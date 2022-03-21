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Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

 

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

 

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

 

La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú, 206.3 км

1. Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team

2. Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious
3. Dorian Godon (Fra) AG2R Citroen Team
4. Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech
5. Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco

 

Генеральная классификация после 5 этапа:
1. João Almeida (Por) UAE Team Emirates 

 

 

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

Результаты 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка Итан Вернон

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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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