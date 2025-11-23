Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 16:55
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
45:20
|
2
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:10
|
3
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
0:13
|
4
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:14
|
5
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
1:38
|
6
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
1:47
|
7
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:04
|
8
|
Clauzel Hélène
|
UVCA Troyes
|
2:14
|
9
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:20
|
10
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:44
|
11
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
3:13
|
12
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
3:14
|
13
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
3:37
|
14
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:01
|
15
|
Mos Anniek
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
4:10
|
16
|
Kay Anna
|
Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes
|
4:16
|
17
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:26
|
18
|
de Beer Jamie
|
4:45
|
19
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:58
|
20
|
Sonnemans Sara
|
WV Schijndel
|
5:03
|
21
|
Moes Noï
|
WV Schijndel
|
5:09
|
22
|
Hoefmans Pem
|
ACROG-Tormans
|
6:21
|
23
|
Lenferink Femke
|
Löwik Wonen en Slapen Cycling Team
|
6:37
|
24
|
Detilleux Emeline
|
6:45
|
25
|
De Raedemaeker Alexe
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
7:17
|
26
|
Blieck Phebe
|
ACROG-Tormans
|
7:32
|
27
|
Schollaert Shanaya Esther
|
Baloise Minimax WB Ladies
|
7:42
|
28
|
Leyssens Mart
|
ACROG-Tormans
|
7:55
|
29
|
Polfliet Alana
|
Never Give Up by Jolien Verschueren
|
+1 lap
|
30
|
Kooremans Britt
|
Keukens Redant Cycling Team
|
+1 lap
|
31
|
Buurmeijer Mirthe
|
WRV De Peddelaars
|
+2 laps
|
32
|
Coppelmans Fenny
|
Talent Cycling
|
+3 laps
|
33
|
Vissenberg Febe
|
+3 laps
|
DNF
|
Parthoens Yana
|
VELOPRO - Alphamotorhomes
|
DNF
|
De Cuyper Emily
|
Super Help - Evil Eye
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (107)