Sparkassen Munsterland Giro-2023. Результаты

Цитата: nightbuster33

У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!



Именно про это. Государственное дело сделано, спортивное провалено. Это путь в никуда, к сожалению, т.к. понятие государственного дела может поменяться, а спортивного - нет.