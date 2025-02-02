Trofeo Andratx - Pollenca-2025. Challenge Ciclista Mallorca. Результаты

Ваут молодец, конечно, иначе было бы совсем скучно. В бельгийской прессе ажиотаж, Хет Ниюнсблад в день дают по несколько материалов по кроссу, Мерлир со своими спринтами побоку :). Все высказались, углубились в ретро, вспоминают Хогерхейде, Люксмбург 2017. "Если дойдет до спринта, ВВА, конечно, ошибки не повторит..."

Было бы классно, если ВДП не отъедет в начале, будет борьба. Как он справляется с давлением? Мы знаем, хорошо, но все же вероятность ошибок возрастет, а там кто знает...

Но все единогласны - шансы Матье выше, меньше не стали, по мнению многих участие Ваута ничего не меняет. ПОсмотрим уже завтра

Барт Веленс считает, что сложность, силовой характер трассы повшает шансы, но не уменьшат шансы ВДП.

Сам в Ван Арт во вью на вопрос про финишный спринт отвечает: доехать до спринта, т.е. соответствовать МВДП в теччении часа- мечта, еще никому в сезоне этого не удавалось. Едет без давления и ожиданий, тчо неплохо, постарается использовать небольшие шансы, которые есть не любой гонке.

Мы помним, что у МВДП случаются ммм... накладки, нестыковуи - как сказать правильно? Не учитывет все факторы, то ли не хватат внимания на "мелочи", то ли слишком самоуверен.... То лестница в Токио, то девочки в Австралии..