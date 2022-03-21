Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5

Думаю тут не в разделке дело. Он так медленно снялся, что похоже никто и в расчет его не взял. Просто кучка лентяев там ехала. Их задача была не лидеров добрать, а чтоб группа их не съела))) двое из инеоса, двое из фджо..и пр...не могли сработаться. А для такого ленивого отрыва даже кюнг, темным конем (спринтером) оказался))