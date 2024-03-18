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Неделя Коппи и Бартали-2024. Этап 3

Неделя Коппи и Бартали-2024. Этап 3

Riccione - Rubicone, 132,2 км

1. Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike
2. Louka Matthys (Bel) Bingoal Wb
3. Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Dstny

4. Giovanni Carboni (Ita) Jcl Team Ukyo
5. Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team
6. Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula
7. Adam Ťoupalík (Cze) Tdt-Unibet
8. Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny
9. Thomas Pesenti (Ita) Jcl Team Ukyo
10. Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23

 

Генеральная классификация после 3 этапа:

1. Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike

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Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали-2024 Settimana Internazionale Coppi e Bartali-2024 велогонка категории 2.1

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    Геродот-Фото

    Да прекрасно многие относятся к Сергею Курдюкову и сейчас и согласны с ним во-многом. А кого он напрягает - не смотрите и не слушайте, зачем себя насиловать?))Кондрашов и Губерниев вам в-руки.

  • Невозмутимый
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    Невозмутимый-Фото

    Однажды Отар сказал, что слушал британскую трансляцию, там как раз было было какое-то интервью какого-то велосипедиста с комментируемой гонки. В общем он одновременно с комментированием смотрит параллельную трансляцию этой же гонки с норм комментаторами ))))

  • Серафим
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    Серафим-Фото
    Увы, СК всё дальше отдаляется от своих корней, от своего отца, русского офицера. Можно бы сказать, что это его проблемы, но для Сергея это не проблемы, очевидно. Отсюда постепенное отдаление от аудитории, большинство из которой живет немного в другой жизни.
    Редко его слушаю, поскольку сейчас редко смотрю гонки. Просто некогда. Но, что слышал, не очень нравится.Включается в гонку уже на развязке, до этого много отстраненных рассуждений. Не хочу распространяться, легко влезть в политическую тему.
    Вывод такой - хорошо бы влить свежую кровь в евроспортовскую обойму комментаторов, но где её взять, политика (ну вот, куда без неё)канала оставляет слишком узкие рамки для появления новых лиц.
  • Grif
    E3 Saxo Classic-2024. Маршрут ... (3)
    Grif-Фото

    Ну и Арт, почему нет? Проверка сборов (высокогорья).) Но, думаю, финишеры тоже теме. Педерсен, тот же.

  • BlAr
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    BlAr-Фото

    Поймал себя на мысли, что категорически не интересно смотреть многодневки с участием Погачара или Вингегора. Даже как фон, всё равно скучно. Джиро, полагаю, тоже будет односторонней, если только не будет форс-мажора с Тадеем (чего я никоим образом не желаю).

    P.S. Про комментаторов - Отар никогда не отвечал на вопрос или не намекал, чем занят в паузы? Просто это очень странно. Ни один комментатор не пропадает из эфира таким образом, но одновременно редакцию канала, судя по всему, это вполне устраивает. Так в чём дело-то???

    Про СК отмечу лишь то, что он перестал быть спортивным комментатором, став пропагандистом. Это совершенно не то, что хочешь слышать в эфире велогонки. Уж лучше братья Яцы от Кондрашова...

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Что то с Сашей не так, или кошмарят?


    Всё так , просто он в другой лиге , шаг в сторону и сразу забанят , найдут чего нибудь...



    Цитата: Серафим
    Гонщик:
    Если Вы про деятелей от какбыспорта, которые перекрыли международную спортивную деятельность сначала России, а потом и Беларуси, то это, конечно подловато. Но это тема для отдельного разговора.
      А что касается состояния велоспорта в России, да и во всех странах из. бывшего СССР, то мы начали падать на дно гораздо раньше, чем нас отодвинули. Какое-то время мы держались на старых дрожжах и старых запасах, но запасы закончились и дрожжи прокисли. 
      Это касается всех бывших республик СССР. Была общая система подготовки, которую развалили вместе со страной. 
      Как бы кто ни кичился своей "самостоятельностью", однако достижений не видно, и если появляются приличные велогонщики в единичных экземплярах, то это за счёт своего недюжинного таланта. 
    Я не именно о вело , а о деятелях ...Что касаемо состояния, то вы полностью правы .

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    nightbuster33-Фото

    Погачар раздаёт майки лидера на прокат:по очкам-Ланде, горняка-Техаде. Кто хочет покрасоваться в таких майках,занимайте очередь. В комбинации лидер пока неоспорим -Техада. Следящим за гонкой быть внимательным -не потеряйте и не попутайте их в пелетоне.

  • uran
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    uran-Фото
    Какой велоспорт в Беларуси, если движение велосипедистов по ПЧ приравнивается к нарушению, хотя по конвенции велосипед это ТС и двигаться должно именно по ПЧ, если нет велодорожки. Велосипедистов превратили в маргиналов, на тротуаре мешают пешеходам, на ПЧ автомобилям.
  • uran
    E3 Saxo Classic-2024. Маршрут ... (3)
    uran-Фото
    Идеально для Погачара Кваремонт, но его нет, остаётся Матье.
  • Серафим
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (25)
    Серафим-Фото
    Да, этот список можно долго продолжать. А сколько выдающихся гонцов, которые в силу возраста и по другим причинам не попали в профессиональный велоспорт. К примеру Ааво Пикуус.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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