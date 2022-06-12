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La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

 

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

 

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 2

 

 

 

 

Belmont-sur-Rance - Roquefort-sur-Soulzon, 34,4 км (Этап сокращён из-за жаркой погоды)

 

1. Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma  

2. Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost
3. Max Kanter (Ger) Movistar Team
4. Julien Simon (Fra) Totalenergies
5. Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique 

 

Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma

 

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Теги к статье: La Route d'Occitanie Дорога Окситании многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

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La Route d'Occitanie

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23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • close2you
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: vadi
    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"
    Особенно на олимпиаде сильно много хитрил, да ?))
  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 3 (4)
    Николай Н.-Фото

    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    velodoctor-Фото
    У него была одна и самых больших зарплат в команде, да и в пелотоне. Думаю действительно не тянет и тот же перспективный Мартинес выглядит предпочтительнее для британцев. А ЕФ надо спасаться из зоны вылета так сказать...
  • Karmatron
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    Karmatron-Фото

    Неплохой выбор для обеих сторон: команде нужен генеральщик, ведь с уходом Игиты и Мартинеса надежд там сейчас подавать некому. А Карапасу вырисовывается перспектива быть капитаном №1 на любой гранд-тур. Понятно, что есть еще Карти и Риго, но при всем уважении к ним, Карапас постабильнее.

  • kwwk
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    kwwk-Фото
    Предположу, что слабо мотивировали + Карапас хочет большей свободы действий.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    Astanaforever-Фото
    Видимо гонка не доедет до финиша.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    kwwk-Фото

    Серьезный такой этапчик. Победил более хитрый.

    Что касательно генерала, то неплохо костяк Боры смотрелся, ну и Томас с Мартинесом. Ну а Фульсанг майку наверно сохранил.

    п.с. Самое удивительное, что Кюнг менее минуты в генерале проигрывает.

  • kwwk
    Массовый сход велогонщиков пер ... (10)
    kwwk-Фото

    Видно в Щвейцарии какие-то ядреные тесты практикуют, а так такида - победит последний здоровый или хитрый.

    Израилю шанс набрать хорошие очки в рейтинг.

     

  • vadi
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    vadi-Фото

    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"

  • motte
    Тур Словении-2022. Этап 3 (4)
    motte-Фото
    Вкатывается к 1му июля-:)

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Daniel Arroyave (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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