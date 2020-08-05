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Тур Польши-2020. Маршрут

Тур Польши-2020. Маршрут и участники

Тур Польши-2020. Маршрут

 

 

  77-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Польши стартует 5 августа. В этом году в гонке будет не семь, а пять этапов, общая протяжённость которых составит  911,4 км. Тур Польши-2020 стартует в городе Хожув (Chorzów), а финиширует 9 августа в Кракове.

 

  Три этапа подходят спринтерам, кульминацией гонки станут два этапа – 3-й и 4-й, где решится генеральная классификация гонки и смогут себя проявить горняки.

 

  3-й этап включает тройное прохождение подъёмов - подъёма Wielka Puszcza – 1,25 км со средним градиентом 5,6%, подъёма Kocierz – 3,7 км с 6,3%, и одно прохождение подъёма  Przełęcz Przegibek – 6,6 км с 4,9%. 

 

  4-й этап – королевский горный, будет состоять из трёх 48,5-км кругов и тройным прохождением подъёмов  Ścianę Harnaś (2 км с 6,5% градиентом и участками до 18%) и Ścianę Bukovina, с относительно пологой первой половиной, где градиент составляет 3-4% и стенкой с 22%.

 

Финал – прохождение подъёма Wierch Rusiński. протяжённостью 1,7 км с 7,2% градиентом  и финальный подъём Bukowina Tatrzanska – 1,5 км с 11%.

 

 

Участники Тура Польши-2020

 

  Павел Сиваков (Ineos), выигравший Тур Польши в прошлом году, не будет защищать титул. Одним из главных действующих лиц станет Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), который в этом году победил на всех многодневных велогонках, в которых принимал участие. Также в гонке примут участие Якоб Фульсанг и Йон Исагирре (Astana), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Рафал Майка и Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), Диего Улисси (UAE Team Emirates), Ричард Карапас (Ineos), Ильнур Закарин (CCC Team), Тим Велленс (Lotto Soudal).

 

  Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step): «Никогда раньше не был на Туре Польши, но много слышал об этой гонке. Я рад принять в ней участие. Маршрут мне показался великолепным. Мне всегда нравится узнавать новое, проверять себя. Если честно, не знаю, чего ожидать от гонки. Но, конечно, я приложу максимум усилий, чтобы быть в полной готовности на самых сложных этапах, особенно на  3-м  и 4-м. Новый календарь изменил привычный ход сезона, возможно, в гонке будут сюрпризы. Мы должны быть внимательны на каждом этапе».

 

  Якоб Фульсанг (Astana): «Я впервые буду участвовать в Туре Польши, но мои товарищи по команде рассказывали, что это великолепная гонка с очень интересным маршрутом. Счастлив стартовать в ней. Я хорошо поработал в тренировочном лагере в Ливиньо, теперь с нетерпением жду участия в первой многодневной гонке после рестарта сезона».

 

  Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott): «Моя первая гонка, которая была на прошлой неделе, дала мне большую уверенность. Нам надо продолжать работать без спешки. Сейчас мы уже чуть больше знаем о нашем уровне по сравнению с другими ребятами, понимаем, что у нас хорошо, и над чем ещё надо поработать. 3-й и 4-й этапы будут для нас особенно важны. Мы сможем бороться с горняками, хотя здесь будут скорее не высокие горы, а взрывные подъёмы. Чем больше гоночных дней в ногах, тем сильнее ноги, особенно перед теми целями, которые будут после Тура Польши».

 

  Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Рад принять участие в моей домашней гонке, Туре Польши. Мы привезли сюда универсальный состав, сильную команду с несколькими вариантами борьбы за общий зачёт, - Максом Шахманом, Патриком Конрадом и мной, а также Паскалем Акерманом для спринтерских этапов. Уверен, что, как всегда, могу рассчитывать на полную поддержку моих товарищей по команде. Несмотря на то, что я попал в завал на первом этапе Вуэльты Бургоса, первой гонки после рестарта сезона, затем с каждым этапом чувствовал себя всё лучше и лучше».

 

 

 
Этапы Тура Польши-2020

 

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Этап 1. 5 августа.  Chorzów – Katowice, 195,8 км (146,9 км + 3*16,3 км)

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Этап 2. 6 августа. Opole – Zabrze, 151,5 км (133,2 км + 3*6,1 км)

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Этап 3. 7 августа. Wadowice - Bielsko-Biala, 203,1 км (181,5 км + 3*7,2 км)

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Этап 4. 8 августа. Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska, 152,9 км

 

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Этап 5. 9 августа. Zakopane – Kraków, 188 км (176 км+ 3*4 км)

Тур Польши-2020. Маршрут

 

 

 

Стартовый состав Тура Польши-2020:

 

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Тур Польши-2020. Маршрут

 

Тур Польши-2020. Маршрут

 

 

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Теги к статье: Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    RVL-Фото

    Судя по всему, по мнению Вигго Фрум не готов. Команде по сути все равно кто выиграет. Вигго сразу смел Фрума . Хотя Томас тоже пока ничего не показал, но типа Берналю тоже не позволяют.

    Но он обозначил всех фаворитов кроме Ф

     



    Почему шансы фрума он переносит на следующий год и в другую команду



    Хотя, причем здесь слова Вигго...если Фрум готов, то смотрим ))

  • SportSpirit
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Норм Уиггинс высказался!

     

    Я вот тоже преполагаю, что в Ineos Томас окажется сильнейшим. Но хватит ли этого для победы? Не забываем про словенский десант и итальянскую мафию) 

  • Адриен
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    Адриен-Фото

    Можно сказать проще - выигрыш Фрума на ТДФ-2020 маловероятен в том числе из-за его ухода из команды. Командная поддержка обеспечена Томасу и Берналю, а Фруму - символический реверанс в виде взятие его на Тур... Конечно, самому Фруму участие просто необходимо - вкататься после травмы, проверить силы и возможности, набраться уверенности. Ну и конечно вроде как постарается помочь сокомандникам ... Но как бы искренне это не выглядело, мотивация - нулевая, и тут ничего не поделаешь... Возрождение ПРЕЖНЕГО Фрума следует ждать в последующих сезонах, а сейчас... Победа на этапах ГТ - максимум.

  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Вот это у вас выдержка!)

    Хотя, когда так долго ждешь гонок, то можно и еще 3 дня подождать, чтобы насладиться зрелищем сполна. Без спойлеров)
  • motte
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    motte-Фото

    Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

    Прикольный парень, сэр Брэд, но прав в своих высказываниях.

  • Александра
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    Александра-Фото

    Я только посмотрела запись, три дня себя била по рукам, чтобы не узнавать, кто победил и в чем интрига.)) Как же хорошо, что к нам вернулся большой велоспорт!

  • дрокер
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    дрокер-Фото

    Павел и Саша молодцы!!! Так держать!

    Уж и не припомню, когда вдвоем были на подиуме в генерале. На ум приходит Джиро 95 с Берзиным и Угрюмовым.

    Знатно порадовали, спасибо!

  • SportSpirit
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Приятный глазу подиум ГК) 

  • Ice
    Нильс Политт подписал контракт ... (7)
    Ice-Фото

    Нильсу давно пора в топовую команду. Элитный классик вырос, а болтался незнамо где.

  • Ice
    Gran Trittico Lombardo-2020 (4)
    Ice-Фото

    Эххх, жаль не смог посмотреть...

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