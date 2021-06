Giro Ciclistico d'Italia-2021. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:13 Sorbolo Mezzani - Guastalla, 25,4 км, ITT 1 Filippo Baroncini (Ita) Team Colpack Ballan 00:29:36 2 Ben Healy (Irl) Trinity Racing 0:00:00 3 Ben Turner (Gbr) Trinity Racing 0:00:04 4 Anthon Charmig (Den) Uno-X Dare Development Team 0:00:14 5 Lennert Van Eetvelt (Bel) 0:00:20 6 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 0:00:31 7 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 8 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Team Colpack Ballan 0:00:33 9 Alexandre Balmer (Sui) Groupama - Fdj 0:00:35 10 Marco Frigo (Ita) Seg Racing Academy 0:00:38 11 Alex Tolio (Ita) Zalf Euromobil Fior 12 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 0:00:42 13 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 14 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 0:00:44 15 Gianmarco Garofoli (Ita) Development Team Dsm 0:00:45 16 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:00:51 17 MICHAEL Garrison (Usa) 0:00:54 18 Fernando Tercero Lopez (Esp) 0:00:55 19 Alessandro Verre (Ita) Team Colpack Ballan 0:00:57 20 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:01:04 21 Henri Vandenabeele (Bel) Development Team Dsm 0:01:06 22 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 0:01:07 23 Davide Baldaccini (Ita) 0:01:08 24 Andréa Mifsud (Fra) Swiss Racing Academy 0:01:11 25 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 26 Stan Van Tricht (Bel) Seg Racing Academy 0:01:12 27 Antoine Raugel (Fra) Groupama - Fdj 0:01:14 28 Daan Hoeks (Ned) 29 Marijn Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 0:01:15 30 Gabriele Benedetti (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:01:20 31 Davide Piganzoli (Ita) 0:01:24 32 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 0:01:25 33 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) 0:01:28 34 Edoardo Zambanini (Ita) Zalf Euromobil Fior 35 German Dario Gomez Becerra (Col) 36 Didier Norberto Merchan Cardona (Col) 0:01:29 37 Unai Iribar Jauregi (Esp) 0:01:30 38 Asbjørn Hellemose (Den) 0:01:31 39 Omar El Gouzi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:01:35 40 Aloïs Charrin (Fra) Swiss Racing Academy 0:01:38 41 Robin Froidevaux (Sui) Swiss Racing Academy 42 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 0:01:39 43 Gabriele Porta (Ita) 0:01:40 44 Pablo Garcia Frances (Esp) 0:01:42 45 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) 46 Hannes Wilksch (Ger) Development Team Dsm 0:01:43 47 Lorenzo Ginestra (Ita) 0:01:46 48 Alessandro Santaromita Villa (Ita) 0:01:48 49 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 0:01:49 50 Javier Serrano Rodriguez (Esp) 0:01:53 51 Michael Belleri (Ita) 52 Aaron Van Der Beken (Bel) 0:01:54 53 Alex Martin Gutierrez (Esp) 0:01:59 54 Jesus David Peña Jimenez (Col) 0:02:01 55 Samuele Carpene (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:02:02 56 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 0:02:07 57 Antonio Puppio (Ita) Team Qhubeka 0:02:08 58 Alessio Bonelli (Ita) 0:02:10 59 Robin Skivild (Den) Uno-X Dare Development Team 0:02:19 60 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) 0:02:21 61 Federico Guzzo (Ita) Zalf Euromobil Fior 62 Arnaud De Lie (Bel) 0:02:24 63 Pasquale Abenante (Ita) 64 Harrison Wood (Gbr) Seg Racing Academy 0:02:28 65 Andrei Stepanov (Rus) 0:02:29 66 Lorenzo Milesi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 67 Gianluca Mignolli (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:02:30 68 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 69 Valter Ghigino (Ita) 70 Tommaso Nencini (Ita) 0:02:32 71 Joan Marti Bennassar Rossello (Esp) 0:02:33 72 Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka 0:02:36 73 Nicolas Vinokurov (Kaz) 74 Alessio Nieri (Ita) 0:02:37 75 Alex Raimondi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:02:39 76 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:02:40 77 Alexandros Agrotis (Cyp) 78 Mattia Gaffuri (Ita) 0:02:42 79 Luca Van Boven (Bel) 0:02:45 80 Nicolo' Parisini (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:02:47 81 Matteo Carboni (Ita) 82 Filippo Magli (Ita) 0:02:49 83 Thibaut Ponsaerts (Bel) 0:02:51 84 Anton Popov (Rus) 0:02:56 85 Asier Etxeberria Zafra (Esp) 0:02:59 86 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:03:00 87 Andrea Cervellera (Ita) 88 Francesco Carollo (Ita) Mg.K Vis Vpm 0:03:05 89 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:03:06 90 Nicholas Agostini (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 91 Federico Molini (Ita) 0:03:07 92 Christian Bagatin (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 93 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 0:03:10 94 Riccardo Bobbo (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:03:12 95 Mark Grinkevich (Blr) Minsk Cycling Club 0:03:13 96 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:03:15 97 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:03:16 98 Guido Draghi (Ita) Mg.K Vis Vpm 0:03:18 99 Connor Sens (Aus) 0:03:21 100 Jacopo Menegotto (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:03:22 101 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 0:03:23 102 Luca Cavallo (Ita) 0:03:27 103 Francesco Busatto (Ita) 104 Leon Heinschke (Ger) Development Team Dsm 0:03:29 105 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) 0:03:30 106 Francesco Galimberti (Ita) 0:03:31 107 Kyle Chromy (Usa) Seg Racing Academy 0:03:35 108 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 109 Marlos David Garzon Herrera (Col) 0:03:36 110 Artur Kiryievich (Blr) Minsk Cycling Club 0:03:37 111 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) 0:03:40 112 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 113 Andrea Guerra (Ita) 0:03:42 114 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:03:43 115 Laurent Rigollet (Ita) 0:03:44 116 Riccardo Ciuccarelli (Ita) 117 Jacopo Cortese (Ita) Mg.K Vis Vpm 0:03:45 118 Jelte Krijnsen (Ned) 119 Davide Dapporto (Ita) 0:03:48 120 Marc Mehagnoul (Ned) 0:03:49 121 Walter Calzoni (Ita) 0:03:50 122 Nicholas Spinelli (Ita) 0:03:51 123 Marco Grendene (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:03:52 124 Alessandro Venturini (Ita) 125 Ibai Ruiz De Arcaute Cuesta (Esp) 0:03:56 126 Alexandre Vinokurov (Kaz) 0:03:59 127 Andrea Cantoni (Ita) 0:04:00 128 Ivan Yatsenko (Rus) 0:04:03 129 Matteo Fantoni (Ita) 0:04:06 130 Brayan Esteban Malaver Samaca (Col) 0:04:07 131 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli Asd 132 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) 0:04:08 133 Francesco Parravano (Ita) 0:04:11 134 Emanuele Ansaloni (Ita) 0:04:13 135 Pablo Sanchez (Fra) 0:04:16 136 Oliver Knudsen (Den) 0:04:17 137 Yesid Albeiro Pira Parada (Col) 0:04:21 138 Davide Bauce (Ita) 0:04:22 139 Kevin Bonaldo (Ita) Team Qhubeka 0:04:23 140 Stefano Rizza (Ita) 0:04:24 141 Cristofer Pellegrini (Ita) 0:04:27 142 Andrea Gallo (Ita) 0:04:29 143 Samuele Rubino (Ita) 0:04:32 144 Nikita Martynov (Rus) 0:04:33 145 Davide Ongaro (Ita) 0:04:37 146 Michael Zecchin (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 147 Edoardo Ferri (Ita) 0:04:39 148 Theo Gilbertson (Nzl) 0:04:42 149 Immanuel D'Aniello (Ita) 0:04:44 150 Luca Colnaghi (Ita) 0:04:47 151 Dzianis Marchuk (Blr) Minsk Cycling Club 0:04:50 152 Cristian Rocchetta (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:04:51 153 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:04:54 154 Nicolo' Di Bernardo (Ita) 155 Richard Rolando Huera Montenegro (Ecu) 0:05:00 156 Leandro Masotto (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:05:02 157 Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan 0:05:05 158 Samuele Zambelli (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:05:08 159 Marco Lolli (Ita) 0:05:11 160 Alessandro Motti (Ita) 0:05:12 161 Alberto Leoni (Ita) 0:05:18 162 Manuele Tarozzi (Ita) 0:05:21 163 Adam Karl (Hun) 0:05:33 164 Patrick Mentil (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:05:38 165 Luca Marziale (Ita) 0:05:39 166 Manuel Belloni (Ita) 0:05:45 167 Christopher Consolaro (Ita) 0:05:47 168 Artsiom Harbach (Blr) Minsk Cycling Club 0:06:02 169 Lorenzo Peschi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:06:36 170 Simone Carro' (Ita) 0:06:42 171 Daniel Cassol (Ita) 0:07:54 DNS Vicente Hernaiz Santamaria (Esp) Генеральная классификация после 4 этапа 1 Ben Turner (Gbr) Trinity Racing 10:26:58 2 Filippo Baroncini (Ita) Team Colpack Ballan 0:00:01 3 Anthon Charmig (Den) Uno-X Dare Development Team 0:00:15 4 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Team Colpack Ballan 0:00:16 5 Lennert Van Eetvelt (Bel) 0:00:21 6 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 0:00:23 7 Alexandre Balmer (Sui) Groupama - Fdj 0:00:36 8 Marco Frigo (Ita) Seg Racing Academy 0:00:39 9 Alex Tolio (Ita) Zalf Euromobil Fior 10 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:00:43 11 Alessandro Verre (Ita) Team Colpack Ballan 0:00:45 12 Fernando Tercero Lopez (Esp) 0:00:56 13 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:01:05 14 Henri Vandenabeele (Bel) Development Team Dsm 0:01:07 15 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 0:01:08 16 Davide Baldaccini (Ita) 0:01:09 17 Stan Van Tricht (Bel) Seg Racing Academy 0:01:13 18 Gabriele Benedetti (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:01:21 19 Edoardo Zambanini (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:01:29 20 German Dario Gomez Becerra (Col) 21 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 0:01:30 22 Didier Norberto Merchan Cardona (Col) 23 Asbjørn Hellemose (Den) 0:01:32 24 Andréa Mifsud (Fra) Swiss Racing Academy 0:01:35 25 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:01:37 26 Gabriele Porta (Ita) 0:01:41 27 Alessandro Santaromita Villa (Ita) 0:01:49 28 Ben Healy (Irl) Trinity Racing 0:01:50 29 Jesus David Peña Jimenez (Col) 0:02:02 30 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) 0:02:03 31 Antoine Raugel (Fra) Groupama - Fdj 0:02:08 32 Davide Piganzoli (Ita) 0:02:10 33 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) 0:02:14 34 Pasquale Abenante (Ita) 0:02:25 35 Alessio Bonelli (Ita) 0:02:28 36 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:02:31 37 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 0:02:33 38 Omar El Gouzi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:02:34 39 Gianmarco Garofoli (Ita) Development Team Dsm 0:02:35 40 Lorenzo Ginestra (Ita) 0:02:45 41 Javier Serrano Rodriguez (Esp) 0:02:47 42 Aaron Van Der Beken (Bel) 0:02:48 43 Pablo Garcia Frances (Esp) 0:02:49 44 Unai Iribar Jauregi (Esp) 0:02:54 45 Alex Martin Gutierrez (Esp) 0:02:58 46 Daan Hoeks (Ned) 0:03:04 47 Michael Belleri (Ita) 0:03:20 48 Aloïs Charrin (Fra) Swiss Racing Academy 0:03:28 49 Hannes Wilksch (Ger) Development Team Dsm 0:03:33 50 Alex Raimondi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 51 Filippo Magli (Ita) 0:03:43 52 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 0:03:57 53 Marijn Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 0:04:05 54 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) 0:04:11 55 Andrea Cervellera (Ita) 0:04:18 56 Luca Cavallo (Ita) 0:04:26 57 Alessio Nieri (Ita) 0:04:27 58 Marlos David Garzon Herrera (Col) 0:04:30 59 Nicolo' Parisini (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:04:37 60 Matteo Carboni (Ita) 61 Mattia Gaffuri (Ita) 0:04:45 62 Asier Etxeberria Zafra (Esp) 0:04:49 63 Walter Calzoni (Ita) 0:04:53 64 Nicholas Agostini (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:04:56 65 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:05:03 66 Francesco Busatto (Ita) 0:05:17 67 Harrison Wood (Gbr) Seg Racing Academy 0:05:18 68 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) 0:05:30 69 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 0:05:58 70 Robin Froidevaux (Sui) Swiss Racing Academy 0:06:18 71 Francesco Galimberti (Ita) 0:06:21 72 Arnaud De Lie (Bel) 0:06:59 73 Yesid Albeiro Pira Parada (Col) 0:07:11 74 Cristofer Pellegrini (Ita) 0:07:17 75 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 0:07:39 76 Luca Van Boven (Bel) 0:08:01 77 Samuele Carpene (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:08:04 78 Andrea Cantoni (Ita) 0:08:29 79 Laurent Rigollet (Ita) 0:08:34 80 Gianluca Mignolli (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:08:52 81 Leon Heinschke (Ger) Development Team Dsm 0:08:55 82 Andrea Guerra (Ita) 0:09:11 83 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:09:12 84 Jacopo Menegotto (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:09:28 85 Emanuele Ansaloni (Ita) 0:09:29 86 Davide Bauce (Ita) 0:09:38 87 Leandro Masotto (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:10:15 88 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 0:10:23 89 Jacopo Cortese (Ita) 0:10:25 90 Oliver Knudsen (Den) 0:11:19 91 Luca Colnaghi (Ita) 0:11:53 92 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) 0:12:14 93 Samuele Zambelli (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:12:29 94 Manuele Tarozzi (Ita) 0:12:54 95 Thibaut Ponsaerts (Bel) 0:13:06 96 Alexandros Agrotis (Cyp) 0:13:17 97 Robin Skivild (Den) Uno-X Dare Development Team 0:13:26 98 Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka 0:13:43 99 Alexandre Vinokurov (Kaz) 0:14:36 100 Stefano Rizza (Ita) 0:14:39 101 Lorenzo Milesi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:14:51 102 Francesco Carollo (Ita) 0:15:51 103 Davide Dapporto (Ita) 104 Brayan Esteban Malaver Samaca (Col) 0:16:26 105 Immanuel D'Aniello (Ita) 0:16:53 106 Nicholas Spinelli (Ita) 0:16:55 107 Theo Gilbertson (Nzl) 0:17:33 108 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:18:04 109 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 0:18:28 110 Nicolas Vinokurov (Kaz) 0:18:33 111 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:19:27 112 Valter Ghigino (Ita) 0:19:42 113 Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan 0:20:06 114 Alessandro Motti (Ita) 0:20:52 115 Kyle Chromy (Usa) Seg Racing Academy 0:21:09 116 MICHAEL Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 0:21:30 117 Michael Zecchin (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:21:35 118 Ibai Ruiz De Arcaute Cuesta (Esp) 0:22:33 119 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:22:44 120 Federico Molini (Ita) 0:22:45 121 Guido Draghi (Ita) 0:23:37 122 Francesco Parravano (Ita) 0:23:49 123 Ivan Yatsenko (Rus) 0:24:18 124 Andrea Gallo (Ita) 0:24:57 125 Samuele Rubino (Ita) 0:25:04 126 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:25:07 127 Andrei Stepanov (Rus) 0:25:11 128 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:25:22 129 Marco Lolli (Ita) 0:25:46 130 Kevin Bonaldo (Ita) Team Qhubeka 0:27:05 131 Nikita Martynov (Rus) 0:27:15 132 Edoardo Ferri (Ita) 0:27:18 133 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 0:27:59 134 Manuel Belloni (Ita) 0:28:27 135 Christian Bagatin (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:28:38 136 Joan Marti Bennassar Rossello (Esp) 0:28:43 137 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:28:53 138 Artsiom Harbach (Blr) Minsk Cycling Club 0:28:56 139 Jelte Krijnsen (Ned) 0:28:59 140 Marco Grendene (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:29:23 141 Nicolo' Di Bernardo (Ita) 0:29:45 142 Riccardo Bobbo (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:29:57 143 Connor Sens (Aus) 0:30:39 144 Cristian Rocchetta (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:31:01 145 Matteo Fantoni (Ita) 0:31:12 146 Marc Mehagnoul (Ned) 0:31:29 147 Adam Karl (Hun) 0:31:43 148 Federico Guzzo (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:31:55 149 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:31:56 150 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:32:00 151 Richard Rolando Huera Montenegro (Ecu) 0:35:08 152 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) 0:35:49 153 Riccardo Ciuccarelli (Ita) 0:36:06 154 Patrick Mentil (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:36:43 155 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 0:37:46 156 Tommaso Nencini (Ita) 157 Christopher Consolaro (Ita) 0:37:53 158 Anton Popov (Rus) 0:38:30 159 Lorenzo Peschi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:38:40 160 Alessandro Venturini (Ita) 0:39:20 161 Pablo Sanchez (Fra) 0:39:44 162 Antonio Puppio (Ita) Team Qhubeka 0:39:59 163 Davide Ongaro (Ita) 0:40:15 164 Dzianis Marchuk (Blr) Minsk Cycling Club 0:40:18 165 Alberto Leoni (Ita) 0:40:46 166 Mark Grinkevich (Blr) Minsk Cycling Club 0:41:10 167 Artur Kiryievich (Blr) Minsk Cycling Club 0:43:43 168 Luca Marziale (Ita) 0:45:16 169 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 0:47:59 170 Daniel Cassol (Ita) 0:50:14 171 Simone Carro' (Ita) 0:51:00 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Giro Ciclistico d'Italia андеровская гонка андеры ITT разделка индивидуальная гонка на время Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(443)

В тему: Giro Ciclistico d'Italia-2021. Этап 3

Giro Ciclistico d'Italia-2021. Этап 2

Giro Ciclistico d'Italia-2021. Этап 1

Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 8

Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 7

Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 6

Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 5

Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 4

Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 1

Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 5

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.