Волта Алгарве-2023. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:49
Portimão – Lagos, 200,2 км
1. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X
2. Jordi Meeus (Bel) BORA - hansgrohe
3. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X
4. Fabio Jakobsen (Ned) Soudal - Quick Step
5. Thomas Pidcock (GBr) INEOS Grenadiers
6. Pavel Bittner (Cze) Team DSM
7. Paul Penhoët (Fra) Groupama - FDJ
8. Natnael Tesfatsion (Eri) Trek - Segafredo
9. Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team
10. Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo
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