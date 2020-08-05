Тур Польши-2020. Маршрут и участники

77-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Польши стартует 5 августа. В этом году в гонке будет не семь, а пять этапов, общая протяжённость которых составит 911,4 км. Тур Польши-2020 стартует в городе Хожув (Chorzów), а финиширует 9 августа в Кракове.

Три этапа подходят спринтерам, кульминацией гонки станут два этапа – 3-й и 4-й, где решится генеральная классификация гонки и смогут себя проявить горняки.

3-й этап включает тройное прохождение подъёмов - подъёма Wielka Puszcza – 1,25 км со средним градиентом 5,6%, подъёма Kocierz – 3,7 км с 6,3%, и одно прохождение подъёма Przełęcz Przegibek – 6,6 км с 4,9%.

4-й этап – королевский горный, будет состоять из трёх 48,5-км кругов и тройным прохождением подъёмов Ścianę Harnaś (2 км с 6,5% градиентом и участками до 18%) и Ścianę Bukovina, с относительно пологой первой половиной, где градиент составляет 3-4% и стенкой с 22%.

Финал – прохождение подъёма Wierch Rusiński. протяжённостью 1,7 км с 7,2% градиентом и финальный подъём Bukowina Tatrzanska – 1,5 км с 11%.

Участники Тура Польши-2020

Павел Сиваков (Ineos), выигравший Тур Польши в прошлом году, не будет защищать титул. Одним из главных действующих лиц станет Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), который в этом году победил на всех многодневных велогонках, в которых принимал участие. Также в гонке примут участие Якоб Фульсанг и Йон Исагирре (Astana), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Рафал Майка и Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), Диего Улисси (UAE Team Emirates), Ричард Карапас (Ineos), Ильнур Закарин (CCC Team), Тим Велленс (Lotto Soudal).

Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step): «Никогда раньше не был на Туре Польши, но много слышал об этой гонке. Я рад принять в ней участие. Маршрут мне показался великолепным. Мне всегда нравится узнавать новое, проверять себя. Если честно, не знаю, чего ожидать от гонки. Но, конечно, я приложу максимум усилий, чтобы быть в полной готовности на самых сложных этапах, особенно на 3-м и 4-м. Новый календарь изменил привычный ход сезона, возможно, в гонке будут сюрпризы. Мы должны быть внимательны на каждом этапе».

Якоб Фульсанг (Astana): «Я впервые буду участвовать в Туре Польши, но мои товарищи по команде рассказывали, что это великолепная гонка с очень интересным маршрутом. Счастлив стартовать в ней. Я хорошо поработал в тренировочном лагере в Ливиньо, теперь с нетерпением жду участия в первой многодневной гонке после рестарта сезона».

Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott): «Моя первая гонка, которая была на прошлой неделе, дала мне большую уверенность. Нам надо продолжать работать без спешки. Сейчас мы уже чуть больше знаем о нашем уровне по сравнению с другими ребятами, понимаем, что у нас хорошо, и над чем ещё надо поработать. 3-й и 4-й этапы будут для нас особенно важны. Мы сможем бороться с горняками, хотя здесь будут скорее не высокие горы, а взрывные подъёмы. Чем больше гоночных дней в ногах, тем сильнее ноги, особенно перед теми целями, которые будут после Тура Польши».

Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Рад принять участие в моей домашней гонке, Туре Польши. Мы привезли сюда универсальный состав, сильную команду с несколькими вариантами борьбы за общий зачёт, - Максом Шахманом, Патриком Конрадом и мной, а также Паскалем Акерманом для спринтерских этапов. Уверен, что, как всегда, могу рассчитывать на полную поддержку моих товарищей по команде. Несмотря на то, что я попал в завал на первом этапе Вуэльты Бургоса, первой гонки после рестарта сезона, затем с каждым этапом чувствовал себя всё лучше и лучше».



Этапы Тура Польши-2020

Этап 1. 5 августа. Chorzów – Katowice, 195,8 км (146,9 км + 3*16,3 км)

Этап 2. 6 августа. Opole – Zabrze, 151,5 км (133,2 км + 3*6,1 км)

Этап 3. 7 августа. Wadowice - Bielsko-Biala, 203,1 км (181,5 км + 3*7,2 км)

Этап 4. 8 августа. Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska, 152,9 км

Этап 5. 9 августа. Zakopane – Kraków, 188 км (176 км+ 3*4 км)

Стартовый состав Тура Польши-2020: