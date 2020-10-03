VeloNEWS
Santos Women's Tour Down Under-2026. Этап 3

Santos Women's Tour Down Under-2026. Этап 3

Santos Women's Tour Down Under-2026. Этап 3

Santos Women's Tour Down Under-2026. Этап 3

 

 

 

 

 

Norwood - Campbelltown, 126.5 км

 

 

1

 

Noemi Rüegg (Sui) Ef Education - Oatly

 

3:24:02

 

 

2

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

0:01

 

 

3

 

Paula Blasi Cairol (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

4

 

Dominika Wlodarczyk (Pol) Uae Team Adq

 

0:02

 

 

5

 

Sarah Van Dam (Can) Team Visma | Lease A Bike

 

12

 

 

6

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

7

 

Ella Wyllie (Nzl) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

8

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

9

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

 

 

 

10

 

Lotte Claes (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

11

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

12

 

Anouska Koster (Ned) Uno-X Mobility

 

 

 

 

13

 

Maud Oudeman (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

14

 

 

14

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

27

 

 

15

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

16

 

Olivia Baril (Can) Movistar Team

 

 

 

 

17

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

18

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

19

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

20

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

21

 

Ruby Roseman-Gannon (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

+1:18

 

 

22

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

23

 

Claire Steels (Gbr) Movistar Team

 

 

 

 

24

 

Léa Curinier (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

25

 

Neve Summer Bradbury (Aus) Canyon//Sram Zondacrypto

 

+2:43

 

 

26

 

Mackenzie Coupland (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

+2:48

 

 

27

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

+3:01

 

 

28

 

Alice Towers (Gbr) Ef Education - Oatly

 

+3:26

 

 

29

 

Gaia Realini (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

30

 

Sophie Edwards (Aus) Australia

 

+3:34

 

 

31

 

Marta Lach (Pol) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

32

 

Marie Le Net (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

33

 

Paula Ostiz Taco (Esp) Movistar Team

 

+3:36

 

 

34

 

Loes Adegeest (Ned) Lidl - Trek

 

+4:19

 

 

35

 

Carina Schrempf (Aut) Fenix-Premier Tech

 

+4:43

 

 

36

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

+4:53

 

 

37

 

Lucia Ruiz Perez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

38

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

+5:55

 

 

39

 

Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Zondacrypto

 

+6:04

 

 

40

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

41

 

Tully Schweitzer (Aus) Australia

 

+6:56

 

 

42

 

Alexandra Grace Manly (Aus) Ag Insurance - Soudal Team

 

+7:03

 

 

43

 

Xaydee Van Sinaey (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

44

 

Sofia Bertizzolo (Ita) Fdj United - Suez

 

 

 

 

45

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

46

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

47

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

48

 

Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

49

 

Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

50

 

Kopecký Julia Kopecký Julia (Cze) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

51

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

52

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

53

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

54

 

Ricarda Bauernfeind (Ger) Lidl - Trek

 

 

 

 

55

 

Nicole Steigenga (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

+8:06

 

 

56

 

Lucie Fityus (Aus) Team Picnic Postnl

 

+9:25

 

 

57

 

Juliana Londoño David (Col) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

58

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

+9:43

 

 

59

 

Fien Van Eynde (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

60

 

Fauve Bastiaenssen (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

61

 

Wilma Aintila (Fin) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

62

 

Henrietta Christie (Nzl) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

63

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

64

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

65

 

Alena Ivanchenko (Rus) Uae Team Adq

 

 

 

 

66

 

Josie Talbot (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

67

 

Alyssa Polites (Aus) Australia

 

+14:37

 

 

68

 

Julie De Wilde (Bel) Fenix-Premier Tech

 

+15:20

 

 

69

 

Emma Cecilie Norsgaard Bjerg (Den) Lidl - Trek

 

 

 

 

70

 

Lauretta Hanson (Aus) Lidl - Trek

 

 

 

 

71

 

Francesca Pellegrini (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

72

 

Ella Heremans (Bel) Team Picnic Postnl

 

+16:26

 

 

DNF

 

Carys Lloyd (Gbr) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Chloe Dygert (Usa) Canyon//Sram Zondacrypto

 

    

 

 

 

Итоговая генеральная классификация:

 

 

1

 

Noemi Rüegg (Sui) Ef Education - Oatly

 

10:27:36

 

 

2

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

0:11

 

 

3

 

Paula Blasi Cairol (Esp) Uae Team Adq

 

0:14

 

 

4

 

Dominika Wlodarczyk (Pol) Uae Team Adq

 

0:17

 

 

5

 

Sarah Van Dam (Can) Team Visma | Lease A Bike

 

0:25

 

 

6

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

0:29

 

 

7

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

 

 

 

8

 

Ella Wyllie (Nzl) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

9

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

10

 

Lotte Claes (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

11

 

Maud Oudeman (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:31

 

 

12

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:34

 

 

13

 

Olivia Baril (Can) Movistar Team

 

0:39

 

 

14

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:44

 

 

15

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

16

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

17

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

0:51

 

 

18

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

0:54

 

 

19

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

+1:02

 

 

20

 

Ruby Roseman-Gannon (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

+1:35

 

 

21

 

Léa Curinier (Fra) Fdj United - Suez

 

+1:55

 

 

22

 

Claire Steels (Gbr) Movistar Team

 

+1:57

 

 

23

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

+2:25

 

 

24

 

Neve Summer Bradbury (Aus) Canyon//Sram Zondacrypto

 

+3:00

 

 

25

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

+3:28

 

 

26

 

Gaia Realini (Ita) Lidl - Trek

 

+3:43

 

 

27

 

Marta Lach (Pol) Team Sd Worx - Protime

 

+3:49

 

 

28

 

Sophie Edwards (Aus) Australia

 

+3:51

 

 

29

 

Marie Le Net (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

30

 

Paula Ostiz Taco (Esp) Movistar Team

 

+3:53

 

 

31

 

Mackenzie Coupland (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

+4:42

 

 

32

 

Anouska Koster (Ned) Uno-X Mobility

 

+5:02

 

 

33

 

Alice Towers (Gbr) Ef Education - Oatly

 

+5:05

 

 

34

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

+5:10

 

 

35

 

Loes Adegeest (Ned) Lidl - Trek

 

+5:37

 

 

36

 

Lucia Ruiz Perez (Esp) Movistar Team

 

+5:55

 

 

37

 

Carina Schrempf (Aut) Fenix-Premier Tech

 

+6:29

 

 

38

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

+6:32

 

 

39

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

+6:55

 

 

40

 

Ricarda Bauernfeind (Ger) Lidl - Trek

 

+7:20

 

 

41

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

+7:33

 

 

42

 

Tully Schweitzer (Aus) Australia

 

+7:39

 

 

43

 

Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team

 

+7:42

 

 

44

 

Alexandra Grace Manly (Aus) Ag Insurance - Soudal Team

 

+7:49

 

 

45

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

+7:59

 

 

46

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

+8:11

 

 

47

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

+8:41

 

 

48

 

Nicole Steigenga (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

+8:45

 

 

49

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

+8:55

 

 

50

 

Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Zondacrypto

 

+9:36

 

 

51

 

Fien Van Eynde (Bel) Fenix-Premier Tech

 

+10:00

 

 

52

 

Kopecký Julia Kopecký Julia (Cze) Team Sd Worx - Protime

 

+10:09

 

 

53

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

+11:11

 

 

54

 

Henrietta Christie (Nzl) Ef Education - Oatly

 

+11:23

 

 

55

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

+11:38

 

 

56

 

Juliana Londoño David (Col) Team Picnic Postnl

 

+11:49

 

 

57

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

+11:51

 

 

58

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

+11:53

 

 

59

 

Alena Ivanchenko (Rus) Uae Team Adq

 

+11:55

 

 

60

 

Lucie Fityus (Aus) Team Picnic Postnl

 

+12:16

 

 

61

 

Josie Talbot (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

+16:38

 

 

62

 

Emma Cecilie Norsgaard Bjerg (Den) Lidl - Trek

 

+17:16

 

 

63

 

Lauretta Hanson (Aus) Lidl - Trek

 

+17:52

 

 

64

 

Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Team

 

+18:02

 

 

65

 

Xaydee Van Sinaey (Bel) Fenix-Premier Tech

 

+18:58

 

 

66

 

Sofia Bertizzolo (Ita) Fdj United - Suez

 

+19:22

 

 

67

 

Wilma Aintila (Fin) Canyon//Sram Zondacrypto

 

+19:34

 

 

68

 

Alyssa Polites (Aus) Australia

 

+26:14

 

 

69

 

Fauve Bastiaenssen (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

+27:00

 

 

70

 

Francesca Pellegrini (Ita) Uno-X Mobility

 

+27:47

 

 

71

 

Ella Heremans (Bel) Team Picnic Postnl

 

+28:00

 

 

72

 

Julie De Wilde (Bel) Fenix-Premier Tech

 

+31:37

 

 

     

