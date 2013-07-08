VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Гран-при Квебека-2025. Результаты

Гран-при Квебека-2025. Результаты

 

Гран-при Квебека-2025. Результаты

 

 

 

Québec - Québec, 216 км

 

 

1

 

Julian Alaphilippe (Fra) Tudor Pro Cycling Team

 

5:04:32

 

 

2

 

Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

0:00:02

 

 

3

 

Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team

 

0:00:04

 

 

4

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

0:00:14

 

 

5

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

6

 

Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

7

 

Anthon Charmig (Den) Xds Astana Team

 

0:00:16

 

 

8

 

Arnaud De Lie (Bel) Lotto

 

0:00:17

 

 

9

 

Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

10

 

Corbin John Strong (Nzl) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

11

 

Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

12

 

Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

13

 

Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

14

 

Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

15

 

Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

16

 

Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

17

 

Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

18

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

19

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

20

 

Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

21

 

Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

22

 

Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious

 

 

 

 

23

 

Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

24

 

Alex Aranburu Deva (Esp) Cofidis

 

 

 

 

25

 

Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost

 

0:00:22

 

 

26

 

Jenno Berckmoes (Bel) Lotto

 

 

 

 

27

 

Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj

 

 

 

 

28

 

Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

29

 

Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates Xrg

 

0:00:26

 

 

30

 

Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

31

 

Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

32

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

 

 

 

33

 

Afonso Eulálio (Por) Bahrain Victorious

 

 

 

 

34

 

Sam Maisonobe (Fra) Cofidis

 

 

 

 

35

 

Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

36

 

Jan Tratnik (Slo) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

37

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

0:00:36

 

 

38

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

0:00:47

 

 

39

 

Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj

 

 

 

 

40

 

Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek

 

 

 

 

41

 

Alexander Kamp (Den) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

42

 

Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

0:00:53

 

 

43

 

Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

0:01:02

 

 

44

 

Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

45

 

Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:01:14

 

 

46

 

Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

47

 

Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:01:18

 

 

48

 

Lawrence Warbasse (Usa) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

49

 

Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

50

 

Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek

 

 

 

 

51

 

Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

52

 

Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:01:49

 

 

53

 

Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek

 

0:01:52

 

 

54

 

Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

55

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck

 

0:01:56

 

 

56

 

Victor Lafay (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

57

 

Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:02:02

 

 

58

 

Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

59

 

Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech

 

0:02:24

 

 

60

 

William Levy (Den) Uno-X Mobility

 

0:02:36

 

 

61

 

Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step

 

0:03:05

 

 

62

 

Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech

 

0:03:23

 

 

63

 

Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

0:03:26

 

 

64

 

Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

0:03:38

 

 

65

 

Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:04:04

 

 

66

 

Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team

 

 

 

 

67

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj

 

 

 

 

68

 

Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

69

 

Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

70

 

Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

71

 

Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

72

 

Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

73

 

Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

74

 

Lucas Wade Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

75

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

76

 

Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula

 

0:04:11

 

 

77

 

Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:04:16

 

 

78

 

Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

79

 

Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

80

 

Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

81

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:04:45

 

 

82

 

Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek

 

0:05:29

 

 

83

 

Jonas Rutsch (Ger) Intermarché - Wanty

 

0:06:12

 

 

84

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto

 

 

 

 

85

 

Logan Currie (Nzl) Lotto

 

 

 

 

86

 

Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost

 

0:06:33

 

 

87

 

Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

88

 

Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg

 

0:06:40

 

 

89

 

Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

90

 

Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

 

 

 

91

 

Simon James Clarke (Aus) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

92

 

Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

93

 

Harrison William Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

94

 

Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team

 

 

 

 

95

 

Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

96

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

97

 

Max Kanter (Ger) Xds Astana Team

 

 

 

 

98

 

Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

99

 

Sébastien Grignard (Bel) Lotto

 

0:06:45

 

 

100

 

Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious

 

0:08:16

 

 

101

 

Jerome Gauthier (Can) Canada

 

 

 

 

102

 

Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:08:33

 

 

103

 

Ide Schelling (Ned) Xds Astana Team

 

0:09:16

 

 

104

 

Anton Palzer (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:10:11

 

 

105

 

Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

106

 

Anthony Perez (Fra) Cofidis

 

 

 

 

107

 

Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

108

 

Asbjørn Hellemose (Den) Team Jayco Alula

 

 

 

 

109

 

Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

110

 

Tobias Lund Andresen (Den) Team Picnic Postnl

 

0:10:26

 

 

111

 

Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step

 

0:10:43

 

 

112

 

Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike

 

0:11:30

 

 

113

 

Romain Combaud (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

114

 

Noa Isidore (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

0:11:56

 

 

DNF

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Simon Philip Yates (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Jonas Koch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNF

 

Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNF

 

Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNF

 

Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Clément Davy (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

DNF

 

Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

DNF

 

Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Darren Rafferty (Irl) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

William Barta (Usa) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Oscar Onley (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Robbe Dhondt (Bel) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Tom Paquot (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

DNF

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

DNF

 

Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Damien Touze (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

DNF

 

Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

DNF

 

Reuben Thompson (Nzl) Lotto

 

 

 

 

DNF

 

Henri Vandenabeele (Bel) Lotto

 

 

 

 

DNF

 

Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Philippe Jacob (Can) Canada

 

 

 

 

DNF

 

Gabriel Seguin (Can) Canada

 

 

 

 

DNF

 

Samuel Couture (Can) Canada

 

 

 

 

DNF

 

Quentin Cowan (Can) Canada

 

 

 

 

DNF

 

Felix Bouchard (Can) Canada

 

 

 

 

DNF

 

Felix Hamel (Can) Canada

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Гран-при Квебека-2025 Grand Prix Cycliste de Quebec-2025 велогонка Мирового тура классика

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 7.07.2021

    Жужу, однако!

  2. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 20.03.2016

    Жу жу будет не жу жу, если не попижонится на финише. ЛБЛ ни чему не научил :) Но победу свою взял, для Тудора хороший результат

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 8.07.2013

    Алафилип без финтов не может ,за подобные вещи надо наказывать.

  4. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 14.07.2021

    Вот тебе на, А что же наш словенский мальчик. Погачар-->Погачар теперь нельзя видимо писать :)

  5. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 20.10.2020

    Прекрасно!!!! Мало того, что не этот жадюга из Словении, так еще и Алафилип!

    На фоне тоскливой Вуэльты живинькая классика с классическим победителем! Наконец победа на опыте, мастерстве, остатках взрывной мощи...

    еще и Бетиоль Астанае очков побросил....подиум

  6. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 14.07.2021

    Ладно пусть будет печник

    Вот тебе раз А что же наш славный словенский юноша ?

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Так Пога и предупреждал, что Квебек не его гонка. Так просто поразмяться перед Монреалем. А вот там он должен брать.

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 14.07.2021

    За ЖуЖу отдельно рад

  9. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 7.07.2021

    Цитата: Стриж
    Ладно пусть будет печник

    Вот тебе раз А что же наш славный словенский юноша ?
    Не день Бэкхема!

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Астана взяла рекордные 505 очков в рейтинге UCI.  До Джайко Алула  осталось всего всего какие то около, порядка 500 очков . 

    Вся жизнь это гонка.
  11. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 8.07.2013

    Неужели никто не обратил внимания на то что сделал Алафилип за полтора км до финиша?



    https://www.youtube.com/watch?v=SO34BaU8CJ0

    1. Имя: Ser Gio

      Ser Gio

      Вчера, 23:41 | Регистрация: 20.03.2016

      Та не, там все чисто, ритм Беттиолю он не испортил. Меня больше его переглядки каждие 50 метров напрягли, вот веселуха бы была, если б в створе опередили. Хотя как я уже и писал, это стиль Алафилипа, и даже поражение на монументе (который он так и не взял) ему не урок.

  12. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 00:11 | Регистрация: 20.05.2021

    Альберто упирался и постоянно оглядывался,чтобы не догнали.Руский "петушок" предоставил ему его право и с большим удовольствием и облегчением красиво обыграл на финише.У Астаны ещё более 25 возможных стартов, у австралийцев более 10-ти не считая этапы.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар возвращается в г ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • nightbuster33
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Альберто упирался и постоянно оглядывался,чтобы не догнали.Руский "петушок" предоставил ему его право и с большим удовольствием и облегчением красиво обыграл на финише.У Астаны ещё более 25 возможных стартов, у австралийцев более 10-ти не считая этапы.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (11)
    VeloVelo-Фото

    С таким развозом, как сегодня был у Яспера, о какой дуэли можно говорить?
    Он сидел в купе до самых последних метров.

    Была дуэль поездов. Альпецины сделали работу на отлично. Трек провалился.
    При равном развозе на таком рельефе у Филипсена было бы немного шансов.

    Победу одержала команда Альпецин — так, наверное, будет сказать объективней )

  • Ser Gio
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    Ser Gio-Фото
    Та не, там все чисто, ритм Беттиолю он не испортил. Меня больше его переглядки каждие 50 метров напрягли, вот веселуха бы была, если б в створе опередили. Хотя как я уже и писал, это стиль Алафилипа, и даже поражение на монументе (который он так и не взял) ему не урок.
  • старт-шоссе 82
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Неужели никто не обратил внимания на то что сделал Алафилип за полтора км до финиша?



    https://www.youtube.com/watch?v=SO34BaU8CJ0

  • Astanaforever
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    Astanaforever-Фото

    Астана взяла рекордные 505 очков в рейтинге UCI.  До Джайко Алула  осталось всего всего какие то около, порядка 500 очков . 

  • shoooster
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    shoooster-Фото
    Цитата: Стриж
    Ладно пусть будет печник

    Вот тебе раз А что же наш славный словенский юноша ?
    Не день Бэкхема!
  • Стриж
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    Стриж-Фото
    За ЖуЖу отдельно рад
  • Astanaforever
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Так Пога и предупреждал, что Квебек не его гонка. Так просто поразмяться перед Монреалем. А вот там он должен брать.
  • Стриж
    Гран-при Квебека-2025. Результ ... (13)
    Стриж-Фото
    Ладно пусть будет печник

    Вот тебе раз А что же наш славный словенский юноша ?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

12 сентября

Rafal Majka (UAE Team Emirates XRG)

Simone Consonni (Lidl - Trek)

Benjamin Thomas (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (89)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)