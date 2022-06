Giro d'Italia Giovani Under 23-2022. Этап 3 Категория:

Сегодня, 17:11 Pinzolo - Santa Caterina Valfurva, 182,8 км 1 Leo Hayter (Gbr) Hagens Berman Axeon 05:10:49 2 Romain Gregoire (Fra) Groupama - Fdj 0:04:55 3 Lennert Van Eetvelt (Bel) 0:05:01 4 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 0:05:49 5 Lenny Martinez (Fra) Groupama - Fdj 6 William Junior Lecerf (Bel) 7 Oscar Onley (Gbr) Development Team Dsm 0:06:31 8 Hannes Wilksch (Ger) Development Team Dsm 9 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 0:06:42 10 Felix Engelhardt (Ger) Tirol Ktm Cycling Team 0:06:57 11 Toon Clynhens (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 0:07:29 12 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 13 Fernando Tercero Lopez (Esp) 0:07:30 14 Davide Piganzoli (Ita) 0:07:56 15 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 0:09:27 16 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 0:09:28 17 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 18 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 0:10:19 19 Sergio Meris (Ita) Team Colpack Ballan 0:13:45 20 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior 21 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 22 Max Poole (Gbr) Development Team Dsm 23 Darren Rafferty (Irl) Hagens Berman Axeon 24 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) 25 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Dare Development Team 26 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 0:13:56 27 Leander Van Hautegem (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 0:14:24 28 Davide Toneatti (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 29 Jakob Geßner (Ger) Team Lotto - Kern Haus 30 Gabriele Porta (Ita) 31 Simon Dalby (Den) Uno-X Dare Development Team 32 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 33 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) 0:15:19 34 Jago Willems (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 35 Luca Cretti (Ita) 0:17:30 36 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:19:27 37 Niek Voogt (Ned) 0:19:28 38 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 39 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Development Team 40 Andrea Cantoni (Ita) 0:21:41 41 Ivan Romeo Abad (Esp) Hagens Berman Axeon 0:22:56 42 Francesco Galimberti (Ita) 0:25:54 43 Carlo Francesco Favretto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 44 Giacomo Villa (Ita) Biesse-Carrera 45 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 46 Magnus Henneberg (Den) 47 Lorenzo Galimberti (Ita) 0:28:07 48 Owen Lightfoot (Gbr) 49 Samuel Watson (Gbr) Groupama - Fdj 0:28:59 50 Fabio Garzi (Ita) 51 Anders Foldager (Den) Biesse-Carrera 0:29:00 52 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:31:01 53 Giovanni Bortoluzzi (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 54 Martin Nessler (Ita) 55 Andrea Guerra (Ita) Zalf Euromobil Fior 56 Lorenzo Elipanni (Ita) 57 Giovanni De Carlo (Ita) Carnovali - Rime 58 Mattia Petrucci (Ita) Team Colpack Ballan 59 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 0:31:03 60 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 61 Marco De Angeli (Ita) 0:31:55 62 Walter Calzoni (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 0:33:17 63 Lorenzo Milesi (Ita) Development Team Dsm 0:34:06 64 Nadav Raisberg (Isr) Israel Cycling Academy 65 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 66 Michiel Lambrecht (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 67 Nicolo' Marabini (Ita) 68 Lorenz Van De Wynkele (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 0:38:21 69 Sean Flynn (Gbr) Tudor Pro Cycling Team 70 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team 71 Andrea Montoli (Ita) 72 Pierre-Pascal Keup (Ger) Team Lotto - Kern Haus 73 Iker Mintegi Claver (Esp) 74 Alex Baudin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 75 Magnus Brynsrud (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:39:52 76 Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Dare Development Team 77 Jelle Declerck (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 0:41:24 78 Ramses Debruyne (Bel) 79 Nahom Araya (Eri) Team Qhubeka 0:44:06 80 Kyrylo Tsarenko (Ukr) Gallina Ecotek Lucchini 0:45:18 81 Alec Segaert (Bel) 0:46:19 82 Vincent Van Hemelen (Bel) 0:46:57 83 Martin Marcellusi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:50:18 84 Andrea Piras (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 85 Nicolo' Di Bernardo (Ita) 86 Nicholas Agostini (Ita) 87 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 88 Luca Dreßler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 89 Fran Miholjević (Cro) Cycling Team Friuli Asd 90 Samuele Carpene (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 91 Gianluca Cordioli (Ita) 92 Davide De Pretto (Ita) Zalf Euromobil Fior 93 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli Asd 94 Nicolo' Parisini (Ita) Team Qhubeka 95 Francesco Busatto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 96 Simone Lucca (Ita) 97 Robin Orins (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 98 Alexander Ball (Gbr) 99 Pietro Ferrari (Ita) 100 Alessandro Pinarello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 101 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) 102 Unai Zubeldia Elduaien (Esp) 103 Ailetz Lasa Lizarraga (Esp) 104 Yaroslav Parashchak (Ukr) Carnovali - Rime 105 Emanuele Ansaloni (Ita) 106 Davide Dapporto (Ita) 107 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 108 Christian Bagatin (Ita) Carnovali - Rime 109 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 110 Kasper Andersen (Den) Hagens Berman Axeon 111 Obie Vidts (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 112 Wessel Mouris (Ned) 113 Marcus Sander Hansen (Den) Uno-X Dare Development Team 114 Francisco Muñoz Llana (Esp) 115 Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 116 Nicholas Candy (Gbr) 117 Giulio Pellizzari (Ita) Bardiani Csf Faizane' 118 Alessio Bonelli (Ita) Biesse-Carrera 119 Alexander Tarlton (Ger) Team Lotto - Kern Haus 120 Gil Gelders (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 121 Riley Pickrell (Can) Israel Cycling Academy 122 Jelte Krijnsen (Ned) 0:56:51 123 Bas Van Belle (Ned) 124 Siebe Deweirdt (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 0:56:54 125 Valter Ghigino (Ita) 0:57:02 126 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 127 Riccardo Perani (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 128 Davide Pinardi (Ita) 129 Edoardo Laino (Ita) 130 Ben Granger (Gbr) 131 Francesco Parravano (Ita) 132 Matteo Ambrosini (Ita) Team Colpack Ballan 133 Andrea Biancalani (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 134 Matteo Freddi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 135 Michael Vanni (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 136 Matthew Kingston (Gbr) 0:57:07 137 Leslie Lührs (Ger) Team Lotto - Kern Haus 138 Lorenzo Ghirardi (Ita) 139 Giosue' Epis (Ita) Carnovali - Rime 1:00:34 140 Alberto Bruttomesso (Ita) Zalf Euromobil Fior 141 Davide Persico (Ita) Team Colpack Ballan 142 Filippo Dignani (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 143 Federico Iacomoni (Ita) Carnovali - Rime 144 Gabriele Arzilli (Ita) 145 Gidas Umbri (Ita) Team Colpack Ballan 146 Mattia Guasco (Ita) Team Qhubeka 147 Lorenzo Tedeschi (Ita) 148 Alessandro Venturini (Ita) 149 Pietro Aimonetto (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:00:40 150 Mattia Pinazzi (Ita) 151 Niccolo' Galli (Ita) 152 Lorenzo Magli (Ita) 1:00:45 153 Alessio Nieri (Ita) Bardiani Csf Faizane' 154 Andrea Gatti (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 1:04:05 155 Diego Bosini (Ita) 156 Davide Vignato (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 157 Iker Bonillo Martin (Esp) Bardiani Csf Faizane' 158 Marco Cao (Ita) 159 Francesco Furlan (Ita) 160 Brayan Molano Alvarado (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 161 Tommaso Rosa (Ita) 162 Linus Rosner (Ger) Tirol Ktm Cycling Team 163 Daniil Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 164 Emanuel Zangerle (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 165 Marco Vettorel (Ita) 166 Lorenzo Ferroni (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 167 Kevin Pezzo Rosola (Ita) Tirol Ktm Cycling Team 168 Christian Danilo Pase (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 1:04:08 DNF Casper Van Uden (Ned) Development Team Dsm DNF Federico Guzzo (Ita) Zalf Euromobil Fior DNF Kevin Bonaldo (Ita) Team Qhubeka DNF Damiano Valerio (Ita) DNF Florian Lipowitz (Ger) Tirol Ktm Cycling Team DNF Bram Leerkes (Ned) Генеральная классификация после 3 этапа 1 Leo Hayter (Gbr) Hagens Berman Axeon 12:56:16 2 Romain Gregoire (Fra) Groupama - Fdj 0:05:48 3 Lennert Van Eetvelt (Bel) 0:05:56 4 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 0:06:48 5 Lenny Martinez (Fra) Groupama - Fdj 6 William Junior Lecerf (Bel) 7 Hannes Wilksch (Ger) Development Team Dsm 0:07:30 8 Oscar Onley (Gbr) Development Team Dsm 9 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 0:07:41 10 Felix Engelhardt (Ger) Tirol Ktm Cycling Team 0:07:56 11 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 0:08:28 12 Toon Clynhens (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 13 Fernando Tercero Lopez (Esp) 0:08:29 14 Davide Piganzoli (Ita) 0:08:55 15 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 0:10:26 16 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 0:10:27 17 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 18 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 0:11:18 19 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) 0:14:44 20 Darren Rafferty (Irl) Hagens Berman Axeon 21 Sergio Meris (Ita) Team Colpack Ballan 22 Max Poole (Gbr) Development Team Dsm 23 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior 24 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Dare Development Team 25 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 0:14:55 26 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 0:15:23 27 Leander Van Hautegem (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 28 Gabriele Porta (Ita) 29 Jakob Geßner (Ger) Team Lotto - Kern Haus 30 Simon Dalby (Den) Uno-X Dare Development Team 31 Davide Toneatti (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 32 Jago Willems (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 0:16:18 33 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 0:17:50 34 Luca Cretti (Ita) 0:18:29 35 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 0:20:27 36 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Development Team 37 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) 0:22:17 38 Andrea Cantoni (Ita) 0:22:40 39 Ivan Romeo Abad (Esp) Hagens Berman Axeon 0:23:55 40 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:26:09 41 Niek Voogt (Ned) 0:26:10 42 Carlo Francesco Favretto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:26:53 43 Francesco Galimberti (Ita) 44 Giacomo Villa (Ita) Biesse-Carrera 45 Magnus Henneberg (Den) 46 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 47 Owen Lightfoot (Gbr) 0:29:06 48 Lorenzo Galimberti (Ita) 49 Samuel Watson (Gbr) Groupama - Fdj 0:29:58 50 Fabio Garzi (Ita) 51 Mattia Petrucci (Ita) Team Colpack Ballan 0:31:56 52 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:32:00 53 Giovanni Bortoluzzi (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 54 Andrea Guerra (Ita) Zalf Euromobil Fior 55 Lorenzo Elipanni (Ita) 56 Martin Nessler (Ita) 57 Giovanni De Carlo (Ita) Carnovali - Rime 58 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 0:32:02 59 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 0:32:22 60 Walter Calzoni (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 0:34:16 61 Nadav Raisberg (Isr) Israel Cycling Academy 0:35:05 62 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 63 Michiel Lambrecht (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 64 Lorenzo Milesi (Ita) Development Team Dsm 65 Sean Flynn (Gbr) Tudor Pro Cycling Team 0:39:20 66 Pierre-Pascal Keup (Ger) Team Lotto - Kern Haus 67 Lorenz Van De Wynkele (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 68 Andrea Montoli (Ita) 69 Alex Baudin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 70 Nicolo' Marabini (Ita) 0:40:48 71 Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:40:51 72 Jelle Declerck (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 0:42:23 73 Marco De Angeli (Ita) 0:43:19 74 Nahom Araya (Eri) Team Qhubeka 0:45:05 75 Anders Foldager (Den) Biesse-Carrera 0:46:10 76 Kyrylo Tsarenko (Ukr) Gallina Ecotek Lucchini 0:46:17 77 Magnus Brynsrud (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:46:50 78 Alec Segaert (Bel) 0:47:18 79 Ramses Debruyne (Bel) 0:48:32 80 Vincent Van Hemelen (Bel) 0:50:06 81 Francesco Busatto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:51:11 82 Martin Marcellusi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:51:17 83 Christian Bagatin (Ita) Carnovali - Rime 84 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli Asd 85 Unai Zubeldia Elduaien (Esp) 86 Davide De Pretto (Ita) Zalf Euromobil Fior 87 Robin Orins (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 88 Nicolo' Parisini (Ita) Team Qhubeka 89 Davide Dapporto (Ita) 90 Francisco Muñoz Llana (Esp) 91 Alessio Bonelli (Ita) Biesse-Carrera 92 Samuele Carpene (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 93 Gil Gelders (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 94 Obie Vidts (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 95 Wessel Mouris (Ned) 96 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 97 Iker Mintegi Claver (Esp) 0:51:26 98 Marcus Sander Hansen (Den) Uno-X Dare Development Team 0:54:23 99 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:55:31 100 Fran Miholjević (Cro) Cycling Team Friuli Asd 0:57:00 101 Nicolo' Di Bernardo (Ita) 102 Alessandro Pinarello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 103 Nicholas Agostini (Ita) 104 Alexander Tarlton (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:57:16 105 Andrea Piras (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 106 Emanuele Ansaloni (Ita) 107 Yaroslav Parashchak (Ukr) Carnovali - Rime 108 Giulio Pellizzari (Ita) Bardiani Csf Faizane' 109 Kasper Andersen (Den) Hagens Berman Axeon 0:57:22 110 Ben Granger (Gbr) 0:58:01 111 Michael Vanni (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:00:18 112 Matthew Kingston (Gbr) 1:01:28 113 Alexander Ball (Gbr) 1:01:42 114 Pietro Ferrari (Ita) 115 Gianluca Cordioli (Ita) 1:01:52 116 Ailetz Lasa Lizarraga (Esp) 1:02:58 117 Nicholas Candy (Gbr) 118 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 119 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) 1:03:18 120 Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 1:03:23 121 Luca Dreßler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 1:03:43 122 Riccardo Perani (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 1:03:44 123 Valter Ghigino (Ita) 1:04:00 124 Giosue' Epis (Ita) Carnovali - Rime 1:05:52 125 Alessandro Venturini (Ita) 1:07:16 126 Alessio Nieri (Ita) Bardiani Csf Faizane' 1:07:27 127 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 1:07:28 128 Riley Pickrell (Can) Israel Cycling Academy 129 Simone Lucca (Ita) 130 Matteo Freddi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:08:26 131 Francesco Parravano (Ita) 132 Jelte Krijnsen (Ned) 1:09:31 133 Bas Van Belle (Ned) 134 Andrea Biancalani (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:10:07 135 Davide Pinardi (Ita) 136 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 137 Emanuel Zangerle (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 1:10:47 138 Mattia Guasco (Ita) Team Qhubeka 1:11:58 139 Davide Persico (Ita) Team Colpack Ballan 1:13:39 140 Siebe Deweirdt (Bel) Elevate P/B Home Solution-Soenens 1:14:04 141 Matteo Ambrosini (Ita) Team Colpack Ballan 1:14:12 142 Leslie Lührs (Ger) Team Lotto - Kern Haus 1:14:17 143 Lorenzo Ghirardi (Ita) 144 Andrea Gatti (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 1:17:05 145 Daniil Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 146 Marco Vettorel (Ita) 1:17:10 147 Christian Danilo Pase (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 1:17:13 148 Filippo Dignani (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 1:17:44 149 Lorenzo Tedeschi (Ita) 150 Gabriele Arzilli (Ita) 151 Federico Iacomoni (Ita) Carnovali - Rime 152 Pietro Aimonetto (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:17:50 153 Lorenzo Magli (Ita) 1:17:55 154 Edoardo Laino (Ita) 1:19:10 155 Mattia Pinazzi (Ita) 1:19:51 156 Niccolo' Galli (Ita) 157 Diego Bosini (Ita) 1:21:15 158 Davide Vignato (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 159 Lorenzo Ferroni (Ita) Gallina Ecotek Lucchini 160 Francesco Furlan (Ita) 161 Alberto Bruttomesso (Ita) Zalf Euromobil Fior 1:22:32 162 Gidas Umbri (Ita) Team Colpack Ballan 1:22:42 163 Marco Cao (Ita) 1:26:13 164 Iker Bonillo Martin (Esp) Bardiani Csf Faizane' 165 Linus Rosner (Ger) Tirol Ktm Cycling Team 166 Tommaso Rosa (Ita) 167 Kevin Pezzo Rosola (Ita) Tirol Ktm Cycling Team 168 Brayan Molano Alvarado (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano 