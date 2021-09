Тур Британии-2021. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:00 Sherford - Exeter, 184 км 1 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 4:45:56 2 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:33 3 Alex Peters (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 4 Max Kanter (Ger) Team DSM 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 6 Rory Townsend (Irl) Canyon DHB Sungod 7 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 8 Ethan Vernon (Gbr) Great Britain 9 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 10 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 11 James Shaw (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 12 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 13 Michal Paluta (Pol) Global 6 Cycling 14 Matthew Gibson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 15 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 16 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 17 Robert Doonaldson (Gbr) Great Britain 18 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 19 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon DHB Sungod 20 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 21 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 22 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 23 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 24 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 25 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos 26 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 27 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 28 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 29 Steve Lampier (Gbr) Saint Piran 30 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 31 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix 32 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 33 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 34 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 35 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 36 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 37 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 38 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 39 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 40 Ryan Christensen (Nzl) Canyon DHB Sungod 41 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 42 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 43 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 44 Oliver Stockwell (Gbr) Great Britain 45 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 46 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 47 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 48 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 49 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 50 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 51 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 52 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 53 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 54 Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 55 Ben Healy (Irl) Trinity Racing 56 Joey Rosskopf (Usa) Rally Cycling 57 Alex Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix 0:00:47 58 Max Walker (Gbr) Trinity Racing 0:00:55 59 Christopher Blevins (Usa) Trinity Racing 60 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:06 61 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 62 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 63 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:01:22 64 James Mitri (Nzl) Global 6 Cycling 0:01:30 65 Jacob Scott (Gbr) Canyon DHB Sungod 0:06:04 66 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 0:09:31 67 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 68 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 69 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 0:10:09 70 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 71 Hans Becking (Ned) Global 6 Cycling 0:11:52 72 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 73 William Bjergfelt (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 74 Nícolas Sessler (Bra) Global 6 Cycling 75 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 76 Gabriel Cullaigh (Gbr) Movistar Team 0:15:14 77 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck-QuickStep 0:17:30 78 Ollie Peckover (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 79 Gruffudd Lewis (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 80 Tim Naberman (Ned) Team DSM 81 Andrew Turner (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 82 Ross Lamb (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 83 Simon Wilson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 84 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 85 Ross Holland (Gbr) Saint Piran 86 Leon Mazzone (Gbr) Saint Piran 87 Charles Page (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 88 Bradley Symonds (Gbr) Saint Piran 89 Rhys Britton (Gbr) Great Britain 90 Matthew Bostock (Gbr) Canyon DHB Sungod 91 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 92 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 93 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 94 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 95 Romain Combaud (Fra) Team DSM 96 Daniel Bigham (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 97 Christopher Latham (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 98 Thomas Mein (Gbr) Canyon DHB Sungod 99 Oliver Maxwell (Gbr) Saint Piran 100 Tim Edvard Pettersen (Nor) Global 6 Cycling 0:25:30 101 William Tiball (Gbr) Great Britain 0:26:30 102 Max Rushby (Gbr) Great Britain 103 Tom Mazzone (Gbr) Saint Piran DNF Rudy Porter (Aus) Trinity Racing DNF Dan Erik Hansen (Nor) Global 6 Cycling DNF Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 9:19:33 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 0:00:22 3 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:26 4 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:00:28 5 Alex Peters (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 6 Rory Townsend (Irl) Canyon DHB Sungod 0:00:32 7 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 9 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 10 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 11 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 12 James Shaw (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 13 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 14 Robert Doonaldson (Gbr) Great Britain 15 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 16 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 17 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 18 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 19 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 20 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 21 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 22 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 23 Michal Paluta (Pol) Global 6 Cycling 0:00:44 24 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 25 Matthew Gibson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 26 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 27 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix 29 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 30 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 31 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 32 Ryan Christensen (Nzl) Canyon DHB Sungod 33 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:00:55 34 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 0:01:01 35 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:46 36 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 37 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 38 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:51 39 Joey Rosskopf (Usa) Rally Cycling 0:01:53 40 Ethan Vernon (Gbr) Great Britain 0:01:54 41 Max Kanter (Ger) Team DSM 42 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon DHB Sungod 43 Steve Lampier (Gbr) Saint Piran 44 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos 45 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 46 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 47 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 48 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 49 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 50 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 51 Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 52 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:55 53 Alex Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix 0:02:00 54 Max Walker (Gbr) Trinity Racing 0:02:12 55 Christopher Blevins (Usa) Trinity Racing 0:02:16 56 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:02:43 57 James Mitri (Nzl) Global 6 Cycling 0:02:51 58 Oliver Stockwell (Gbr) Great Britain 0:03:45 59 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 0:03:59 60 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:04:21 61 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 0:08:02 62 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 63 Ben Healy (Irl) Trinity Racing 0:08:16 64 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 0:08:35 65 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 0:10:14 66 Jacob Scott (Gbr) Canyon DHB Sungod 0:10:19 67 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:22 68 Hans Becking (Ned) Global 6 Cycling 0:13:13 69 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:14:09 70 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 0:14:36 71 Gabriel Cullaigh (Gbr) Movistar Team 0:15:25 72 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 0:16:19 73 Nícolas Sessler (Bra) Global 6 Cycling 0:16:42 74 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 0:17:00 75 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 76 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:17:23 77 Thomas Mein (Gbr) Canyon DHB Sungod 0:17:41 78 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 0:17:48 79 Romain Combaud (Fra) Team DSM 0:18:08 80 Tim Naberman (Ned) Team DSM 0:18:48 81 Leon Mazzone (Gbr) Saint Piran 0:18:49 82 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck-QuickStep 0:18:51 83 Ollie Peckover (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 84 Ross Lamb (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 85 Gruffudd Lewis (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 86 William Bjergfelt (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:19:21 87 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:10 88 Rhys Britton (Gbr) Great Britain 0:21:18 89 Andrew Turner (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:24:59 90 Simon Wilson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 91 Ross Holland (Gbr) Saint Piran 92 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 93 Bradley Symonds (Gbr) Saint Piran 94 Matthew Bostock (Gbr) Canyon DHB Sungod 95 Daniel Bigham (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 96 Christopher Latham (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 97 Oliver Maxwell (Gbr) Saint Piran 98 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 0:25:13 99 Charles Page (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:29:47 100 William Tiball (Gbr) Great Britain 0:33:59 101 Max Rushby (Gbr) Great Britain 102 Tom Mazzone (Gbr) Saint Piran 103 Tim Edvard Pettersen (Nor) Global 6 Cycling 0:35:55 