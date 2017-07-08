VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Бельгии-2024. Этап 5

Тур Бельгии-2024. Этап 5

Brussel - Brussel, 186.2 км

1. Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step
2. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
3. Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech
4. Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek
5. Sander De Pestel (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

Итоговая генеральная классификация:
1. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Бельгии-2024 Baloise Belgium Tour-2024 велогонка категории 2. Pro

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 8.07.2017

    Раз за разом T. Мерлир опережает Я. Филипсена.

    Одна надежда у Филипсена, что Мерлир не поедет Тур де Франс.

     

    Но сезон у Филипсена уже почти удался - есть победа на Милан - Сан-Ремо 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2024?

Комментарии

  • Bratybrat
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    Bratybrat-Фото
    Алмейда пролетел последние 3 км
  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    vova-55-Фото
    Это разделка.
    Каждый выдает то, на что способен в данный момент.

    Берналь в разделке никогда особо не отмечался.

    Обидно уступить призовое место недобрав всего 10 секунд...
  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    Yuriy 17-Фото

    Э. Берналь - в очередной раз фу-фу-фу

  • Yuriy 17
    Тур Бельгии-2024. Этап 5 (1)
    Yuriy 17-Фото

    Раз за разом T. Мерлир опережает Я. Филипсена.

    Одна надежда у Филипсена, что Мерлир не поедет Тур де Франс.

     

    Но сезон у Филипсена уже почти удался - есть победа на Милан - Сан-Ремо 

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    kwwk-Фото

    Ну все по сценарию, как я и глаголил: Алмейде - этап, Йетцу - генерал. Но вот не ожидал, что Берналь так много Скелмозе отдаст.

    Ну все, ждемс ТДФ.

  • cmap_nep
    Второй двойной успех команды U ... (1)
    cmap_nep-Фото
    И на 2-ом этапе Tour de Suisse femme 2024, горной разделке кто выиграл? Деми, конечно, Деми. Умно, экономно, подчистую всю элиту женского велоспорта..
  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2024. Этап 7 (14)
    DenisRodikov-Фото

    Сегодня разделка-то в гору. Там семь процентов. Так что важнее будет форма. Йейтс разделки тоже ездить умеет и в горе силён. Поэтому, Альмейде будет сложно отыграть 31 секунду. Заруба будет нешуточная =)

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2024. Этап 7 (14)
    kwwk-Фото
    Это как команда решит, но этап должен забрать.
  • SVS
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (1)
    SVS-Фото

    Лефевр жжот :)!

     

    Всё правильно сказал, ИМХО. Судить должны те, кто хорошо разбирается. А наушники - или у всех, или полный запрет. Иначе это цирк.

  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2024. Этап 7 (14)
    rude_rider-Фото

    чтож в этом году эмираты походу больше дали вот и контрль снизили им

    думаю этот год будет ихний..другие прям совсем мертвые какие то..как будто без всяких кетоновых диет и свекольных соков едут..

    вот что значит уровень и финансы

     

    ЗЫ да да они все чистые ..это я так просто

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 июня

Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost)

Harrison Wood (Cofidis)

Riley Sheehan (Israel - Premier Tech)

17 июня

Harm Vanhoucke (Lotto - Dstny)

Aime De Gendt (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2024 (88)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)