Тур Люксембурга-2021. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 16:59 Dudelange - Dudelange, 25,4 км, ITT 1 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:30:52 2 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:00:02 3 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:00:26 4 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:35 5 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 0:00:38 6 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:00:48 7 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 0:00:50 8 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 9 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 10 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 11 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:01:00 12 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:01:04 13 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 14 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:01:05 15 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:01:08 16 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 17 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 18 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:09 19 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:01:08 20 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:01:15 21 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:01:19 22 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:20 23 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:22 24 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:01:23 25 Miguel Heidemann (Ger) Leopard Pro Cycling 0:01:24 26 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:29 27 Jarno Mobach (Ned) Leopard Pro Cycling 0:01:30 28 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:34 29 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 0:01:35 30 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:01:36 31 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 0:01:37 32 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:01:38 33 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 0:01:40 34 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 35 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:46 36 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling 0:01:51 37 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:53 38 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:01:55 39 Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling 40 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:02:11 41 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 0:02:15 42 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 0:02:16 43 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 0:02:21 44 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:22 45 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:23 46 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:25 47 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:02:26 48 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 49 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:27 50 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:02:28 51 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:02:29 52 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 53 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix 0:02:30 54 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:32 55 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' Brado KTM 0:02:36 56 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:02:38 57 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 0:02:39 58 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:02:41 59 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:46 60 Eduard Prades Reverter (Spa) Delko 61 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:02:47 62 Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic 0:02:52 63 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:03:00 64 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 0:03:03 65 Dries Van Gestel (Bel) TotalEnergies 0:03:11 66 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 67 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:12 68 Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies 0:03:13 69 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:15 70 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:18 71 Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Cycling 0:03:25 72 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:26 73 Julien Trarieux (Fra) Delko 0:03:27 74 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:03:34 75 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 0:03:36 76 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:38 77 Ben King (Usa) Rally Cycling 0:03:39 78 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 0:03:42 79 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:45 80 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 0:03:47 81 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:51 82 Jacques Lebreton (Fra) Cofidis 83 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:53 84 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:03:56 85 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:03:58 86 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM 0:03:59 87 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroën Team 0:04:01 88 Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos-BH 0:04:02 89 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 0:04:06 90 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:04:07 91 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:04:10 92 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:04:14 93 Lubomír Petrus (Cze) Alpecin-Fenix 0:04:20 94 Cédric Pries (Lux) Leopard Pro Cycling 95 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:04:27 96 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 0:04:28 97 Leonardo Tortomasi (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:04:29 98 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 99 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:04:31 100 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 101 August Jensen (Nor) Delko 0:04:32 102 Marlon Gaillard (Fra) TotalEnergies 103 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:04:38 104 Sam Gaze (Nzl) Alpecin-Fenix 0:04:47 105 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:04:52 106 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 0:04:53 107 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:04:58 108 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:05:01 109 Juan Antonio Lopez Cozard (Spa) Burgos-BH 0:05:04 110 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 111 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:05:09 112 Etienne van Empel (Ned) Vini Zabu' Brado KTM 0:05:13 113 Geoffrey Soupe (Fra) TotalEnergies 0:05:23 114 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:05:32 115 Roberto González (Pan) Vini Zabu' Brado KTM 0:05:51 116 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:05:58 117 Santiago Mesa (Spa) Burgos-BH 0:05:59 118 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:06:13 119 Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling 0:06:44 Генеральная классификация после 4 этапа: 1 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 12:49:51 2 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:00:43 3 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:50 4 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:52 5 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 0:01:07 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:01:21 7 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 8 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:01:32 9 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:01:36 10 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:01:37 11 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:01:50 12 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:51 13 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:01:54 14 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:01:58 15 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:18 16 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:19 17 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 18 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:57 19 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 0:03:06 20 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:03:19 21 Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling 0:03:28 22 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:03:48 23 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:04:04 24 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:04:07 25 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 0:04:32 26 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:04:58 27 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:05:21 28 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 0:06:46 29 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 0:07:12 30 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:07:36 31 Eduard Prades Reverter (Spa) Delko 0:08:36 32 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling 0:08:46 33 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 0:09:29 34 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:09:43 35 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:10:43 36 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:25 37 Julien Trarieux (Fra) Delko 0:11:34 38 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:11:36 39 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:12:13 40 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 0:12:16 41 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:12:35 42 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:13:37 43 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:13:49 44 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 0:14:08 45 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:14:58 46 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 0:15:01 47 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 0:15:07 48 Jarno Mobach (Ned) Leopard Pro Cycling 0:15:16 49 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:15:33 50 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:15:54 51 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:16:33 52 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 0:17:46 53 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:17:55 54 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:17:56 55 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:14 56 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 0:18:17 57 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team 0:18:20 58 Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies 0:18:41 59 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 0:18:51 60 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:18:56 61 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:18:58 62 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 0:19:09 63 Ben King (Usa) Rally Cycling 0:19:23 64 Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic 0:19:28 65 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 0:19:30 66 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:19:42 67 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 68 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 0:20:22 69 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM 70 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:20:42 71 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:20:52 72 Roberto González (Pan) Vini Zabu' Brado KTM 0:20:53 73 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:20:56 74 Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos-BH 0:20:57 75 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' Brado KTM 0:21:23 76 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix 0:21:44 77 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:21:48 78 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:22:03 79 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:22:08 80 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:22:19 81 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:22:33 82 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 0:23:04 83 Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Cycling 0:23:08 84 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:21 85 Sam Gaze (Nzl) Alpecin-Fenix 0:24:59 86 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 0:25:26 87 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:25:30 88 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:26:05 89 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:26:36 90 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroën Team 0:28:01 91 Geoffrey Soupe (Fra) TotalEnergies 0:28:05 92 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:29:31 93 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 0:29:45 94 Marlon Gaillard (Fra) TotalEnergies 0:29:59 95 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:30:35 96 Miguel Heidemann (Ger) Leopard Pro Cycling 0:30:52 97 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 98 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:31:50 99 Jacques Lebreton (Fra) Cofidis 0:31:53 100 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:32:05 101 Cédric Pries (Lux) Leopard Pro Cycling 0:32:25 102 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:33:26 103 August Jensen (Nor) Delko 0:33:45 104 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 0:36:47 105 Dries Van Gestel (Bel) TotalEnergies 0:37:16 106 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:37:25 107 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:38:21 108 Lubomír Petrus (Cze) Alpecin-Fenix 0:38:25 109 Santiago Mesa (Spa) Burgos-BH 0:38:53 110 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 0:39:11 111 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 0:40:33 112 Juan Antonio Lopez Cozard (Spa) Burgos-BH 0:42:29 113 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:44:22 114 Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling 0:44:53 115 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:47:47 116 Etienne van Empel (Ned) Vini Zabu' Brado KTM 0:47:56 117 Leonardo Tortomasi (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:50:59 118 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:56:17 119 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:58:12 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Люксембурга Skoda-Tour de Luxembourg многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(3)

Просмотров

(378)

В тему: Тур Люксембурга-2021. Этап 3

Тур Люксембурга-2021. Этап 2

Тур Люксембурга-2021. Этап 1

Тур де л'Эн-2021. Этап 3

Тур де л'Эн-2021. Этап 2

Тур де л'Эн-2021. Этап 1

Тур ОАЭ-2021. Этап 7

Тур ОАЭ-2021. Этап 5

Тур ОАЭ-2021. Этап 4

Тур ОАЭ-2021. Этап 3

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.