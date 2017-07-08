Тур Бельгии-2024. Этап 5

чтож в этом году эмираты походу больше дали вот и контрль снизили им

думаю этот год будет ихний..другие прям совсем мертвые какие то..как будто без всяких кетоновых диет и свекольных соков едут..

вот что значит уровень и финансы

ЗЫ да да они все чистые ..это я так просто