Gran Camino-2022. Этап 1

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nightbuster33
Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
Дрокеру.Власов поступил разумно,да и Москва не сразу построилась.Это как яблоня при недостаточном уходе,цветет,а урожая нет.Но иногда несколько яблок все-таки созревает.
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Earl57
Ваут ван Арт о предложении Кри ... (19)
Там вон дроны с камерами требуют запретить использовать на соревнованиях. Они иногда падают рядом со спортсменами. Не то чтобы часто, но случается иногда. Следовательно риск есть и его надо исключить. А без телевизионной картинки в горнолыжном спорте, биатлоне или велокроссе можно и обойтись. На старте и финише камеры есть и этого достаточно.
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nightbuster33
Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
Осень 2020год.Интервью Д.Седуна:"...Вскоре,после начала правления"ПримьерТех"группа Винокуров и К*была отстранена от руководства стратегическими направлениями в Астане(в том числе комплектования команды),оставив лишь спортивную составляющую.Одна из ошибок нового руководства, не продление договора с Лопезом в 2020году".Исходя из последнего, не было гарантировано продление договора и для А.Власова со следующего года,т.е.2021г.Вскоре были, без уведомления,уволены Д.Седун,А. Шефер и А.Винокуров.Да,да и А.Винокуров тоже(в первый раз),но через день его вернули.И окончательно его уволили в июне 2021 года. В таких случаях все поступили бы как А.Власов,что он и сделал,получил гарантии на подписание от другой команды задолго до востановления статуса Винокурова. Ну а дальше,я уже отмечал,А.Винокуров полноценно приступил к руководству тогда,когда все,особо ценные"лоты" на торгах были разобраны.Так что не нам судить,а тем более"Астанинскому аборегену".Или он боится,что его еб...("покрывать")будут в случае плохого выступления Астаны.Не боись,наше дело,как говорят казахи,скот пасти,а что там родится и какой будет приплод ответственных за это всегда найдут,без нас.Так что, прочитай последнее предложение в своем комментарии и всегда придерживайся этому правилу.
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close2you
Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
Цитата: Astanaforever
Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
Добавьте ещё, что на ваши деньги команду содержат, налогоплательщик вы "наш" ..
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close2you
Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
Цитата: Astanaforever
Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
То, что вы в велоспорте ничего не понимаете, мы все тут знали.. но, что на столько не понимаете, даже для меня сюрприз.
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