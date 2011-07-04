Гран-при Монреаля-2025. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 22:32
Montréal - Montréal, 209,1 км
|
1
|
McNulty Brandon
|
UAE Team Emirates - XRG
|
5:14:04
|
2
|
Pogačar Tadej
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
3
|
Simmons Quinn
|
Lidl - Trek
|
1:03
|
4
|
Powless Neilson
|
EF Education - EasyPost
|
1:45
|
5
|
Yates Adam
|
UAE Team Emirates - XRG
|
1:49
|
6
|
Barré Louis
|
Intermarché - Wanty
|
2:00
|
7
|
Benoot Tiesj
|
Team Visma | Lease a Bike
|
2:25
|
8
|
Aranburu Alex
|
Cofidis
|
2:57
|
9
|
Strong Corbin
|
Israel - Premier Tech
|
2:59
|
10
|
Bettiol Alberto
|
XDS Astana Team
|
,,
|
11
|
Narváez Jhonatan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
12
|
Hermans Quinten
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
13
|
Izagirre Ion
|
Cofidis
|
,,
|
14
|
Zana Filippo
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
15
|
Madouas Valentin
|
Groupama - FDJ
|
,,
|
16
|
Costiou Ewen
|
Arkéa - B&B Hotels
|
,,
|
17
|
Skjelmose Mattias
|
Lidl - Trek
|
,,
|
18
|
Baudin Alex
|
EF Education - EasyPost
|
,,
|
19
|
Onley Oscar
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
20
|
Sivakov Pavel
|
UAE Team Emirates - XRG
|
3:06
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (8)
- Просмотров
- (307)