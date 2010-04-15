Велокросс. Superprestige Niel - Jaarmarktcross-2025. Женщины. Результаты

- Категория:
Niel
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
52:07
|
2
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
0:47
|
3
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
1:17
|
4
|
Clauzel Hélène
|
UVCA Troyes
|
1:47
|
5
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:17
|
6
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
2:18
|
7
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:36
|
8
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:59
|
9
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
3:32
|
10
|
Drake Ffion
|
3:52
|
11
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:26
|
12
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
|
4:30
|
13
|
Kay Anna
|
Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes
|
4:51
|
14
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
5:41
|
15
|
Barthels Maïté
|
Cycling Team Atertdaul
|
+2 laps
|
16
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
+3 laps
|
17
|
Hoefmans Pem
|
ACROG-Tormans
|
+3 laps
|
18
|
Delcommune Juline
|
Team Wilink Brussels Cycling
|
+3 laps
|
19
|
Secchi Giorgia
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
+4 laps
|
20
|
Baszta Magdalena
|
Warszawski Klub Kolarski
|
+4 laps
|
21
|
Menant Yulizh
|
EC Landerneau
|
+5 laps
|
DNF
|
Bialek Antonina
|
Warszawski Klub Kolarski
|
DNF
|
De Cuyper Emily
|
Super Help - Evil Eye
|
DNS
|
Casasola Sara
|
Crelan - Corendon
