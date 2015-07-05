VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. РезультатыSparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

 

 

 

Osnabrück - Münster, 194.2 км

1. Per Strand Hagenes (Nor) Jumbo-Visma
2. Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck

3. Mads Pedersen (Den) Lidl - Trek
4. Nils Eekhoff (Ned) Team dsm - firmenich
5. Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma
6. Danny van Poppel (Ned) BORA - hansgrohe
7. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X
8. Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma
9. Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
10. Jonas Koch (Ger) BORA - hansgrohe

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Sparkassen Munsterland Giro-2023

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    Anghor

    Вчера, 21:10 | Регистрация: 5.07.2015

    Ой,как же так лапорту не отдали победу... позор просто.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

3 октября 2023

Tre Valli Varesine

5 октября 2023

Gran Piemonte

7 октября 2023

Il Lombardia

8 октября 2023

Paris - Tours

8 - 15 октября 2023

Presidential Cycling Tour of Turkiye

11 октября 2023

Giro del Veneto

12 - 17 октября 2023

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    38-летний Грег Ван Авермат зав ... (5)
    VeloVelo-Фото

    А ведь многие верили, помню, что Грег насобирает целый мешок Больших побед. Но, что-то не срослось, так бывает.

    Грег всё равно оставил свой след в больших гонках. Почёт и уважение.

  • VeloVelo
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Поздравляю Алексея и Астану с важной Победой! Браво! good 

  • VeloVelo
    Binche - Chimay - Binche/Memor ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да когда уже Трентин победу возьмет!

  • RVL
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    RVL-Фото

    Не...)))
    он впервые в тему попал.
    Обычно в теме про эмираты, он кричит юмба сила)))
    В теме про ремко-виня самый могучий))

    И тп

  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: nightbuster33
    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!
    Именно про это. Государственное дело сделано, спортивное провалено. Это путь в никуда, к сожалению, т.к. понятие государственного дела может поменяться, а спортивного - нет.
  • error
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    error-Фото
    сейчас вами откушают поклонники Ремко и Погги...
  • Kay82
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    Kay82-Фото

    Независимо в какой команде, считаю его лучшем во всех отношенияк как спортсмен

  • nightbuster33
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    nightbuster33-Фото

    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!

  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    sashaney-Фото
    Ну стыд и позор делать такие заявления. Ставить !публично! главной целью гонку, где ты выше всех? Это не не уважение к гонке, командным целям (понимаю, что команде по разным причинам может быть это действительно так), а к болельщикам. Так я это вижу.
  • Lucky
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    Lucky-Фото

    А если еще аптечку с собой прихватит...,буду искренне рад будущим победам Приможа в любой команде

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 октября

Julien Simon (TotalEnergies)

Markus Hoelgaard (Lidl-Trek)

5 октября

Rui Costa (Intermarche - Circus - Wanty)

Hugo Toumire (Cofidis)

Elias Maris (Team Flanders - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (17)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)