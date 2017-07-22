Тур Польши-2020. Этап 5

Цитата: Earl57

Странный какой-то этап. Желтая майка у Роглича, а тянули Инеос. Дольше всех работал Томас. Потом Амадор. Отработав до полного изнеможения длинные смены, они отпадали. На Фрума просто страшно смотреть было, как он пошел по диагонали. И только когда в группе лидеров у Инеос остался один Берналь, тогда на смену заступил Дюмулан.

Чего Инеос хотел добиться? Роглич более чем предсказуемо переспринтовал Берналя.

Порт несколько раз зачем то дергался. В генерале он еще на первом этапе все потерял. Тренировался так что ли?

Очень хорошо смотрелся Альмейда. Парнишка очень-очень долго держался с топами. Висел последним колесом, но держался. Улыбнуло, как он старался вырезать спринт у Бауке. Для его положения в генерале это ничего уже не значило, но у парня бойцовский характер.

Самым прагматичным оказался Кинтана. Не высовывался, тихо сидел в группе и спокойно заехал на свое 3-е место.



А чего странного, жёлтая майка у Джамбо, Инеос должен её забрать, понятное дело, что была попытка развоза, не пытались бы, был бы ещё один "странный" этап.