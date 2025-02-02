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Trofeo Andratx - Pollenca-2025. Challenge Ciclista Mallorca. Результаты

Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Calvia-2025. Результаты

 

Andratx - Mirador d'Es Colomer (Pollença), 151,5 км

Гонка остановлена через 25 км после старта и отменена из-за неблагоприятной погоды.

В сообщении испанской команды Burgos Berpellet BH говорится, что отмена гонки была вызвана многочисленными падениями на первых километрах.

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Теги к статье: Trofeo Andratx - Pollenca-2025

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Комментарии

  • Николай Н.
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Как только показали всю трассу, сразу понял, что эта трасса подходит к Эмпель. Но борьба получилась и если бы Люсинда не совершила ошибку перед финишем, то было бы интересней когда они бы разыграли финиш. Кросс получился на все 5.

  • Николай Н.
    AlUla Tour-2025. Этап 5. Резул ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Очень рад за Пидкока. Молодец.

  • nightbuster33
    Grand Prix Antalya-2025. Резул ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Три команды от Казахстана.Количество есть -будет ли качество? Две команды от более 10 регионов, это почти ничего. Третья команда,сборная тех самых регионов. В "плохие" времена,по понятиям отдельных сегоднешних, на первенстве Республики выступали 17 команд(Алма-Ата-2 ком.),а это более 100 гонщиков. Тогда было не только количество,но и качество,которого не хватает современным гонщикам Казахстана,

  • Геродот
    Тренер о шансах Ваута ван Арта ... (2)
    Геродот-Фото

    Цитата: Джамайка



    Мы помним, что у МВДП случаются ммм... накладки, нестыковуи - как сказать правильно? Не учитывет все факторы, то ли не хватат внимания на "мелочи", то ли слишком самоуверен.... То лестница в Токио, то девочки в Австралии..

    В нашей велосипедной братии сальто на велосипеде аля МВДП в Токио 2020 так и прозвали "вандерпулом". Имя навсегда вписано в историюbiggrin

  • Джамайка
    Тренер о шансах Ваута ван Арта ... (2)
    Джамайка-Фото

    Ваут молодец, конечно, иначе было бы совсем скучно. В бельгийской прессе ажиотаж, Хет Ниюнсблад в день дают по несколько материалов по кроссу, Мерлир со своими спринтами побоку :). Все высказались, углубились в ретро, вспоминают Хогерхейде, Люксмбург 2017. "Если дойдет до спринта, ВВА, конечно, ошибки не повторит..."

    Было бы классно, если ВДП не отъедет в начале, будет борьба. Как он справляется с давлением? Мы знаем, хорошо, но все же вероятность ошибок возрастет, а там кто знает...

    Но все единогласны - шансы Матье выше, меньше не стали, по мнению многих участие Ваута ничего не меняет. ПОсмотрим уже завтра



    Барт Веленс считает, что сложность, силовой характер трассы повшает шансы, но не уменьшат шансы ВДП. 

    Сам в Ван Арт во вью на вопрос про финишный спринт отвечает: доехать до спринта, т.е. соответствовать МВДП в теччении часа- мечта, еще никому в сезоне этого не удавалось. Едет без давления и ожиданий, тчо неплохо, постарается использовать небольшие шансы, которые есть не любой гонке. 

     

    Мы помним, что у МВДП случаются ммм... накладки, нестыковуи - как сказать правильно? Не учитывет все факторы, то ли не хватат внимания на "мелочи", то ли слишком самоуверен.... То лестница в Токио, то девочки в Австралии..

  • Cahko
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Cahko-Фото
    вы написали ответ. Да, разогнать команду world tour.
    оставить conti, proconti.

    цель у команды какая? ну вообще по жизни, я не понимаю.
    светить брендом города, страны ради не знаю чего.. туризма, уважения, узнаваемости? если в этом цель, то ок пусть команда существует, но денег вероятно мало на такую цель по современным меркам.

    если цель развитие велоспорта в стране, то держать команду в италии и набирать иностранцев мне кажется неверный подход.
    для этого достаточно держать команду conty, proconty
    conty в Казахстане и кататься по азиатским гонкам, proconty мб и в европе.
    я как-то не замечал какого то бума велоспорта там за 20 лет, тренировочных баз в горах, безопасных дорог для тренировок и т.д может конечно я не в курсе, но как будто этим надо заниматься.
    но это вопрос не к Винокурову, а к государству, государству реально интереснее развивать свой бренд,а не детский спорт.
    ну частично к Винокурову и федерации велоспорта, они должны заниматься таким лоббизмом
    а Винокуров просто вероятно действительно не очень хороший управленец, ну и просто не хочет слезать с денежной должности
  • lazhu
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    lazhu-Фото

  • nightbuster33
    Trofeo Serra Tramuntana-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Астана, +38(35+3)очков. Итого за январь:558 очк. .

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Не введя,начиная с 21 по 32 места, отставание на+50сек., получается "сумятица" в Генерале, в котором учитываются эти 50 секунд.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Ernat78-Фото
    правильно, надо доморощеных расти, все условия для этого есть

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