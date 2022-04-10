Тур Турции-2022. Этап 8

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 10:22
Photo (c) Tour of Türkiye @tourofturkiye
İstanbul - İstanbul , 136 км
Этап отменёт из-за погодный условий
(дождь, скользкие дороги)
Tour of Türkiye @tourofturkiye
8 этап остановлен из-за погоды. После старта начался дождь, произошли падения гонщиков. Через 25 км велогонщики попросили организаторов нейтрализовать этап. Они медленно поехали к площади Таксим.
Итоговая генеральная классификация:
1. Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech
2. Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix
3. Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli
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