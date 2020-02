Etoile de Besseges-2020. Этап 4 Категория:

Дата:

Вчера, 18:18

Le Pont du Gard - Le Mont Bouquet, 138.7 км 1 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling Team 3:20:29 2 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:16 3 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 4 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:00:26 5 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:29 6 Diego Rosa (Ita) Team Arkéa - Samsic 0:00:33 7 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:36 8 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 9 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:38 10 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:00:41 11 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 0:00:52 12 Damien Touzé (Fra) Cofidis 0:00:56 13 Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ 14 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling Team 15 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 16 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:01:00 17 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:01:07 18 Aimé De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:01:09 19 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 20 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 0:01:12 21 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:19 22 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:01:23 23 Anthony Perez (Fra) Cofidis 24 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 0:01:25 25 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:28 26 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:34 27 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:41 28 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 29 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:49 30 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:01:53 31 Arthur Vichot (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:57 32 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 33 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 0:01:58 34 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:02:02 35 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Vital Concept 0:02:09 36 Biniam Girmay Hailu (Eri) Nippo Delko Provence 0:02:30 37 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 0:02:39 38 Massimo Orlandi (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:02:42 39 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:44 40 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:02:49 41 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:02:55 42 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:03:09 43 Michal Paluta (Pol) CCC Team 44 Maxime Cam (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:03:11 45 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 0:03:21 46 Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:03:24 47 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:26 48 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:03:47 49 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:03:49 50 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 51 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:03:58 52 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 0:04:00 53 Roman Maikin (Rus) Cambodia Cycling Academy 54 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:04:27 55 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 56 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 57 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 58 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:04:42 59 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:04:49 60 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 61 Andreas Nielsen (Den) NTT Pro Cycling Team 0:05:04 62 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 63 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:05:39 64 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:05:43 65 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence 0:06:00 66 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:06:41 67 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling Team 0:08:09 68 Tom Devriendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 69 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:08:13 70 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 71 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:08:14 72 Roy Jans (Bel) Alpecin - Fenix 0:09:00 73 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:09:13 74 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 0:09:38 75 Julius Van Den Berg (Ned) EF Pro Cycling 76 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:09:46 77 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:11:15 78 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling Team 79 Samy Aurignac (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:13:18 80 Clément Russo (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:14:52 81 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 82 Florian Hudry (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:15:40 83 Florian Dumourier (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:15:43 84 Nicolò Parisini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 85 Jay Robert Thomson (Rsa) NTT Pro Cycling Team 86 Matúš Štocek (Svk) Beltrami TSA - Marchiol 87 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 88 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:15:47 89 Jasper De Plus (Bel) Circus - Wanty Gobert 90 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 91 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 92 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 93 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 94 Martin Bouzas Rey (Esp) Equipo Kern Pharma 95 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:15:50 96 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:15:58 97 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 0:16:02 98 Thomas Boudat (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:16:05 99 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:13 100 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 101 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept 0:16:28 102 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 103 Filippo Baroncini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:16:33 104 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 0:16:36 105 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 106 Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:16:59 107 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:17:02 108 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:17:30 109 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:18:12 110 Kris Boeckmans (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 111 Boy Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 112 Marco Grendene (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 113 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 114 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 115 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 116 Gregorio Ferri (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:19:05 117 Jérôme Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:19:37 118 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 119 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 120 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 0:20:09 121 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:21:44 122 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:22:57 DNF Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ DNF Sean De Bie (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Jordan Levasseur (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole Генеральная классификация после 4 этапа 1 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 14:24:17 2 Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ 0:00:24 3 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:00:40 4 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:00:43 5 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:00:45 6 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:12 7 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:25 8 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:28 9 Damien Touzé (Fra) Cofidis 0:01:29 10 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:01:33 11 Arthur Vichot (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:44 12 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 0:01:45 13 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:01:49 14 Aimé De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:01:51 15 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:02:01 16 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 0:02:04 17 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:02:06 18 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:09 19 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:02:15 20 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:20 21 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 0:02:23 22 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic 23 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 0:02:25 24 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:02:42 25 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:02:45 26 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 27 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:02:47 28 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Vital Concept 0:02:51 29 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 0:03:05 30 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling Team 0:03:24 31 Biniam Girmay Hailu (Eri) Nippo Delko Provence 0:03:37 32 Michal Paluta (Pol) CCC Team 0:03:38 33 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:03:39 34 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:03:49 35 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:04:11 36 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:18 37 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 0:04:19 38 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:21 39 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:04:40 40 Roman Maikin (Rus) Cambodia Cycling Academy 0:04:42 41 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:04:44 42 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 0:05:00 43 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 0:05:10 44 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:01 45 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 0:06:27 46 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:06:51 47 Maxime Cam (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:07:00 48 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:07:16 49 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence 0:07:35 50 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:07:48 51 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:07:51 52 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:08:39 53 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling Team 0:09:00 54 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 0:09:13 55 Roy Jans (Bel) Alpecin - Fenix 0:09:42 56 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:10:39 57 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 0:11:01 58 Andreas Nielsen (Den) NTT Pro Cycling Team 0:11:05 59 Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:11:42 60 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:11:57 61 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:11:59 62 Diego Rosa (Ita) Team Arkéa - Samsic 0:13:10 63 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:13:44 64 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:14:22 65 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:14:56 66 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling Team 0:15:01 67 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:02 68 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:15:05 69 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling Team 0:15:10 70 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:15:29 71 Thomas Boudat (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:16:07 72 Massimo Orlandi (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:16:08 73 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:16:47 74 Julius Van Den Berg (Ned) EF Pro Cycling 0:16:55 75 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 0:17:47 76 Filippo Baroncini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:17:57 77 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:18:25 78 Clément Russo (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:18:43 79 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept 0:19:00 80 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:19:02 81 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:19:07 82 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:19:12 83 Boy Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:19:31 84 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:20:29 85 Samy Aurignac (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:20:32 86 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 0:20:39 87 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:21:26 88 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:21:39 89 Tom Devriendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:21:53 90 Jérôme Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:23:37 91 Nicolò Parisini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:24:00 92 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:24:06 93 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:24:39 94 Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:25:50 95 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:26:16 96 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:26:57 97 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:26:58 98 Florian Dumourier (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:27:11 99 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:27:23 100 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:27:29 101 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:28:04 102 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 0:28:42 103 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 0:29:14 104 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:29:17 105 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:29:54 106 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:30:51 107 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:31:58 108 Kris Boeckmans (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:32:33 109 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:33:04 110 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 0:33:05 111 Matúš Štocek (Svk) Beltrami TSA - Marchiol 0:33:07 112 Jay Robert Thomson (Rsa) NTT Pro Cycling Team 0:33:36 113 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 0:34:53 114 Jasper De Plus (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:35:12 115 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 0:39:15 116 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:39:27 117 Martin Bouzas Rey (Esp) Equipo Kern Pharma 0:40:16 118 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:40:25 119 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 0:40:54 120 Gregorio Ferri (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:41:11 121 Florian Hudry (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:47:34 122 Marco Grendene (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:48:24 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Etoile de Besseges многодневная велогонка велогонка категории 2.1



