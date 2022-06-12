La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:36
Belmont-sur-Rance - Roquefort-sur-Soulzon, 34,4 км (Этап сокращён из-за жаркой погоды)
1. Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma
2. Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost
3. Max Kanter (Ger) Movistar Team
4. Julien Simon (Fra) Totalenergies
5. Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (157)