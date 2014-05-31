Trofeo Matteotti-2025. Результаты

- Категория:
Pescara - Pescara, 195 км
|
1
|
del Toro Isaac
|
UAE Team Emirates - XRG
|
4:29:03
|
2
|
Costa Rui
|
EF Education - EasyPost
|
,,
|
3
|
Miquel Pau
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
4
|
Hoelgaard Markus
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
5
|
Delettre Alexandre
|
Team TotalEnergies
|
,,
|
6
|
Darder Sergi
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
,,
|
7
|
Quartucci Lorenzo
|
Team Solution Tech - Vini Fantini
|
,,
