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Волта Алгарве-2023. Этап 1

Волта Алгарве-2023. Этап 1

Волта Алгарве-2023. Этап 1

Волта Алгарве-2023. Этап 1

 

Волта Алгарве-2023. Этап 1

 

Волта Алгарве-2023. Этап 1

 

Волта Алгарве-2023. Этап 1

Волта Алгарве-2023. Этап 1

Волта Алгарве-2023. Этап 1

 

 

 

Portimão – Lagos, 200,2 км

 

1. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X 

2. Jordi Meeus (Bel) BORA - hansgrohe
3. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X
4. Fabio Jakobsen (Ned) Soudal - Quick Step
5. Thomas Pidcock (GBr) INEOS Grenadiers

6. Pavel Bittner (Cze) Team DSM
7. Paul Penhoët (Fra) Groupama - FDJ
8. Natnael Tesfatsion (Eri) Trek - Segafredo
9. Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team
10. Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo

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Теги к статье: Волта Алгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Ближайшие старты

11 - 15 февраля 2023

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • SVS
    Волта Алгарве-2023. Маршрут (2)
    SVS-Фото

    Кто-нибудь знает, куда исчез русский язык из евроспорт плейера? Ну, он теперь не плёер, а просто евроспорт, но аккаунт тот же, но что-то при попытке выбрать русский для интерфейса - ошибка.

    И видео на русском не могу найти. Смотрю на итальянском пока...

     

    Вот такая ошибка:

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  • Astanaforever
    Тур Омана-2023. Этап 5 (6)
    Astanaforever-Фото
    Я про гонку в целом..
  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (3)
    Astanaforever-Фото
    " Пришел, увидел, победил(наследил). " Алехсандр Макэдонскый.©.
  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Рогачар катается в своё удовольствие.Не создает себе никаких проблем в гонке.

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (3)
    motte-Фото

    Да, уж, тадей... Просто, взял и стряхнул всех, как пыль.

    Тов. Кольнаго? Где моторчик спрятан-:)

    Это что же нас ждет впереди, на весенних классиках?

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 5 (6)
    nightbuster33-Фото
    Поставь кавички в слове профиль.Не вызывай лишних эмоций у комментаторов.
  • Earl57
    Тур Омана-2023. Этап 5 (6)
    Earl57-Фото

    Если профиль подошел Вансеванту и Йоргенсену, которые ни разу не спринтеры, то как он мог подходить Кэву? С каких пор горка с градиентом от 10 до 13 процентов стала подходить спринтерам?

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 5 (6)
    patar-Фото
    Да, профиль был под Кэва.
  • Astanaforever
    Тур Омана-2023. Этап 5 (6)
    Astanaforever-Фото
    Все то. Короче с Кэвом все понятно. Занавес.
  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 5 (6)
    nightbuster33-Фото

    Что-то не то в "родном отечестве". Ничто не проходит безследно.Не зря, так берегут главного фаворита гонок.

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Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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