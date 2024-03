Неделя Коппи и Бартали-2024. Этап 2 Категория:

Дата:

Сегодня, 18:09

Riccione - Sogliano al Rubicone, 156.5 км 1 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 3:55:31 2 Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula 0:00:03 3 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost 4 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 5 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 6 Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 7 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 8 Adam Ťoupalík (Cze) Tdt-Unibet 0:00:07 9 Domenico Pozzovivo (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:00:08 10 Giovanni Carboni (Ita) Jcl Team Ukyo 0:00:10 11 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Dstny 0:00:12 12 Paul Double (Gbr) Team Polti Kometa 13 Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Dstny 14 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 15 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 16 Florian Samuel Kajamini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 17 Jarno Widar (Bel) Lotto Dstny Development Team 18 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 19 Giulio Pellizzari (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 20 Luca Covili (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 21 Valerio Conti (Ita) Corratec Vini Fantini 22 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 23 Pavel Novák (Cze) Team Mbh Bank Colpack Ballan 24 Thomas Pesenti (Ita) Jcl Team Ukyo 25 Louka Matthys (Bel) Bingoal Wb 26 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23 27 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 28 Andrii Ponomar (Ukr) Corratec Vini Fantini 29 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 30 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 31 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:00:24 32 Alex Martin Gutierrez (Esp) Team Polti Kometa 0:00:26 33 Kristian Sbaragli (Ita) Corratec Vini Fantini 34 Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 35 Ludovico Crescioli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 36 Alessandro Pinarello (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:00:30 37 Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula 0:00:37 38 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 0:00:39 39 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:00:40 40 Diego Bracalente (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:00:42 41 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 42 Simone Roganti (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:00:45 43 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:00:51 44 Matteo Scalco (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:00:53 45 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Team Polti Kometa 0:00:56 46 Andrea Garosio (Ita) Team Polti Kometa 47 Luca Cavallo (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:01:00 48 Alessandro Fancellu (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 49 Baptiste Huyet (Fra) Tdt-Unibet 0:01:10 50 Gal Glivar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 0:01:17 51 Adrien Maire (Fra) Tdt-Unibet 52 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo 53 Cedrik Bakke Christophersen (Nor) Tdt-Unibet 0:01:39 54 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 0:01:43 55 Nariyuki Masuda (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:01:49 56 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:02:10 57 Alessio Martinelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:02:16 58 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Petrolike 59 Darren Van Bekkum (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:02:41 60 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 0:03:20 61 Hartthijs De Vries (Ned) Tdt-Unibet 62 Lukas Nerurkar (Gbr) Ef Education - Easypost 0:04:44 63 James Whelan (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:06:37 64 Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike 65 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Gw Erco Shimano 0:06:41 66 Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 67 Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:07:08 68 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Gw Erco Shimano 0:07:19 69 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 0:09:08 70 Carro' Simone Carro' Simone (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:09:17 71 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini 0:09:48 72 Erik Fetter (Hun) Team Polti Kometa 0:11:09 73 Domenico Cirlincione (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 74 Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team 75 Logan Currie (Nzl) Lotto Dstny 76 Milan Donie (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:11:11 77 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 78 Lorenzo Nespoli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 79 Nicolò Garibbo (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 80 Lorenzo Masciarelli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 81 Tommaso Bergagna (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 82 Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 83 Andrea Innocenti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 84 German Dario Gomez Becerra (Col) Team Polti Kometa 0:11:15 85 Matteo Ambrosini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:13:00 86 Sergio Meris (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 87 Manuele Tarozzi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 88 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 89 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 0:13:43 90 Davide Bauce (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 91 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 0:13:45 92 Jens Reynders (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:15:01 93 Pier Elis Belletta (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 0:15:04 94 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 95 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula 96 Javier Serrano Rodriguez (Esp) Team Polti Kometa 97 Kevin Inkelaar (Ned) Tdt-Unibet 98 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Petrolike 99 Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z 100 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 101 Hubert Grygowski (Pol) Arkea-B&B Hotels Continentale 102 Juan Carlos Orozco Orozco (Mex) Petrolike 103 Oscar Garzon Alfonso (Col) Gw Erco Shimano 104 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 105 Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels Continentale 106 Pietro Sterbini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 107 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Vini Fantini 108 Marco Murgano (Ita) Corratec Vini Fantini 109 Filippo Omati (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 110 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Gw Erco Shimano 111 Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 112 Abdulla Jasim Al-Ali (Uae) Uae Team Emirates Gen-Z 113 Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 114 Michele Berasi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 115 Charles Paige (Gbr) Tdt-Unibet 116 Ben Granger (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 117 Koki Kamada (Jpn) Jcl Team Ukyo 118 Giacomo Villa (Ita) Bingoal Wb 119 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 120 Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels 121 Jacopo Gioia (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 122 Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost 123 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 124 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gw Erco Shimano 125 Jeferson Armando Ruiz Acuña (Col) Gw Erco Shimano 126 Kevin Bonaldo (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 127 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 128 Christian Danilo Pase (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 0:15:13 129 Alessandro Monaco (Ita) Corratec Vini Fantini 0:15:22 130 Francesco Carollo (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:15:45 131 Matthew Kingston (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 0:15:59 132 Rémi Lelandais (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:16:13 133 Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 0:16:17 134 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 135 Alec Segaert (Bel) Lotto Dstny 0:17:03 136 Matteo Malucelli (Ita) Jcl Team Ukyo 0:17:29 137 Manabu Ishibashi (Jpn) Jcl Team Ukyo 138 Ettore Pozza (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 139 Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia DNS Stefan De Bod (Rsa) Ef Education - Easypost DNS Manuel Capra (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek DNF Immanuel D'Aniello (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek Генеральная классификация после 2 этапа 1 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 6:26:00 2 Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula 0:00:07 3 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost 0:00:09 4 Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:00:13 5 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 6 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 7 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 8 Adam Ťoupalík (Cze) Tdt-Unibet 0:00:17 9 Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Dstny 0:00:18 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 11 Giovanni Carboni (Ita) Jcl Team Ukyo 0:00:20 12 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 0:00:22 13 Louka Matthys (Bel) Bingoal Wb 14 Thomas Pesenti (Ita) Jcl Team Ukyo 15 Luca Covili (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 16 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23 17 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 18 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 19 Paul Double (Gbr) Team Polti Kometa 20 Andrii Ponomar (Ukr) Corratec Vini Fantini 21 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 22 Giulio Pellizzari (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 23 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:00:34 24 Kristian Sbaragli (Ita) Corratec Vini Fantini 0:00:36 25 Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 26 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Dstny 27 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 28 Jarno Widar (Bel) Lotto Dstny Development Team 29 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 30 Ludovico Crescioli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 31 Florian Samuel Kajamini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 32 Alex Martin Gutierrez (Esp) Team Polti Kometa 33 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 34 Alessandro Pinarello (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:00:40 35 Pavel Novák (Cze) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:00:44 36 Valerio Conti (Ita) Corratec Vini Fantini 37 Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula 0:00:47 38 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:00:50 39 Matteo Scalco (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:01:03 40 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 41 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Team Polti Kometa 0:01:06 42 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 43 Diego Bracalente (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 44 Simone Roganti (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:01:09 45 Alessandro Fancellu (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:01:10 46 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:01:14 47 Andrea Garosio (Ita) Team Polti Kometa 0:01:20 48 Gal Glivar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 0:01:27 49 Adrien Maire (Fra) Tdt-Unibet 0:01:41 50 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:01:49 51 Cedrik Bakke Christophersen (Nor) Tdt-Unibet 0:02:03 52 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 0:02:07 53 Alessio Martinelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:02:26 54 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Petrolike 0:02:40 55 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:02:42 56 Darren Van Bekkum (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:03:05 57 Hartthijs De Vries (Ned) Tdt-Unibet 0:03:30 58 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 0:03:44 59 Luca Cavallo (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:03:59 60 Baptiste Huyet (Fra) Tdt-Unibet 0:04:09 61 Lukas Nerurkar (Gbr) Ef Education - Easypost 0:04:54 62 Nariyuki Masuda (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:06:40 63 Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:06:47 64 Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:06:51 65 Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:07:18 66 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Gw Erco Shimano 0:07:29 67 James Whelan (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:07:41 68 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 0:09:18 69 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Gw Erco Shimano 0:09:40 70 Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:11:08 71 Logan Currie (Nzl) Lotto Dstny 0:11:19 72 Domenico Cirlincione (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 73 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 0:11:21 74 Lorenzo Nespoli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 75 German Dario Gomez Becerra (Col) Team Polti Kometa 0:11:25 76 Lorenzo Masciarelli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:11:35 77 Carro' Simone Carro' Simone (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:12:16 78 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini 0:12:47 79 Sergio Meris (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:13:10 80 Matteo Ambrosini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 81 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 82 Manuele Tarozzi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:13:24 83 Erik Fetter (Hun) Team Polti Kometa 0:14:08 84 Milan Donie (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:14:10 85 Tommaso Bergagna (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 86 Nicolò Garibbo (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 87 Andrea Innocenti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 88 Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 89 Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:15:14 90 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 91 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gw Erco Shimano 92 Giacomo Villa (Ita) Bingoal Wb 0:15:26 93 Marco Murgano (Ita) Corratec Vini Fantini 0:15:28 94 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Gw Erco Shimano 95 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 96 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Vini Fantini 97 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 98 Alessandro Monaco (Ita) Corratec Vini Fantini 0:15:54 99 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 0:16:42 100 Davide Bauce (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 101 Alec Segaert (Bel) Lotto Dstny 0:17:27 102 Matteo Malucelli (Ita) Jcl Team Ukyo 0:17:33 103 Pier Elis Belletta (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 0:18:03 104 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 105 Javier Serrano Rodriguez (Esp) Team Polti Kometa 106 Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z 107 Kevin Inkelaar (Ned) Tdt-Unibet 108 Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels Continentale 109 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 110 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula 111 Oscar Garzon Alfonso (Col) Gw Erco Shimano 112 Juan Carlos Orozco Orozco (Mex) Petrolike 113 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Petrolike 114 Pietro Sterbini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 115 Ben Granger (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 116 Abdulla Jasim Al-Ali (Uae) Uae Team Emirates Gen-Z 117 Charles Paige (Gbr) Tdt-Unibet 118 Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels 119 Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost 120 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:19:16 121 Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 122 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 0:20:46 123 Jens Reynders (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:21:48 124 Filippo Omati (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:21:51 125 Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 126 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 127 Hubert Grygowski (Pol) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:22:05 128 Koki Kamada (Jpn) Jcl Team Ukyo 129 Jacopo Gioia (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 130 Francesco Carollo (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:22:46 131 Jeferson Armando Ruiz Acuña (Col) Gw Erco Shimano 0:23:33 132 Kevin Bonaldo (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 133 Christian Danilo Pase (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 0:23:42 134 Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:24:30 135 Rémi Lelandais (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:24:42 136 Ettore Pozza (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:25:58 137 Michele Berasi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:26:13 138 Matthew Kingston (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 0:27:08 139 Manabu Ishibashi (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:28:43 Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали-2024 Settimana Internazionale Coppi e Bartali-2024 велогонка категории 2.1



