Гран-при Квебека-2025. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 23:07
|
|
Québec - Québec, 216 км
|
|
|
1
|
|
Julian Alaphilippe (Fra) Tudor Pro Cycling Team
|
|
5:04:32
|
|
|
2
|
|
Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:00:02
|
|
|
3
|
|
Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team
|
|
0:00:04
|
|
|
4
|
|
Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek
|
|
0:00:14
|
|
|
5
|
|
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
6
|
|
Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
7
|
|
Anthon Charmig (Den) Xds Astana Team
|
|
0:00:16
|
|
|
8
|
|
Arnaud De Lie (Bel) Lotto
|
|
0:00:17
|
|
|
9
|
|
Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
10
|
|
Corbin John Strong (Nzl) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
11
|
|
Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
12
|
|
Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
13
|
|
Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
14
|
|
Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
15
|
|
Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
16
|
|
Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
17
|
|
Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
18
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
19
|
|
Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
20
|
|
Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
21
|
|
Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
22
|
|
Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
23
|
|
Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
24
|
|
Alex Aranburu Deva (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
25
|
|
Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
0:00:22
|
|
|
26
|
|
Jenno Berckmoes (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
27
|
|
Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
28
|
|
Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
29
|
|
Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:00:26
|
|
|
30
|
|
Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
31
|
|
Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
32
|
|
Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
33
|
|
Afonso Eulálio (Por) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
34
|
|
Sam Maisonobe (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
35
|
|
Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
36
|
|
Jan Tratnik (Slo) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
37
|
|
Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:00:36
|
|
|
38
|
|
Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:00:47
|
|
|
39
|
|
Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
40
|
|
Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
41
|
|
Alexander Kamp (Den) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
42
|
|
Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
0:00:53
|
|
|
43
|
|
Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:01:02
|
|
|
44
|
|
Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
45
|
|
Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:01:14
|
|
|
46
|
|
Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
47
|
|
Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
0:01:18
|
|
|
48
|
|
Lawrence Warbasse (Usa) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
49
|
|
Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
50
|
|
Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
51
|
|
Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
52
|
|
Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:01:49
|
|
|
53
|
|
Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek
|
|
0:01:52
|
|
|
54
|
|
Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
55
|
|
Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:01:56
|
|
|
56
|
|
Victor Lafay (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
57
|
|
Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:02:02
|
|
|
58
|
|
Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
59
|
|
Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
0:02:24
|
|
|
60
|
|
William Levy (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:02:36
|
|
|
61
|
|
Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
0:03:05
|
|
|
62
|
|
Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech
|
|
0:03:23
|
|
|
63
|
|
Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
0:03:26
|
|
|
64
|
|
Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
0:03:38
|
|
|
65
|
|
Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:04:04
|
|
|
66
|
|
Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team
|
|
|
|
|
67
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
68
|
|
Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
69
|
|
Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
70
|
|
Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
71
|
|
Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
72
|
|
Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
73
|
|
Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
74
|
|
Lucas Wade Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
75
|
|
Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
76
|
|
Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula
|
|
0:04:11
|
|
|
77
|
|
Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:04:16
|
|
|
78
|
|
Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
79
|
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
80
|
|
Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
81
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:04:45
|
|
|
82
|
|
Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek
|
|
0:05:29
|
|
|
83
|
|
Jonas Rutsch (Ger) Intermarché - Wanty
|
|
0:06:12
|
|
|
84
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto
|
|
|
|
|
85
|
|
Logan Currie (Nzl) Lotto
|
|
|
|
|
86
|
|
Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
0:06:33
|
|
|
87
|
|
Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
88
|
|
Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:06:40
|
|
|
89
|
|
Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
90
|
|
Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
91
|
|
Simon James Clarke (Aus) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
92
|
|
Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
93
|
|
Harrison William Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
94
|
|
Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
95
|
|
Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
96
|
|
Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
97
|
|
Max Kanter (Ger) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
98
|
|
Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
99
|
|
Sébastien Grignard (Bel) Lotto
|
|
0:06:45
|
|
|
100
|
|
Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious
|
|
0:08:16
|
|
|
101
|
|
Jerome Gauthier (Can) Canada
|
|
|
|
|
102
|
|
Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:08:33
|
|
|
103
|
|
Ide Schelling (Ned) Xds Astana Team
|
|
0:09:16
|
|
|
104
|
|
Anton Palzer (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
0:10:11
|
|
|
105
|
|
Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
106
|
|
Anthony Perez (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
107
|
|
Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
108
|
|
Asbjørn Hellemose (Den) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
109
|
|
Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
110
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Team Picnic Postnl
|
|
0:10:26
|
|
|
111
|
|
Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
0:10:43
|
|
|
112
|
|
Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:11:30
|
|
|
113
|
|
Romain Combaud (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
114
|
|
Noa Isidore (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
0:11:56
|
|
|
DNF
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Simon Philip Yates (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jonas Koch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Clément Davy (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Darren Rafferty (Irl) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
William Barta (Usa) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oscar Onley (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Warren Barguil (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Robbe Dhondt (Bel) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tom Paquot (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oliver Knight (Gbr) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Damien Touze (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Reuben Thompson (Nzl) Lotto
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Henri Vandenabeele (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Philippe Jacob (Can) Canada
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Gabriel Seguin (Can) Canada
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Samuel Couture (Can) Canada
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Quentin Cowan (Can) Canada
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Felix Bouchard (Can) Canada
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Felix Hamel (Can) Canada
|
|
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (13)
- Просмотров
- (505)