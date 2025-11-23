VeloNEWS
Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Женщины. Результаты

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

45:20

2

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

0:10

3

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

0:13

4

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:14

5

 Fouquenet Amandine

Arkéa - B&B Hotels Women

1:38

6

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

1:47

7

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

2:04

8

 Clauzel Hélène

UVCA Troyes

  

2:14

9

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

2:20

10

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

2:44

11

 Molengraaf Lauren

Charles Liégeois Roastery CX

3:13

12

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

3:14

13

 Hladíková Kateřina

Brilon Racing Team MB

3:37

14

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

4:01

15

 Mos Anniek

KDM - Pack Cycling Team vzw

4:10

16

 Kay Anna

Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes

4:16

17

 Clauzel Perrine

Sebmotobikes CX Team

4:26

18

 de Beer Jamie

    

4:45

19

 Wenzel Liv

Sebmotobikes CX Team

4:58

20

 Sonnemans Sara

WV Schijndel

  

5:03

21

 Moes Noï

WV Schijndel

  

5:09

22

 Hoefmans Pem

ACROG-Tormans

  

6:21

23

 Lenferink Femke

Löwik Wonen en Slapen Cycling Team

6:37

24

 Detilleux Emeline

    

6:45

25

 De Raedemaeker Alexe

KDM - Pack Cycling Team vzw

7:17

26

 Blieck Phebe

ACROG-Tormans

  

7:32

27

 Schollaert Shanaya Esther

Baloise Minimax WB Ladies

7:42

28

 Leyssens Mart

ACROG-Tormans

  

7:55

29

 Polfliet Alana

Never Give Up by Jolien Verschueren

+1 lap

30

 Kooremans Britt

Keukens Redant Cycling Team

+1 lap

31

 Buurmeijer Mirthe

WRV De Peddelaars

  

+2 laps

32

 Coppelmans Fenny

Talent Cycling

  

+3 laps

33

 Vissenberg Febe

    

+3 laps

DNF

 Parthoens Yana

VELOPRO - Alphamotorhomes

  

DNF

 De Cuyper Emily

Super Help - Evil Eye

    

 

 

