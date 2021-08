Brussels Cycling Classic-2021 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 16:02 Брюссель - Брюссель, 205,3 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step 04:28:30 2 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:50 3 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 00:02:13 4 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 5 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 6 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 7 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 00:02:16 8 Danny Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 9 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 10 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 11 Martijn Budding (Ned) Beat Cycling 12 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Qhubeka Nexthash 13 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Nexthash 14 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 15 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 17 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 18 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 19 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 21 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea - Samsic 22 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 23 Rory Townsend (Irl) Canyon Dhb Sungod 24 Roberto González (Pan) Vini Zabu' 25 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 26 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 27 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Gil D´Heygere (Bel) Tarteletto - Isorex 29 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 30 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' 31 Florian Dauphin (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 32 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 33 Tom Bohli (Sui) Cofidis 34 Max Walker (Gbr) Trinity Racing 35 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 36 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick-Step 37 Jordy Bouts (Bel) Beat Cycling 38 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' 39 Ryan Christensen (Nzl) Canyon Dhb Sungod 40 Brent Van De Kerkhove (Bel) Tarteletto - Isorex 41 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 42 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 43 Luuc Bugter (Ned) Beat Cycling 44 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 45 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 46 Michael Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 47 Stan Van Tricht (Bel) Seg Racing Academy 48 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 49 Søren Wærenskjold (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 50 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 51 Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies 52 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Qhubeka Nexthash 53 Matthew Devins (Irl) Trinity Racing 54 Nathan Haas (Aus) Cofidis 00:02:24 55 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 56 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 00:02:27 57 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 58 Sven Burger (Ned) Beat Cycling 59 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex 60 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 61 Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels P/B Ktm 62 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 63 Blake Quick (Aus) Trinity Racing 64 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Adrien Petit (Fra) Totalenergies 66 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 67 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick-Step 68 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 69 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 70 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 00:02:34 71 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 72 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick-Step 00:02:38 73 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Nexthash 00:02:40 74 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates 75 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 76 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 77 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 78 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step 79 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 80 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 81 Mathis Le Berre (Fra) Team Arkea - Samsic 00:03:10 82 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Nexthash 83 Niccolò Bonifazio (Ita) Totalenergies 00:03:16 84 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 00:04:26 85 Torstein Træen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 86 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 87 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 88 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 00:07:37 DNF Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick-Step DNF Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal DNF Jules Hesters (Bel) Beat Cycling DNF Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal DNF Charlie Tanfield (Gbr) Canyon Dhb Sungod DNF Robert Scott (Gbr) Canyon Dhb Sungod DNF Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Reece Wood (Gbr) Canyon Dhb Sungod DNF Jim Brown (Gbr) Canyon Dhb Sungod DNF Damien Clayton (Gbr) Canyon Dhb Sungod DNF Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon DNF Dayer Quintana (Col) Team Arkea - Samsic DNF Joseph Laverick (Gbr) Hagens Berman Axeon DNF Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' DNF Red Walters (Grn) Hagens Berman Axeon DNF Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix DNF Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix DNF Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix Development Team DNF Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Thomas Benton (Aus) Trinity Racing DNF Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon DNF Lasse Norman Hansen (Den) Team Qhubeka Nexthash DNF Boris Vallee (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Jasper De Plus (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Robbe Ceurens (Bel) Team Novo Nordisk Development DNF Logan Lakota Phippen (Usa) Team Novo Nordisk DNF Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk DNF Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk DNF Piotr Havik (Ned) Beat Cycling DNF Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk DNF Jan Willem Van Schip (Ned) Beat Cycling DNF Damien Gaudin (Fra) Totalenergies DNF Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka DNF Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies DNF Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Lars Saugstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Iver Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Liam Bertazzo (Ita) Vini Zabu' DNF Veljko Stojnić (Srb) Vini Zabu' DNF Joab Schneiter (Sui) Vini Zabu' DNF Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels P/B Ktm DNF Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Brussels Cycling Classic однодневная велогонка велогонка категории 1.Pro. классика Ремко Эвенепул Deceuninck-Quick Step Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(329)

В тему: Druivenkoers - Overijse-2021

Тур Дании-2021. Этап 5

Тур Дании-2021. Этап 3

Тур Бельгии-2021. Этап 1

Brussels Cycling Classic-2020

Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019

Brussels Cycling Classic-2019

Primus Classic-2017

Prudential RideLondon Classic-2014

Курне-Брюссель-Курне-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.