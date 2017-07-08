Тур Бельгии-2024. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:12
Brussel - Brussel, 186.2 км
1. Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step
2. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
3. Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech
4. Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek
5. Sander De Pestel (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
Итоговая генеральная классификация:
1. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility
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