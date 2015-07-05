Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:26
Osnabrück - Münster, 194.2 км
1. Per Strand Hagenes (Nor) Jumbo-Visma
2. Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck
3. Mads Pedersen (Den) Lidl - Trek
4. Nils Eekhoff (Ned) Team dsm - firmenich
5. Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma
6. Danny van Poppel (Ned) BORA - hansgrohe
7. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X
8. Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma
9. Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
10. Jonas Koch (Ger) BORA - hansgrohe
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