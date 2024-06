Тур Бельгии-2024. Этап 1 Категория:

Вчера, 18:48 Beringen - Beringen, 12 км, ITT 1 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility 0:13:24 2 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 0:00:02 3 Rune Herregodts (Bel) Intermarche-Wanty 0:00:10 4 Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike 0:00:11 5 Alec Segaert (Bel) Lotto Dstny 0:00:12 6 Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step 0:00:14 7 Alex Aranburu Deva (Esp) Movistar Team 0:00:17 8 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek – 9 Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek 0:00:18 10 Cerný Josef Cerný Josef (Cze) Soudal Quick-Step 0:00:21 11 Quentin Bezza (Fra) Philippe Wagner / Bazin – 12 Logan Currie (Nzl) Lotto Dstny 0:00:22 13 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 0:00:23 14 Damien Touze (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:24 15 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility – 16 Rémi Cavagna (Fra) Movistar Team 17 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike 0:00:26 18 Patrick Eddy (Aus) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:00:28 19 Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Israel – Premier Tech – 20 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 0:00:29 21 John Degenkolb (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl – 22 Mick Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:00:31 23 Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders – Baloise – 24 Fabio Felline (Ita) Lidl-Trek 0:00:34 25 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek – 26 Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Dstny 0:00:35 27 Peter Joseph Blackmore (Gbr) Israel – Premier Tech – 28 Oded Kogut (Isr) Israel – Premier Tech 0:00:36 29 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:00:37 30 Lars Craps (Bel) Team Flanders – Baloise – 31 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 32 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 33 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders – Baloise 0:00:38 34 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step – 35 Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team 36 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 0:00:39 37 Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:00:40 38 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step – 39 Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies 0:00:41 40 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck – 41 Martin Svrcek (Svk) Soudal Quick-Step 42 Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels 43 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:00:42 44 Stijn Daemen (Ned) Volkerwessels Cycling Team 45 Mike Teunissen (Ned) Intermarche-Wanty 46 Sander De Pestel (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:43 47 Elias Maris (Bel) Team Flanders – Baloise – 48 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Dstny 0:00:44 49 Guillaume Boivin (Can) Israel – Premier Tech 0:00:45 50 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies – 51 Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:46 52 Riley Sheehan (Usa) Israel – Premier Tech – 53 Laurenz Rex (Bel) Intermarche-Wanty 0:00:47 54 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility – 55 Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies 0:00:49 56 Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarche-Wanty – 57 Alan Riou (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:00:50 58 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck – 59 Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels 60 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel – Premier Tech 61 Kopecký Cornelius Tomas Kopecký Cornelius (Cze) Tdt-Unibet 62 Hartthijs De Vries (Ned) Tdt-Unibet 0:00:51 63 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Tdt-Unibet 0:00:52 64 Blume William Levy (Den) Uno-X Mobility – 65 Yorben Lauryssen (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 66 Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step 67 Benoit Cosnefroy (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:53 68 Liam Slock (Bel) Lotto Dstny 0:00:54 69 Matis Louvel (Fra) Arkea-B&B Hotels – 70 Robbe Dhondt (Bel) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:00:55 71 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche-Wanty – 72 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 0:00:57 73 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:58 74 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 0:00:59 75 Davide Bais (Ita) Team Polti Kometa – 76 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 77 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 0:01:00 78 Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Kometa – 79 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:01:01 80 Dries De Pooter (Bel) Intermarche-Wanty – 81 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:01:02 82 Colby Simmons (Usa) Team Visma | Lease A Bike 0:01:03 83 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step 0:01:04 84 Kay De Bruyckere (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:05 85 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto – Isorex 0:01:07 86 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 0:01:09 87 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb 0:01:10 88 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 0:01:11 89 Erik Fetter (Hun) Team Polti Kometa 0:01:12 90 Finn Crockett (Irl) Volkerwessels Cycling Team – 91 Jasper Haest (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:01:13 92 Gay Sagiv (Isr) Israel – Premier Tech – 93 Dario Cataldo (Ita) Lidl-Trek 94 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility 95 Lindsay De Vylder (Bel) Team Flanders – Baloise 96 Lars Van Der Haar (Ned) Baloise Trek Lions 97 Thimo Willems (Bel) Volkerwessels Cycling Team 98 Stijn Appel (Ned) Beat Cycling Club 0:01:16 99 Jelle Johannink (Ned) Tdt-Unibet – 100 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 101 Michiel Coppens (Bel) Beat Cycling Club 102 Timothy Dupont (Bel) Tarteletto – Isorex 0:01:17 103 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb – 104 Max Kroonen (Ned) Volkerwessels Cycling Team 105 Jeroen Van Krimpen (Ned) Beat Cycling Club 0:01:18 106 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck – 107 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 0:01:19 108 Abram Stockman (Bel) Tdt-Unibet 0:01:20 109 Kamiel Bonneu (Bel) Team Flanders – Baloise – 110 Sam Gademan (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:01:21 111 Jago Willems (Bel) Volkerwessels Cycling Team – 112 Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Dstny 113 Seppe Van Den Boer (Bel) Baloise Trek Lions 0:01:22 114 Olivier Godfroid (Bel) Baloise Trek Lions 0:01:23 115 Robbe Claeys (Bel) Tarteletto – Isorex 0:01:24 116 Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:25 117 Kopecký Casper Matyáš Kopecký Casper (Cze) Team Novo Nordisk 0:01:26 118 Valentin Retailleau (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team – 119 Kasper Saver (Bel) Philippe Wagner / Bazin 0:01:27 120 Joris Nieuwenhuis (Ned) Baloise Trek Lions 0:01:29 121 Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club 0:01:31 122 Jules Hesters (Bel) Team Flanders – Baloise 0:01:32 123 Kenay De Moyer (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal – 124 Lars Loohuis (Ned) Beat Cycling Club 0:01:33 125 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche-Wanty – 126 Johan Dorussen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:01:34 127 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:35 128 Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike – 129 Javier Serrano Rodriguez (Esp) Team Polti Kometa 0:01:36 130 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto – Isorex – 131 Fabio Jakobsen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:01:37 132 Wies Nuyens (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal – 133 Davide De Cassan (Ita) Team Polti Kometa 0:01:39 134 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Team Polti Kometa 0:01:40 135 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl – 136 Nicklas Pedersen (Den) Tdt-Unibet 137 Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk 138 Luca Mozzato (Ita) Arkea-B&B Hotels 0:01:41 139 Urianstad Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Mobility – 140 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 141 Tosh Van Der Sande (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:01:42 142 Mauro Verwilt (Bel) Tarteletto – Isorex 0:01:43 143 Sasha Weemaes (Bel) Bingoal Wb – 144 Tristan Scherpenbergh (Bel) Philippe Wagner / Bazin 145 Loïc Vliegen (Bel) Bingoal Wb 0:01:48 146 Pierre Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin 0:01:50 147 Maarten Verheyen (Bel) Baloise Trek Lions – 148 David Haverdings (Ned) Baloise Trek Lions 0:01:51 149 Yordi Corsus (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:52 150 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto – Isorex 0:01:53 151 Rudy Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin – 152 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:54 153 Nathan Smith (Gbr) Team Novo Nordisk 0:01:56 154 Declan Thomas Irvine (Aus) Team Novo Nordisk – 155 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 0:01:57 156 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk – 157 Alessandro Perracchione (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:01 158 Wessel Krul (Ned) Beat Cycling Club 0:02:03 159 Axel Huens (Fra) Tdt-Unibet 0:02:07 160 Enrico Dhaeye (Bel) Philippe Wagner / Bazin 0:02:12 161 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto – Isorex 0:02:18 162 Jason Tesson (Fra) Totalenergies – 163 Gwen Leclainche (Fra) Philippe Wagner / Bazin 0:02:20 164 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club 0:02:27 165 Louka Matthys (Bel) Bingoal Wb 0:02:30 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 