Тур Польши-2020. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:47
Zakopane – Kraków, 188 км (176 км+ 3*4 км)
1. Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - QuickStep
2. Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe
3. Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb
Итоговая генеральная классификация:
1. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep
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