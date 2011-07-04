VeloNEWS
Гран-при Монреаля-2025. Результаты

Гран-при Монреаля-2025. Результаты

Гран-при Монреаля-2025. Результаты

Гран-при Монреаля-2025. Результаты

 

 

Montréal - Montréal, 209,1 км

 

1

 McNulty Brandon

UAE Team Emirates - XRG

5:14:04

2

 Pogačar Tadej

UAE Team Emirates - XRG

,,

3

 Simmons Quinn

Lidl - Trek

    

1:03

4

 Powless Neilson

EF Education - EasyPost

1:45

5

 Yates Adam

UAE Team Emirates - XRG

1:49

6

 Barré Louis

Intermarché - Wanty

  

2:00

7

 Benoot Tiesj

Team Visma | Lease a Bike

2:25

8

 Aranburu Alex

Cofidis

    

2:57

9

 Strong Corbin

Israel - Premier Tech

  

2:59

10

 Bettiol Alberto

XDS Astana Team

  

,,

11

 Narváez Jhonatan

UAE Team Emirates - XRG

,,

12

 Hermans Quinten

Alpecin - Deceuninck

  

,,

13

 Izagirre Ion

Cofidis

    

,,

14

 Zana Filippo

Team Jayco AlUla

  

,,

15

 Madouas Valentin

Groupama - FDJ

  

,,

16

 Costiou Ewen

Arkéa - B&B Hotels

  

,,

17

 Skjelmose Mattias

Lidl - Trek

    

,,

18

 Baudin Alex

EF Education - EasyPost

,,

19

 Onley Oscar

Team Picnic PostNL

  

,,

20

 Sivakov Pavel

UAE Team Emirates - XRG

3:06

 

 

 

Гран-при Монреаля-2025 Grand Prix Cycliste de Montreal-2025 велогонка Мирового тура классика Брэндон Макналти

  1. DIM

    Сегодня, 22:33 | Регистрация: 13.10.2012

    Щедрость Погачара не знает границ.

  2. RVL

    Сегодня, 22:34 | Регистрация: 30.08.2012

    Пелотон последние 10 км не транслировали...хотя там что то было, судя по прибывшим...

    Ну, а погги оттащил Брендона из зоны риска и подарил гран при!

    Благородно.

    Куин выстоял тоже...молоток 

  3. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 22:35 | Регистрация: 1.05.2018

    Нет такой профессии хороший человек, нельзя допускать таких людей в студию, комментатор еврика полное днище 

  4. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 22:38 | Регистрация: 31.05.2014

    Да уж, порвали пелотон, как Тузик грелку. Не каждый гонец смог добраться до половины дистанции. а до финиша только избранные.

    Лишь один брутальный мужчина смог создать конкуренцию, за что и был награжден третьим местом.

    А так да - 85 победа эмиратов в сезоне и повторение обсолютного рекорда НТС в 2009 году.

    Ждемс всех гонцов в Руанде, стране 1000 холмов, где и разделка и сама гонка очень и очень сложны.

    п.с Данный коментатор утомил: с его Яйцами и дуэлью в спринте победителей))

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Великодушный Погачар! Респект!

    Цитата: kwwk
    Да уж, порвали пелотон, как Тузик грелку. Не каждый гонец смог добраться до половины дистанции. а до финиша только избранные.
    Лишь один брутальный мужчина смог создать конкуренцию, за что и был награжден третьим местом.
    А так да - 85 победа эмиратов в сезоне и повторение обсолютного рекорда НТС в 2009 году.
    Ждемс всех гонцов в Руанде, стране 1000 холмов, где и разделка и сама гонка очень и очень сложны.
    п.с Данный коментатор утомил: с его Яйцами и дуэлью в спринте победителей))
    Дураку понятно было, что Тадей отдаст должок своему лейтенанту. Комментатор просто тормоз.

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 22:49 | Регистрация: 8.07.2013

    Хорошая гонка получилась... и Поги-шоу и хепи-энд и Бетиоль порадовал.

    Поги и Брендан всё сделали как по нотам я бы даже эту гонку назвал МакНалти-шоу.

    Комментатор посмешыл конечно ,ну да ладно.

    МакНалти заслужил эту победу.

  7. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 23:03 | Регистрация: 4.07.2011

    Тадей к ЧМ готовится, там его цель, а гонка зрелищная получилась!

  8. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 23:04 | Регистрация: 7.07.2021

    Вот умеет Погги!

