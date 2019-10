Japan Cup-2019

Utsunomiya, 144,2 км

1 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 3:41:13

2 Michael Woods (Can) EF Education First 0:00:01

3 Dion Smith (NZl) Mitchelton - Scott 0:00:44

4 Francisco Mancebo Perez (Esp) Matrix Powertag 0:00:44

5 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo - Visma 0:00:44

6 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:00:52

7 Neilson Powless (USA) Team Jumbo - Visma 0:02:09

8 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:09

9 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:31

10 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Matrix Powertag 0:02:31

11 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:31

12 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 0:02:35

13 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 0:04:33

14 Nariyuki Masuda (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:04:33

15 Benjamin Dyball (Aus) Team Sapura Cycling 0:04:37

16 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:04:51

17 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:04:51

18 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 0:05:02

19 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:05:02

20 Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain Merida 0:05:02

21 Atsushi Oka (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:05:58

22 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence 0:06:06

23 Alexandre Delettre (Fra) Delko Marseille Provence 0:06:56

24 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 0:06:56

25 Itsuki Koide (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:09:43

26 Daiki Magosaki (Jpn) Team Bridgestone Cycling 0:10:01

27 Maxx Chance (USA) Wildlife Generation Pro Cycling p/b Maxxis 0:10:01

28 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team Ukyo 0:10:01

29 Daiki Yasuhara (Jpn) Matrix Powertag 0:10:01

30 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:10:01

31 José Vicente Toribio Alcolea (Esp) Matrix Powertag 0:10:01

32 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:10:01

33 Phuchong Saiudomsin (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:10:01

34 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:10:01

35 Masahiro Ishigami (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:10:01

36 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:10:07

37 Manabu Ishibashi (Jpn) Team Bridgestone Cycling 0:10:13

38 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:10:29

39 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:10:50

40 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:11:03

DNF Masayuki Shibata (Jpn) Nasu Blasen

DNF Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk

DNF Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma

DNF Ryohei Komori (Jpn) Matrix Powertag

DNF Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo

DNF Yuma Koishi (Jpn) Team Ukyo

DNF Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè

DNF Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott

DNF Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic

DNF James Fouche (NZl) Mitchelton - Scott

DNF Kent Ross (USA) Wildlife Generation Pro Cycling p/b Maxxis

DNF Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo

DNF Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo

DNF Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence

DNF Yuan Tang Peng (Tpe) Ljubljana Gusto Santic

DNF Rei Onodera (Jpn) Utsunomiya Blitzen

DNF Suguru Tokuda (Jpn) Team Bridgestone Cycling

DNF Keisuke Kimura (Jpn) Shimano Racing Team

DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo

DNF Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida

DNF Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida

DNF Domen Novak (Slo) Bahrain Merida

DNF Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team

DNF Ratchanon Yaowarat (Tha) Thailand Continental Cycling Team

DNF Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team

DNF Ayumu Watanabe (Jpn) Nationalmannschaft Japan

DNF Nathan Brown (USA) EF Education First

DNF Takaaki Hori (Jpn) Utsunomiya Blitzen

DNF Simon Carr (GBr) Delko Marseille Provence

DNF Lachlan Morton (Aus) EF Education First

DNF Rok Korošec (Slo) Ljubljana Gusto Santic

DNF Yuzuru Suzuki (Jpn) Utsunomiya Blitzen

DNF Ryu Suzuki (Jpn) Utsunomiya Blitzen

DNF Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Team Bridgestone Cycling

DNF James Whelan (Aus) EF Education First

DNF Kohei Yokotsuka (Jpn) Team Ukyo

DNF Hijiri Oda (Jpn) Nationalmannschaft Japan

DNF Samuel Boardman (USA) Wildlife Generation Pro Cycling p/b Maxxis

DNF Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles

DNF Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles

DNF Marino Kobayashi (Jpn) Nationalmannschaft Japan

DNF Tom Paquot (Bel) Wallonie Bruxelles

DNF Yuki Ishihara (Jpn) Nationalmannschaft Japan

DNF Kosuke Takeyama (Jpn) Team Ukyo

DNF Shiki Kuroeda (Jpn) Team Bridgestone Cycling

DNF Wen Chung Huang (Tpe) Ljubljana Gusto Santic

DNF Hayato Nishio (Jpn) Nasu Blasen

DNF Muhsin Al Redha Misbah (Mas) Team Sapura Cycling

DNF Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence

DNF Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Team Sapura Cycling

DNF Genki Yamamoto (Jpn) Kinan Cycling Team

DNF Kohei Uchima (Jpn) Team Ukyo

DNF Ryo Chikatani (Jpn) Team Bridgestone Cycling

DNF Ryo Minato (Jpn) Shimano Racing Team

DNF Airan Fernandez Casasola (Esp) Matrix Powertag

DNF Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk

DNF Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk

DNF Masaki Shimojima (Jpn) Nasu Blasen

DNF Taylor Phinney (USA) EF Education First

DNF Keito Nishio (Jpn) Nasu Blasen

DNF Akmal Hakim Zakaria (Mas) Team Sapura Cycling

DNF Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team

DNF Tadaaki Nakai (Jpn) Shimano Racing Team

DNF Ryan Jastrab (USA) Wildlife Generation Pro Cycling p/b Maxxis

DNF Kota Yokoyama (Jpn) Shimano Racing Team

DNF Shoi Matsuda (Jpn) Nationalmannschaft Japan

DNF Saya Kuroeda (Jpn) Shimano Racing Team

DNF Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè

DNF Jin Okubo (Jpn) Kinan Cycling Team

DNF Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott

DNF Tatsuki Amagoi (Jpn) Kinan Cycling Team

DNF Yasuharu Nakajima (Jpn) Kinan Cycling Team

DNF Kaito Nakamura (Jpn) Nasu Blasen

DNF Masatoshi Shimpo (Jpn) Nasu Blasen

DNF Mohamad Saari Amri Abd Rasim (Mas) Team Sapura Cycling

DNF Batuhan Ozgur (Tur) Team Sapura Cycling

DNF Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk

DNF Quinten Kirby (USA) Wildlife Generation Pro Cycling p/b Maxxis

DNF Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic

DNF Yuta Arai (Jpn) Kinan Cycling Team

DNS Sean Bennett (USA) EF Education First