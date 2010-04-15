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Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

Париж — Тур-2024. Результаты

 

 

Chartres - Tours, 213,8 км

 

1. Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease a Bike
2. Mathias Vacek (Cze) Lidl - Trek

3. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

4. Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Wanty
5. Alexis Renard (Fra) Cofidis
6. Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team
7. Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny
8. Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech
9. Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro Cycling Team
10. Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies

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Теги к статье: Париж — Тур-2024 однодневная велогонка Paris-Tours

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  1. RVL

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 30.08.2012

    У Мадса не получилось. Рановато пошёл. Да и отрыв, как оказалось был неспособен поддержать.

    А вот Лапорт все четко исполнил.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 15.04.2010

    Погодка в этот раз выдалась отменная, хоть и грязные все были, зато не наглотались пыли, как всегда было на этой гонки. Молодец Лапорте выстоял и взял финиш.

  3. lazhu

    Сегодня, 20:33 | Регистрация: 14.03.2021

    Финиш на фото прям как будто это Рубе

  4. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 8.09.2010

    Рад за Лапорта! Хорошо!

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Комментарии

  • Pugachev
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (78)
    Pugachev-Фото
    Я говорю ТОЛЬКО про то, как он писал в Велолайве. Не более.
  • Pugachev
    UCI Gravel World Championships ... (6)
    Pugachev-Фото
    Спасибо! не знал про его такое "увлечение"!
  • MVDP
    UCI Gravel World Championships ... (6)
    MVDP-Фото

    Кстати, Боттас из Ф1 за 5.40 проехал, средняя 32. Вполне достойно, я считаю.

  • igor64
    UCI Gravel World Championships ... (6)
    igor64-Фото
    Если мне не изменяет память - он очень неплохо кросс гонял раньше.
  • MVDP
    UCI Gravel World Championships ... (6)
    MVDP-Фото
    Он самый.
  • sashaney
    Первая победа Тадея Погачара в ... (7)
    sashaney-Фото
    Если только развенчание кумира не произойдёт раньше.
  • Pugachev
    Париж — Тур-2024. Результаты (4)
    Pugachev-Фото

    Рад за Лапорта! Хорошо!

  • Pugachev
    UCI Gravel World Championships ... (6)
    Pugachev-Фото

    Так, просветите меня: 8 - Tim  Merlier (Bel) ???!!! Это спринтер, не тезка? 

  • sashaney
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (78)
    sashaney-Фото
    А с какого перепугу Тиньков то тут стал примером для подражания? Может он в интернетах ваших ведёт себя воспитанно? Мне довелось неделю провести в его присутсвии уже теперь лет 10 назад. Он уж точно не Белинский, я вам скажу.
  • Meilleur
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (78)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: Meilleur
     Нет таких технологий, которые можно было скрыть в эпоху свободной и молниеносно распространяющейся информации. Во время Армстронга все всё знали, весь пелотон. И тем более все знают сейчас. Знают, но не могут повторить.  Честная борьба тут в принципе невозможна.

    Скрыть технологии невозможно,это понятно. Здесь суть в цене вопрооса... Стоимость фармисследований, стоимость крыши в UCI и WADA, полиции... Это очень большие деньги,которых у подавляющего большинства команд просто нет.Как говорится,видит око да зуб неймет. Поэтому соревнование нечестное изначально,ты прав. Я давно уже выступаю за полную отмену допинг контроля. Это хотя бы немного уравняет  шансы.
    Об этом все вменяемые люди и пишут здесь, а на них выливаются тонны помоев,иногда даже в нецензурной форме.
    Короче, за 15 лет ничего не изменилось по сути...Говорят же,с возрастом человек все больше впадает в-детство,соответсвенно изменяется его лексика и аргументация)) Наш форум - типичный пример)

     

    Я бы сказал, что уроки Пуэрто и в целом периода 2006-2012 выучены. Все стороны -  UCI, WADA, ASO, национальные федерации - поняли, что скандалы-поимки - это плохо. Это закрытие гонок, отток зрителей, закрытие команд, все проигрывают в деньгах и т.д. Поэтому сверху решено систему законсервировать. Поимок нет, упоминания о новых веществах 0. А ведь мир невероятно ускорился последние 10-15 лет, ускорилась и фармакология. И UCI-WADA это знают, что джин под колпаком. Скандалы никому не нужны.

     

    Между тем в этом году перебиты рекорды канонических подъемов типа Plateau de Beille, Pla-d'Adet, Giau и т.д. Побиты рекорды, установленные в эпоху хардкордного кровяного допинга второй половины 90-х. Более того, разгромлены все модели Микеле Феррари, по которым тот в период 95-2010 считал порог достижимого человеческим организмом. Метода Феррари теперь тоже устарела. Согласно ней, гонщики, вроде Погачара и Винегора, должны были взрываться после 10-15 минут усилия на финишных горах. Это не происходит. Они спокойно финишируют на 1 и 2-м местах. Безусловно, за 20 лет велосипеды стали легче, тренировки и питание правильнее, организм изучен лучше, но большая часть этого прорыва, думаю, достигнута НЕ белыми методами.

     

    Тема бездонна, впрочем. Допустим, является ли обманом синтетическое EPO 5-го поколения в 2024, если в списках WADA оно появится только, скажем, в 2026? Нет. С таких противоречий спорт на самом верху и состоит. angel

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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