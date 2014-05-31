VeloNEWS
Trofeo Matteotti-2025. Результаты

Trofeo Matteotti-2025. Результаты

 

Pescara  -  Pescara, 195 км

 

1

 del Toro Isaac

UAE Team Emirates - XRG

4:29:03

2

 Costa Rui

EF Education - EasyPost

,,

3

 Miquel Pau

Equipo Kern Pharma

  

,,

4

 Hoelgaard Markus

Uno-X Mobility

  

,,

5

 Delettre Alexandre

Team TotalEnergies

  

,,

6

 Darder Sergi

Caja Rural - Seguros RGA

,,

7

 Quartucci Lorenzo

Team Solution Tech - Vini Fantini

,,

 

 

  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 31.05.2014

    Иссак дель Торо приносит 84 (рекорд для команды) победу в сезоне для ОАЭ, две осталось до нового обсолютного рекорда.

    Паренек четыре классики на неделе взял.

Комментарии

  • shoooster
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    shoooster-Фото
    Вот умеет Погги!
  • motte
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    motte-Фото

    Тадей к ЧМ готовится, там его цель, а гонка зрелищная получилась!

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    nightbuster33-Фото
    АЛЛАХ!
  • старт-шоссе 82
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Хорошая гонка получилась... и Поги-шоу и хепи-энд и Бетиоль порадовал.

    Поги и Брендан всё сделали как по нотам я бы даже эту гонку назвал МакНалти-шоу.

    Комментатор посмешыл конечно ,ну да ладно.

    МакНалти заслужил эту победу.

  • Astanaforever
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Великодушный Погачар! Респект!

    Цитата: kwwk
    Да уж, порвали пелотон, как Тузик грелку. Не каждый гонец смог добраться до половины дистанции. а до финиша только избранные.
    Лишь один брутальный мужчина смог создать конкуренцию, за что и был награжден третьим местом.
    А так да - 85 победа эмиратов в сезоне и повторение обсолютного рекорда НТС в 2009 году.
    Ждемс всех гонцов в Руанде, стране 1000 холмов, где и разделка и сама гонка очень и очень сложны.
    п.с Данный коментатор утомил: с его Яйцами и дуэлью в спринте победителей))
    Дураку понятно было, что Тадей отдаст должок своему лейтенанту. Комментатор просто тормоз.
  • kwwk
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    kwwk-Фото

    Да уж, порвали пелотон, как Тузик грелку. Не каждый гонец смог добраться до половины дистанции. а до финиша только избранные.

    Лишь один брутальный мужчина смог создать конкуренцию, за что и был награжден третьим местом.

    А так да - 85 победа эмиратов в сезоне и повторение обсолютного рекорда НТС в 2009 году.

    Ждемс всех гонцов в Руанде, стране 1000 холмов, где и разделка и сама гонка очень и очень сложны.

    п.с Данный коментатор утомил: с его Яйцами и дуэлью в спринте победителей))

  • Lucky
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    Lucky-Фото

    Нет такой профессии хороший человек, нельзя допускать таких людей в студию, комментатор еврика полное днище 

  • RVL
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    RVL-Фото

    Пелотон последние 10 км не транслировали...хотя там что то было, судя по прибывшим...

    Ну, а погги оттащил Брендона из зоны риска и подарил гран при!

    Благородно.

    Куин выстоял тоже...молоток 

  • DIM
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    DIM-Фото
    Щедрость Погачара не знает границ.
  • Coolvic
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    Coolvic-Фото
    Если вы такой любитель футбола, то отвечу вам как один футбольный тренер "Ну и?" Нам это все зачем? Мы велоспорт посмотреть хотим. Нам зачем эта вся информация здесь и на Вуэльте от протестующих в том числе. Кому надо (как вам) тот эту информацию в других местах найдёт и обсудит. Нам это здесь зачем? Тут кружок фанатов Палестины? Члены собрания ООН? Я думаю тут у многих родные или знакомые являются участниками СВО с разных сторон. Кто-то сюда это тащит? Нет,МЫ ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕМ ВЕЛОСПОРТ.
    ?
    Цитата: Astanaforever
    Подтирайте тех кто оскорбляет Вуэльту и их болельщиков.

    Каких болельщиков? Вы думаете кто там вышел назовёт хоть одну команду кроме IPT? Или может гонщиков знает? Болельщикам там это все также не надо как и нам здесь. Те кто это сделали уж точно не болельщики велоспорта.

