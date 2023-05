Джиро д'Италия-2023. Результаты 2 этапа Категория:

Сегодня, 18:31 Терамо - Сан-Сальво, 202 км 1 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 4:55:11 2 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 0:00 3 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 4 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 5 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 6 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 7 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 8 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 9 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 10 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 11 Simone Consonni (Ita) Cofidis 12 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 13 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 14 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 15 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 16 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 17 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 18 Davide Gabburo (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 19 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 20 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 21 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 22 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 23 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 24 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 25 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 26 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 27 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal - Quick Step 28 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 29 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 30 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 31 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 32 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 33 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 34 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 35 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 36 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 37 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 38 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 39 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 40 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 41 Albert Torres (Esp) Movistar Team 42 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 43 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 44 Nico Denz (Ger) Bora-hansgrohe 45 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:10 46 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 0:12 47 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 48 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 49 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 50 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 51 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 52 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 0:17 53 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 0:19 54 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 55 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 56 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 57 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 58 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 59 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 60 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 61 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 62 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 63 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 64 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 65 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 66 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 67 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 68 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 69 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 70 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 71 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 72 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 73 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 74 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 75 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 76 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 77 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 78 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 79 William Barta (Usa ) Movistar Team 80 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 81 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 82 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 83 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 84 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 85 Einer Rubio (Col) Movistar Team 86 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 87 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 88 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 89 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 90 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 91 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 92 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 93 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 94 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 95 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 96 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 97 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 98 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 99 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 100 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 101 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 102 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 103 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 104 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 105 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 106 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 107 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 108 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 109 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 0:31 110 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 111 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 112 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 113 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 114 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 115 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 0:34 116 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 117 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 118 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 119 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 120 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 121 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 122 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 123 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 124 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 125 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 126 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 127 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 128 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 129 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 130 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 131 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 132 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 133 Florian Stork (Ger) Team DSM 134 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 135 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 136 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 137 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 138 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 139 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 140 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 141 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 142 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 143 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 144 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 145 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 146 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 147 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 148 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 149 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 150 Francois Bidard (Fra) Cofidis 151 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 152 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 153 Thomas Champion (Fra) Cofidis 154 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 0:44 155 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 156 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 0:49 157 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 158 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 159 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 160 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 0:51 161 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 0:58 162 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 1:46 163 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 164 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 2:11 165 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 166 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 167 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 2:14 168 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 169 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 170 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 171 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 2:16 172 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 173 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 2:43 174 Max Kanter (Ger) Movistar Team 4:47 175 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 5:52 176 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 6:35 Очки на этапе 1 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 50 2 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 35 3 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 25 4 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 18 5 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 14 6 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 14 7 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 12 8 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 12 9 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 9 10 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 8 11 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 8 12 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 7 13 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 6 14 Simone Consonni (Ita) Cofidis 5 15 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 5 16 Thomas Champion (Fra) Cofidis 5 17 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 3 18 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 2 19 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 2 20 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 1 Горная премия 4 кат. Silvi Paese 84,5 км 1 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 3 2 Thomas Champion (Fra) Cofidis 2 3 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1 Горная премия 4 кат. Ripa Teatina 130,3 км 1 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 3 2 Thomas Champion (Fra) Cofidis 2 3 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 5:16:29 2 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 0:22 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 0:29 4 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 0:43 5 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 6 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 0:55 7 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 8 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 0:59 9 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 1:00 10 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 1:05 11 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 1:09 12 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 1:16 13 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 1:17 14 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1:21 15 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 16 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal - Quick Step 1:23 17 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 18 Nico Denz (Ger) Bora-hansgrohe 19 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 1:26 20 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 1:28 21 William Barta (Usa ) Movistar Team 1:30 22 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 1:31 23 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 1:36 24 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 1:37 25 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 1:38 26 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 1:44 27 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 1:46 28 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 29 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 1:48 30 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 1:51 31 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 32 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 1:52 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 1:53 34 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 1:54 35 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 1:55 36 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 1:56 37 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 38 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 39 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 1:57 40 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 1:59 41 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 2:00 42 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 43 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 2:01 44 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2:02 45 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 46 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 2:04 47 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 2:07 48 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2:08 49 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 2:10 50 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 51 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 2:12 52 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2:14 53 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 2:15 54 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 2:16 55 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 2:20 56 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:21 57 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 58 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 2:22 59 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 60 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 2:26 61 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 2:27 62 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 2:28 63 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 2:30 64 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 65 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 2:31 66 Florian Stork (Ger) Team DSM 2:32 67 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 68 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 69 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 2:33 70 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 2:35 71 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 72 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 2:36 73 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 2:40 74 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 2:41 75 Albert Torres (Esp) Movistar Team 2:42 76 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 2:44 77 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 2:45 78 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 79 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 2:46 80 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 81 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 2:47 82 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 2:49 83 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 84 Simone Consonni (Ita) Cofidis 85 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 2:50 86 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 87 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 88 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:53 89 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 90 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 2:54 91 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 2:56 92 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:59 93 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 94 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 95 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 3:00 96 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 3:03 97 Einer Rubio (Col) Movistar Team 3:04 98 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3:07 99 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 100 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 3:08 101 Davide Gabburo (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:10 102 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 103 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 104 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 3:11 105 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 106 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 3:12 107 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 3:16 108 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 109 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 3:18 110 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:19 111 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 112 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 3:22 113 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 114 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 115 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 3:23 116 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 117 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 118 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 119 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 120 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 3:26 121 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 122 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 3:27 123 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 124 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 3:29 125 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 126 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 3:31 127 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 3:33 128 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 3:34 129 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 3:35 130 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 131 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 3:36 132 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 3:37 133 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 134 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:40 135 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 3:41 136 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3:42 137 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 3:44 138 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 139 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3:45 140 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 3:47 141 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 3:48 142 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 143 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 3:49 144 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 145 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 3:50 146 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:52 147 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 3:54 148 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 3:55 149 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 3:59 150 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 151 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 4:02 152 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 4:03 153 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 4:07 154 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 4:09 155 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 4:12 156 Thomas Champion (Fra) Cofidis 4:15 157 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 4:16 158 Francois Bidard (Fra) Cofidis 4:21 159 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 4:26 160 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 4:28 161 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 4:32 162 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 4:33 163 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 4:39 164 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 4:40 165 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 4:57 166 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 4:59 167 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 5:00 168 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 5:04 169 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 5:13 170 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 5:22 171 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 5:32 172 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 6:00 173 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 6:20 174 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 7:52 175 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 8:23 176 Max Kanter (Ger) Movistar Team 8:28 Очки, итоговая классификация 1 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 50 2 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 35 3 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 25 4 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 18 5 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 15 6 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 14 7 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 14 8 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 12 9 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 12 10 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 12 11 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 9 12 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 9 13 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 8 14 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 8 15 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 7 16 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 7 17 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 6 18 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 6 19 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 5 20 Simone Consonni (Ita) Cofidis 5 21 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 5 22 Thomas Champion (Fra) Cofidis 5 23 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 4 24 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 3 25 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 3 26 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2 27 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 2 28 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 2 29 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 1 30 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 1 Общий зачет горной классификации 1 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 6 2 Thomas Champion (Fra) Cofidis 4 3 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 3 4 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 2 5 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2 6 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 1 Джиро д'Италия-2023. 