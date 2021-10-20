Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Командный спринт. Мужчины

Earl57

Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30) Цитата: VeloVelo Это сложная мысль для меня, боюсь запутаться в вашем пассаже.



Скажу только, что, по-моему, Ремко уже сейчас очень худо. Он противопоставил себя всем. И он обязательно проиграет, если только не возьмётся за свои мозги.



Иногда полезно взять пару тяжелейших этапов в борьбе со своим собственным эгоизмом, а не с соперниками в реальной жизни.



Он еще так молод. А его ставки уже так высоки .

Физически он готов к Большим победам. Ментально — нет.





Вопрос в том, хочет ли сам Ремко бороться со своим эгоизмом? И считает ли он, что у него есть эгоизм, с которым нужно бороться? Например, после разборок из-за ЧМ было заявлено, что Ремко и Ван Арт встретятся, поговорят и уладят свой конфликт. Ван Арт перед отъездом в отпуск сказал, что Ремко с ним связывался, но ничего конкретного по существу конфликта так и не сказал. Поэтому все остались при своем мнении, ничего не изменилось. Никакой встречи не было и в обозримом будущем не предвидится.

Sezar

Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30) Таких еще не было:).

nightbuster33

Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26) Еще один комбинатор-реформатор,вы выбрали не ту площадку,в "ВелоЛайфе занимаются совершенно противоположными вопросами,здесь больше созидают, чем разрушают.В их комптенцию не входят вопросы,которые вы поднимаете.Если вы этого не понимаете они ,чтобы не раздражать вас далее,могут спокойно посоветовать вам обратиться к врачу-психиатру.Если он определит,что вы здоровы и в чем причина вашей выходки и,что вы документально доказали,что все велоруководители-это расхитители,он культурно пошлет вас куда надо.Вот к этому,я расскажу казахский анекдот:На колхозном собрании принимают обязательства,сколько ожидается приплода от 100маток лошадей. У всех получается по разному,пока последний бригадир не встал и сказал,что он обязуется получить 101 жеребенка.Тут вскакивает молодой чабан и говорит,что так не бывает.Лошади не бараны,такого приплода у них не бывает.Старый чабан,сидящий рядом успокаивает его и говорит ему:Что ты, что ли будешь "покрывать"кобылу.Они принимают обяззательства,а наше дело скот пасти .Не кажется ли вам,господин Гали, что аксакал был прав,если не прав ,значит вам необходимо срочно обратиться к врачу- психиатру.Не растраивайся,такое бывает,кто подолгу сидит в соц.сетях, те начинают мнить себя Аллахом.

BaiGali

Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26) Цитата: nightbuster33 На сколько я понял,господа"БайГали" и "Казахстанец"не против,чтобы в Казахстане была своя велокоманда Мирового Тура.Им не нравится руководитель в лице Винокурова. И кого вы предлагаете,неужели господина К. или кого другого,кто имеет горячее сердце,холодную голову и чистые руки,самое главное последнее.Предлагайте,а мы обсудим и решим к какой категории вас отнести, к "белым"или "красным".Или вы вначале посоветуетесь со своим боссом,надеюсь,что он сам хоть чист на руку. В противном случае команда вообще развалится.

Слушай Вы либо тугодум или Вы просто притворяетесь. Мне глубоко наплевать кто будет руководителем или будет ли у нас команда Мирового Тура. Я хочу результатов от команды и отдачи от тех инвестиции сделанный государством, а не эти имиджвые траты. Но если взять в широком смысле я вообще хочу реформ. Хочу чтобы профессиональный спорт был профессиональным, со своим рынком и инфраструктурой, а не эти клубы кормушки для личных нужд узких круг лиц. Будь моя воля я бы снял все проф.клубы из гос.содержания и ресурсы направил бы на массовый спорт и его популяризацию, попутно создавая условия и инфраструктуры для занятия спортом(детский, молодёжный и взрослый). Где есть инфраструктура и человеческий ресурсы туда обязательно придут инвесторы со своими деньгами и опытом. Слушай Вы либо тугодум или Вы просто притворяетесь. Мне глубоко наплевать кто будет руководителем или будет ли у нас команда Мирового Тура. Я хочу результатов от команды и отдачи от тех инвестиции сделанный государством, а не эти имиджвые траты. Но если взять в широком смысле я вообще хочу реформ. Хочу чтобы профессиональный спорт был профессиональным, со своим рынком и инфраструктурой, а не эти клубы кормушки для личных нужд узких круг лиц. Будь моя воля я бы снял все проф.клубы из гос.содержания и ресурсы направил бы на массовый спорт и его популяризацию, попутно создавая условия и инфраструктуры для занятия спортом(детский, молодёжный и взрослый). Где есть инфраструктура и человеческий ресурсы туда обязательно придут инвесторы со своими деньгами и опытом.

VeloVelo

Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30) Это сложная мысль для меня, боюсь запутаться в вашем пассаже.



Скажу только, что, по-моему, Ремко уже сейчас очень худо. Он противопоставил себя всем. И он обязательно проиграет, если только не возьмётся за свои мозги.



Иногда полезно взять пару тяжелейших этапов в борьбе со своим собственным эгоизмом, а не с соперниками в реальной жизни.



Он еще так молод. А его ставки уже так высоки .

Физически он готов к Большим победам. Ментально — нет.





VeloVelo

Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30) Еще и гравий?!

Сколько таких было адских и где они все теперь.

SSS

Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (15) Комментаторы язык сломают)) Было бы еще что комментировать с участием данного персонажа...

VeloVelo

Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30) К плюсам Тома добавлю его психологическую устойчивость и позитивный характер.

Том, также, как и Ремко, ненавидит проигрывать, но, он умеет не делать трагедию из своих поражений. Это Большой плюс.



Еще один плюс - это то, что Пидкок не едет всё подряд

и не пытается объять необъятное.

nightbuster33

Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26) На сколько я понял,господа"БайГали" и "Казахстанец"не против,чтобы в Казахстане была своя велокоманда Мирового Тура.Им не нравится руководитель в лице Винокурова. И кого вы предлагаете,неужели господина К. или кого другого,кто имеет горячее сердце,холодную голову и чистые руки,самое главное последнее.Предлагайте,а мы обсудим и решим к какой категории вас отнести, к "белым"или "красным".Или вы вначале посоветуетесь со своим боссом,надеюсь,что он сам хоть чист на руку. В противном случае команда вообще развалится.

Earl57

Иван Соса подписал двухлетний ... (11) Ну здесь можно вспомнить как Вивиани уходил. И не нужен был он Скаю, а не отпускали из принципа, чтобы другим неповадно было. Согласились только на бартер. Де ла Круз взамен Вивиани. Занятно что и Вивиани у квиков не задержался, и Де ла Круз в Скае...

У израильтян есть кто-то для равноценной замены Берналю? Просто денежная компенсация тут не прокатит.