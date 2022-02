Faun-Ardeche Classic-2022. Результаты Категория:

Дата:

Сегодня, 17:58 Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 168,6 км 1 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 04:26:36 2 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +45 3 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 4 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe +01:33 5 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 6 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team +01:36 7 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj +01:44 8 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 9 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 10 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 11 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 12 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 13 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 14 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 15 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 16 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 17 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 18 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 19 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 20 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 21 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 22 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 23 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 24 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe 25 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 26 Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 27 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal +01:57 28 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +03:12 29 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +03:22 30 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal +03:34 31 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +03:53 32 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 33 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 34 Romain Gregoire (Fra) Groupama - Fdj 35 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 36 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 37 Mikael Cherel (Fra) Ag2R Citroen Team +04:12 38 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 39 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies +04:16 40 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 41 Andrea Bagioli (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 42 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 43 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 44 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates +04:19 45 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 46 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm +04:51 47 Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole +05:45 48 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj +06:02 49 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +06:58 50 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 51 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 52 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 53 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team 54 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 55 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 56 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea - Samsic +08:50 57 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies 58 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 59 Maxime Jarnet (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 60 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo +10:31 61 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team +10:44 62 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 63 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team +11:08 64 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 65 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix +12:47 66 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +13:10 67 Gil Gelders (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 68 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 69 Anthony Perez (Fra) Cofidis 70 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 71 Emmanuel Morin (Fra) Team U Nantes Atlantique 72 Maël Guegan (Fra) 73 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 74 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 75 Antoine Berlin (Mon) Nice Metropole Cote D'Azur 76 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm 77 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 78 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 79 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 80 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 81 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - Fdj 82 Julien Simon (Fra) Totalenergies 83 Jordan Jegat (Fra) Team U Nantes Atlantique 84 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 85 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 86 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 87 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 88 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 89 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 90 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 91 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 92 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 93 Maxime Urruty (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 94 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 95 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 96 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 97 Victor Lafay (Fra) Cofidis 98 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - Ktm 99 Jean Goubert (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 100 Kévin Besson (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 101 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 102 Elmar Reinders (Ned) Riwal Cycling Team 103 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 104 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team +15:29 105 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team 106 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 107 Louis Barre (Fra) Team U Nantes Atlantique 108 Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique 109 Clément Carisey (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 110 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team +16:12 111 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 112 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team +16:18 113 Mathias Le Turnier (Fra) Team U Nantes Atlantique +16:51 114 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +17:57 DNF Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates DNF Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates DNF Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Fenix Development Team DNF Edward Anderson (Usa) Alpecin-Fenix DNF Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix DNF Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix DNF Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe DNF Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo DNF Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team DNF Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic DNF Steff Cras (Bel) Lotto Soudal DNF Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal DNF Jacob Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team DNF Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Christoffer Lisson (Den) Riwal Cycling Team DNF Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 DNF Thomas Denis (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Evaldas Šiškevičius (Ltu) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Leo Danes (Fra) Team U Nantes Atlantique DNF Edouard Bonnefoix (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNF Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 