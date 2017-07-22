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Тур Польши-2020. Этап 5

Тур Польши-2020. Этап 5

 

Тур Польши-2020. Этап 5

 

Тур Польши-2020. Этап 5

 

Zakopane – Kraków, 188 км (176 км+ 3*4 км)

 

1. Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - QuickStep

2. Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe
3. Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb

Итоговая генеральная классификация:
1. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep

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Теги к статье: Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. close2you

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 22.07.2017

    Астана не смогла, ЛеФевр смог.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    rude_rider-Фото
    Инеос пока слабее кетоноджамбо Во времена пошли Действительно или уж прям пипец как шифруются или изя все уже
  • Student
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Странный какой-то этап. Желтая майка у Роглича, а тянули Инеос. Дольше всех работал Томас. Потом Амадор. Отработав до полного изнеможения длинные смены, они отпадали. На Фрума просто страшно смотреть было, как он пошел по диагонали. И только когда в группе лидеров у Инеос остался один Берналь, тогда на смену заступил Дюмулан.
    Чего Инеос хотел добиться? Роглич более чем предсказуемо переспринтовал Берналя.
    Порт несколько раз зачем то дергался. В генерале он еще на первом этапе все потерял. Тренировался так что ли? 
    Очень хорошо смотрелся Альмейда. Парнишка очень-очень долго держался с топами. Висел последним колесом, но держался. Улыбнуло, как он старался вырезать спринт у Бауке. Для его положения в генерале это ничего уже не значило, но у парня бойцовский характер. 
    Самым прагматичным оказался Кинтана. Не высовывался, тихо сидел в группе и спокойно заехал на свое 3-е место.
    А чего странного, жёлтая майка у Джамбо, Инеос должен её забрать, понятное дело, что была попытка развоза, не пытались бы, был бы ещё один "странный" этап.
  • close2you
    Тур Польши-2020. Этап 5 (1)
    close2you-Фото
    Астана не смогла, ЛеФевр смог.
  • Гонщик
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Не отношу себя к болелам Фрума, но тут просто сердце кровью облилось.
    Самым хитрым из Инеос оказался Кастровьехо. Его смена была самой короткой и почти незаметной. Потом он технично переместился назад, типа везет Берналя. И через какое-то время спокойно отстал, перейдя на свой ход. Вот он точно не надорвался.
    Кроме Берналя никто и не надрывался особо , а по поводу Фрума и Томаса , переживать не стоит , опыт не пропить , к Туру всё будет ок , если конечно не устроят откровенный саботаж как на этой гонке . 

  • Astanaforever
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Astanaforever-Фото
    Томас 21 мин. Фрум 26 мин. Хороши лидеры..ничего не скажешь..
  • Dmitry55
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Dmitry55-Фото
    Роглич психологически готов к Туру, увепенно едет, это видно. Томас врядли наберет форму, просто не успеет. Фрум- этот год мимо. Кинтана может на подиум заехать. Дюмулан тоже может. Берналь сегодня почувствовал, что он не самый быстрый в пелетоне, врядли с давлением на Туре справится.
  • Astanaforever
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Astanaforever-Фото
    Вот она тройка Тур де Франс.
  • almaty1991
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    almaty1991-Фото
    Найро всегда был прагматичным. К сожалению, по другому он не хочет ехать. Но с другой стороны, если это работает, то и не в чём его упрекать
  • Ice
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Такое ощущение, что задача Джамбо была довезти Берналя до финиша, что бы Роглич его переспринтовал))) Роглич прям дважды Эган на колесо сажал))

    Может и так) Решили Берналю в голову влезть, показать еще раз, что он ничего не может противопоставить. Молодой может и посыпаться в самый ответственный момент через месяцок)

  • Earl57
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (21)
    Earl57-Фото
    Я на ютубе смотрела трансляцию с какого-то колумбийского сайта.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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