Тур Турции-2022. Этап 8

Цитата: BlAr

Даже не знаю...наверное, это хорошо! По крайней мере, для штата сотрудников, и для тех, кому не отрубили сигнал. А лично для меня мало что изменилось бы - и русскую, и английскую версию могу смотреть только через пиратские ссылки, а наличие русских комментариев часто сопровождается худшим качеством у самой ссылки.

Поделитесь пиратской на русский Евроспорт.