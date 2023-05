Tro-Bro Leon-2023. Результаты Категория:

Сегодня, 17:52 Plouguerneau - Lannilis, 204,1 км Генеральная классификация после 1 этапа 1 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 4:50:52 2 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny ,, 3 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm 4 Eddy Fine (Fra) Cofidis 5 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 6 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team 7 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 8 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Dstny 0:00:50 9 Thomas Gachignard (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 ,, 10 Samuel Watson (Gbr) Groupama - Fdj 11 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 0:00:12 12 Axel Zingle (Fra) Cofidis 0:00:36 13 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team ,, 14 Jens Reynders (Bel) Israel - Premier Tech 15 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Mavic - Auber93 16 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 17 Mael Guegan (Fra) Cic U Nantes Atlantique 18 Hugo Page (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 19 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 20 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 21 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team 22 Alex Colman (Bel) Team Flanders - Baloise 0:00:40 23 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:41 24 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:47 25 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis +1:10 26 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +1:31 27 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic +1:33 28 Emmanuel Morin (Fra) Cic U Nantes Atlantique +3:10 29 Milan Fretin (Bel) Team Flanders - Baloise +3:13 30 Bram Welten (Ned) Groupama - Fdj 31 Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Human Powered Health 32 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 33 Romain Cardis (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 34 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm 35 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh 36 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 37 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 38 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 39 Ruben Apers (Bel) Team Flanders - Baloise 40 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 41 Leo Danes (Fra) Cic U Nantes Atlantique 42 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Bingoal Wb 43 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 44 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 45 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 46 George Jackson (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 47 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 48 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 49 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 50 Gerben Kuypers (Bel) Circus-Re Uz-Technord 51 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 52 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 53 Frederik Frison (Bel) Lotto Dstny 54 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 55 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health +3:23 56 Bastien Tronchon (Fra) Ag2R Citroen Team +3:27 57 Cyril Barthe (Fra) Burgos-Bh +3:36 58 Lorenzo Milesi (Ita) Team Dsm 59 Luca De Meester (Bel) Bingoal Wb Devo Team 60 Kevin Kuhn (Sui) Circus-Re Uz-Technord 61 Yael Joalland (Fra) Cic U Nantes Atlantique 62 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 63 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 64 Clement Alleno (Fra) Burgos-Bh 65 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 66 Gijs Van Hoecke (Bel) Human Powered Health 67 Julius Johansen (Den) Intermarché - Circus - Wanty 68 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 69 Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies +3:41 70 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +3:46 71 Damien Girard (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +3:50 72 Roi Weinberg (Isr) Israel Premier Tech Academy +4:00 73 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma +4:20 74 Axel Narbonne Zuccarelli (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +5:13 75 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 76 Chad Haga (Usa) Human Powered Health +5:47 77 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 78 Antonio Puppio (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 79 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny +5:54 80 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic +7:01 81 William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team 82 Alexis Renard (Fra) Cofidis +8:08 83 Jordan Jegat (Fra) Cic U Nantes Atlantique +8:09 84 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj +8:13 85 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Segurosrga 86 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel-Euskadi 87 Rudy Barbier (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 88 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Segurosrga 89 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 90 Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Segurosrga 91 Ollie Jones (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 92 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Segurosrga 93 Gay Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech 94 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 95 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 96 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Circus - Wanty 97 Aaron Van Poucke (Bel) Team Flanders - Baloise 98 Romain Gregoire (Fra) Groupama - Fdj 99 Sander De Pestel (Bel) Team Flanders - Baloise 100 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 101 Théo Delacroix (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 102 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 103 Matteo Vercher (Fra) Totalenergies 104 Jean Louis Le Ny (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +8:19 105 Jacob Scott (Gbr) Bolton Equities Black Spoke +8:23 106 Mikel Retegi Goñi (Esp) Equipo Kern Pharma +9:39 107 Lahav Davidzon (Isr) Israel Premier Tech Academy +10:02 108 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb +11:44 109 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Segurosrga +12:08 110 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 111 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 112 Julian Lino (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 113 Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Bh 114 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +12:12 115 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh +12:37 116 Iker Ballarin Manso (Esp) Euskaltel-Euskadi +17:02 DNF Jason Tesson (Fra) Totalenergies DNF James Fouche (Nzl) Bolton Equities Black Spoke DNF Bailey O'Donnell (Nzl) Bolton Equities Black Spoke DNF Paul Wright (Nzl) Bolton Equities Black Spoke DNF Pierre Barbier (Fra) Cic U Nantes Atlantique DNF Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNF Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea - Samsic DNF Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies DNF Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies DNF Karl Patrick Lauk (Est) Bingoal Wb DNF Unai Iribar Jauregi (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Luke Mudgway (Nzl) Bolton Equities Black Spoke DNF Joris Delbove (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 DNF Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNF Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team DNF Wesley Kreder (Ned) Cofidis DNF Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic DNF Jarne Van De Paar (Bel) Lotto Dstny DNF Pierre Gautherat (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Pavel Bittner (Cze) Team Dsm DNF Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Tim Naberman (Ned) Team Dsm DNF Adam De Vos (Can) Human Powered Health DNF Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb DNF Alexander Salby (Den) Bingoal Wb DNF Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Segurosrga DNF Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Segurosrga DNF Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Szymon Sajnok (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Alessandro Fedeli (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Leon Heinschke (Ger) Team Dsm DNS Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel-Euskadi Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 