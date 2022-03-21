Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:46
La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú, 206.3 км
1. Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team
2. Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious
3. Dorian Godon (Fra) AG2R Citroen Team
4. Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech
5. Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. João Almeida (Por) UAE Team Emirates
Вуэльта Каталонии-2022. Превью
Результаты 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022
Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2022
Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022
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