 

 

54

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

0:09:27

 

 

55

 

Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers

 

0:09:36

 

 

56

 

Nicholas Travella (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:09:41

 

 

57

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

0:09:56

 

 

58

 

Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team

 

0:10:05

 

 

59

 

Jesper Stiansen (Nor) Tudor Pro Cycling Team U23

 

0:10:19

 

 

60

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

0:10:34

 

 

61

 

Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:10:55

 

 

62

 

Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team

 

0:12:35

 

 

63

 

Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:12:56

 

 

64

 

Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike

 

0:12:57

 

 

65

 

Nicolo' Arrighetti (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:13:27

 

 

66

 

Lorenzo Masciarelli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:14:26

 

 

67

 

Riccardo Lorello (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:14:45

 

 

68

 

Adam Rafferty (Irl) Hagens Berman Jayco

 

 

 

 

69

 

Andrea Piras (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

0:15:12

 

 

70

 

Giacomo Villa (Ita) Petrolike

 

0:16:31

 

 

71

 

Stefano Masciarelli (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:16:34

 

 

72

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:16:35

 

 

73

 

Alessio Magagnotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

74

 

Tommaso Quaglia (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:16:53

 

 

75

 

Giosue' Epis (Ita) Petrolike

 

0:17:01

 

 

76

 

Tomos Pattinson (Gbr) Ef Education - Aevolo

 

0:17:03

 

 

77

 

Sven Aleksander Mernik (Slo) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:17:14

 

 

78

 

Ben Granger (Gbr) Solution Tech Nippo Rali

 

0:17:18

 

 

79

 

Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

0:18:37

 

 

80

 

Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:18:46

 

 

81

 

Koki Kamada (Jpn) Team Nippo Nuovacomauto Obor

 

 

 

 

82

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

0:19:02

 

 

83

 

Nicola Zumsteg (Sui) Biesse - Carrera - Premac

 

0:19:39

 

 

84

 

Filippo Agostinacchio (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:20:04

 

 

85

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

0:20:17

 

 

86

 

Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:21:34

 

 

87

 

Mattia Ballerini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:21:42

 

 

88

 

Roberto Capello (Ita) Ef Education - Aevolo

 

0:22:20

 

 

89

 

Matteo Scofet (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:23:12

 

 

90

 

Alessio Menghini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:23:57

 

 

91

 

Max Hinds (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

0:24:47

 

 

92

 

William Harding (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:24:48

 

 

93

 

Yoshiki Terada (Jpn) Team Ukyo

 

0:24:52

 

 

94

 

Alfred Grenaae (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

95

 

Tommaso Bessega (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:24:58

 

 

96

 

Diego Bracalente (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

97

 

Patryk Goszczurny (Pol) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:25:01

 

 

98

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:25:02

 

 

99

 

Gavin Hlady (Usa) Ef Education - Aevolo

 

0:25:05

 

 

100

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:25:40

 

 

101

 

Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team

 

0:25:47

 

 

102

 

Mirko Bozzola (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

103

 

Márton Dina (Hun) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:25:48

 

 

104

 

Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:26:21

 

 

105

 

Pablo Garcia Frances (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:26:28

 

 

106

 

Jacopo Pignatti (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:27:43

 

 

107

 

Cristian Sanfilippo (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:28:07

 

 

108

 

Milkiyas Maekele (Eri) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

0:30:00

 

 

109

 

Renato Favero (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:30:16

 

 

110

 

Marco Martini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:30:51

 

 

111

 

Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:31:04

 

 

112

 

Luca Laudi (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:32:20

 

 

113

 

Matteo Badilatti (Sui) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:32:26

 

 

114

 

Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:32:31

 

 

115

 

Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula

 

0:33:25

 

 

116

 

Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

117

 

George Wood (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:34:15

 

 

118

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

0:37:33

 

 

119

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

0:43:08

 

 

   

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали-2026 Settimana Internazionale Coppi e Bartali-2026 многодневная велогонка велогонка категории 2.1

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Понравилась ли Вам Милан - Сан-Ремо-2026?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул третий год п ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Предполагаю что это 3-я и последняя победа МВДП на Е3. Возможно через год он поставит цель для себя "срепетировать" Фландрию на классике Гент-Вевельгем(е). Ну а в пятницу Пул знатно потратился сначала сам догоняя, потом сам уходя от отрыва преследователей.

    Но его догоняльщики те ещё кренделя. Понятно что один друг Пула, а другой был в отрыве дня и напахался, но парни, лидер гонки перед вами за 75м. и вы его накатываете, а до финиша всего 1км. - так НЕТ, тактика "сам не гам и другому на дам" опять в деле dash Я думаю если бы Матьё накатили, то он так много колеся в одиночку на Е3 не смог бы взять победу на финише, пускай даже из малой группы, но "всё хорошо, что хорошо заканчивается" и очередной триумф для голландца в кармане.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    RVL-Фото
    Кусок у Ремко есть однозначно, а главное ровный кусок...вывозить генерала на атаку и сбрасывать балласт самое то.
  • AndrewWalker163
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    AndrewWalker163-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.
    Им надо было сбросить Галла на спуске чтобы гарантировать себе подиум, а иначе они не только не смогли бы взять этап (не думаю что Винегора можно было раздергать) но и упустили бы шансы на топ3. Завтра к слову будет хороший шанс забрать победу на этапе, профиль идеально подходит Эвенпулу
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Геродот-Фото
    Где ж неубедительно? Встал на педали, три крутка и всех сдуло. Сел и покатил на финиш. Другая лига просто.
  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Ser Gio-Фото

    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.

  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    kwwk-Фото

    Пусть не столь убедительно, но Йонас Хансен взял второй этап подряд, правда должен занести упаковку светлого в автобус Ред булла.

    За Бору можно порадоваться - в межсезонье они приобрели неплохого лейтенанта Ремко под генерала.

  • Lucky
    «Никто не знал, что я там»: То ... (5)
    Lucky-Фото

    Сошел с гонки

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (18)
    DIM-Фото

    Вчера на Евроспорте велогонки комментировал Саприн, которого никогда там не было и вообще он с ОККО - его там "назначили" на велоспорт, но поняли что тот не тянет и переманили Отара с Евроспорта. 

    Учитывая, что русскоязычная редакция Евроспорта официально ориентирована на Среднюю Азию, то в комментаторы там скоро будут брать с улицы)

     

  • veltus85
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (43)
    veltus85-Фото
    А где Курдюков?
  • qwinter
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (31)
    qwinter-Фото
    Цитата: Стриж
    Да , уж что то Матвей совсем не тот как прошлогодний. Чуть не раздели, а через неделю Фландрия а ещё через неделю ПР, сейчас тот кто ее больше всех теперь жаждет - прыгать начнет. Ну а эти трое , как в басне - «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». Вермерш прям по рулю ударил , со злобы За 1км доставали , вот он и тю-тю.
    Так понял какой он идиот со своим колесничеством в конце))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

29 марта

Bram Welten (Team Picnic PostNL)

Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United)

Nadav Raisberg (NSN Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2026 (170)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)