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Тур Турции-2022. Этап 8

Тур Турции-2022. Этап 8

Тур Турции-2022. Этап 8

Photo (c) Tour of Türkiye @tourofturkiye

 

 

İstanbul - İstanbul , 136 км

 

Этап отменёт из-за погодный условий

(дождь, скользкие дороги)

 

Tour of Türkiye @tourofturkiye

8 этап остановлен из-за погоды. После старта начался  дождь, произошли падения гонщиков. Через 25 км велогонщики попросили организаторов нейтрализовать этап. Они медленно поехали к площади Таксим.

 

Итоговая генеральная классификация:

1. Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech

2. Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix         
3. Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli

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Теги к статье: Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkiye велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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Ближайшие старты

10 - 17 апреля 2022

Presidential Cycling Tour of Turkiye

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто выиграет Париж-Рубэ-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2022. Превью (16)
    EL-Fenomeno-Фото
    Кандидатов на победу и подиум много, тем более погода благоволит, но гадать на Рубэ мне кажется дело бессмысленное, поэтому я "рискнул" и проГолосовал за Нильса П.
    Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious), победитель Париж-Рубэ прошлого года, не сможет защитить свой титул из-за болезни
    Италия без победы снова не осталась - Боргини (или Борджини) взяла женскую ПР в сольном отрыве... ещё и в майке нац.чемпионки.
  • velodoctor
    Париж-Рубэ-2022. Превью (16)
    velodoctor-Фото

    Вам кстати не кажется, что у тоталь энерджи, ванти и спорт вландрен форма очень похожая. 

  • velodoctor
    Париж-Рубэ-2022. Превью (16)
    velodoctor-Фото
    нет
  • BlAr
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (23)
    BlAr-Фото
    По-видимому. Я себе не устанавливал, наверное, провайдер обеспечил.
  • sqrudgmcduck
    Париж-Рубэ-2022. Превью (16)
    sqrudgmcduck-Фото
    Саган едет?
  • AlpenFlow
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (23)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: BlAr
    http://sports.hdgo.site/28-sveurosport-2.html
    http://sports.hdgo.site/27-sveurosport-1.html
    Благодарю! Нужен VPN, без него не работает)
  • BlAr
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (23)
    BlAr-Фото
    http://sports.hdgo.site/28-sveurosport-2.html
    http://sports.hdgo.site/27-sveurosport-1.html
  • AlpenFlow
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (23)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: BlAr
    Даже не знаю...наверное, это хорошо! По крайней мере, для штата сотрудников, и для тех, кому не отрубили сигнал. А лично для меня мало что изменилось бы - и русскую, и английскую версию могу смотреть только через пиратские ссылки, а наличие русских комментариев часто сопровождается худшим качеством у самой ссылки.
    Поделитесь пиратской на русский Евроспорт.
  • Hansmer
    Париж-Рубэ-2022. Женская гонка ... (5)
    Hansmer-Фото
    Стикиботл. За бытылку держалась долго, в эфире камера снимала. Только горе коментатор не понял что такое ей с тихнички говорят, после "передачи" питья.
  • RVL
    Париж-Рубэ-2022. Превью (16)
    RVL-Фото
    Результата не ждите, если что, но своим помогу, как смогу. Ибо его формы и имени хватает для того что бы стартовать

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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