Париж — Тур-2024. Результаты

Цитата: Геродот

Цитата: Meilleur Нет таких технологий, которые можно было скрыть в эпоху свободной и молниеносно распространяющейся информации. Во время Армстронга все всё знали, весь пелотон. И тем более все знают сейчас. Знают, но не могут повторить. Честная борьба тут в принципе невозможна.



Скрыть технологии невозможно,это понятно. Здесь суть в цене вопрооса... Стоимость фармисследований, стоимость крыши в UCI и WADA, полиции... Это очень большие деньги,которых у подавляющего большинства команд просто нет.Как говорится,видит око да зуб неймет. Поэтому соревнование нечестное изначально,ты прав. Я давно уже выступаю за полную отмену допинг контроля. Это хотя бы немного уравняет шансы.

Об этом все вменяемые люди и пишут здесь, а на них выливаются тонны помоев,иногда даже в нецензурной форме.

Короче, за 15 лет ничего не изменилось по сути...Говорят же,с возрастом человек все больше впадает в-детство,соответсвенно изменяется его лексика и аргументация)) Наш форум - типичный пример)

Скрыть технологии невозможно,это понятно. Здесь суть в цене вопрооса... Стоимость фармисследований, стоимость крыши в UCI и WADA, полиции... Это очень большие деньги,которых у подавляющего большинства команд просто нет.Как говорится,видит око да зуб неймет. Поэтому соревнование нечестное изначально,ты прав. Я давно уже выступаю за полную отмену допинг контроля. Это хотя бы немного уравняет шансы.Об этом все вменяемые люди и пишут здесь, а на них выливаются тонны помоев,иногда даже в нецензурной форме.Короче, за 15 лет ничего не изменилось по сути...Говорят же,с возрастом человек все больше впадает в-детство,соответсвенно изменяется его лексика и аргументация)) Наш форум - типичный пример)

Я бы сказал, что уроки Пуэрто и в целом периода 2006-2012 выучены. Все стороны - UCI, WADA, ASO, национальные федерации - поняли, что скандалы-поимки - это плохо. Это закрытие гонок, отток зрителей, закрытие команд, все проигрывают в деньгах и т.д. Поэтому сверху решено систему законсервировать. Поимок нет, упоминания о новых веществах 0. А ведь мир невероятно ускорился последние 10-15 лет, ускорилась и фармакология. И UCI-WADA это знают, что джин под колпаком. Скандалы никому не нужны.

Между тем в этом году перебиты рекорды канонических подъемов типа Plateau de Beille, Pla-d'Adet, Giau и т.д. Побиты рекорды, установленные в эпоху хардкордного кровяного допинга второй половины 90-х. Более того, разгромлены все модели Микеле Феррари, по которым тот в период 95-2010 считал порог достижимого человеческим организмом. Метода Феррари теперь тоже устарела. Согласно ней, гонщики, вроде Погачара и Винегора, должны были взрываться после 10-15 минут усилия на финишных горах. Это не происходит. Они спокойно финишируют на 1 и 2-м местах. Безусловно, за 20 лет велосипеды стали легче, тренировки и питание правильнее, организм изучен лучше, но большая часть этого прорыва, думаю, достигнута НЕ белыми методами.

Тема бездонна, впрочем. Допустим, является ли обманом синтетическое EPO 5-го поколения в 2024, если в списках WADA оно появится только, скажем, в 2026? Нет. С таких противоречий спорт на самом верху и состоит.