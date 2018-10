Тур Гуанси-2018. Этап 5 Категория:

Сегодня, 10:41 Liuzhou - Guilin, 212, 2 км 1 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 4:54:34 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 4 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 5 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 6 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 7 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 8 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 9 Jose Gonalves (Por) Katusha-Alpecin 10 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 11 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 12 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 13 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 14 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 15 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 16 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 17 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 18 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 19 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 20 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 21 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 22 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 23 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 24 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 25 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 26 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 27 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 28 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 29 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 30 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 31 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 32 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 33 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 34 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 35 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 36 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 37 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 38 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 39 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 40 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 41 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 42 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 43 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 44 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 45 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 46 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 47 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 48 Winner Anacona (Col) Movistar Team 49 Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 50 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 51 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 52 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 53 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 54 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 55 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:45 56 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 57 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:01:50 58 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 59 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:20 60 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 61 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 62 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 63 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:05:20 64 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 65 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 66 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 67 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 68 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 69 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 70 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 71 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 72 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 73 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 74 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 75 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 76 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 77 Gregory Daniel (Usa) Trek-Segafredo 78 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 79 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 80 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 81 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 82 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 83 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 84 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 85 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 86 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 87 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 88 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 89 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 90 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 91 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 92 Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 93 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 94 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 95 Daniel McLay (Gbr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 96 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 97 Owain Doull (Gbr) Team Sky 98 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 99 Sepp Kuss (Usa) LottoNL-Jumbo 100 Neilson Powless (Usa) LottoNL-Jumbo 101 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 102 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 103 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:07:04 104 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 0:12:18 105 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 106 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 107 Julius van den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 108 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 109 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 110 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:21 111 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 112 Yousif Mirza (Uae) UAE Team Emirates 113 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 114 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 115 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 116 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 117 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 118 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 119 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:21:10 120 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 121 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 122 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal Генеральная классификация после 5 этапа: 1 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 16:57:03 2 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:09 3 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:00:14 4 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:00:17 5 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 0:00:21 6 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 7 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:00:25 8 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 9 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:00:27 10 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:00:28 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 12 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 13 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 14 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 15 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 16 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:00:30 17 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:00:38 18 Winner Anacona (Col) Movistar Team 19 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 0:00:41 20 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 21 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 22 Jose Gonalves (Por) Katusha-Alpecin 0:00:43 23 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 24 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 0:00:45 26 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:00:48 27 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:00:56 28 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 29 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:59 30 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:07 31 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 32 Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 33 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 34 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 35 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 36 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:01:09 37 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 38 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 0:01:13 39 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:01:17 40 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:01:20 41 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:01:27 42 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:01:29 43 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:35 44 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:02:19 45 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:02:23 46 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 47 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:03:21 48 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:03:26 49 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 0:04:03 50 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:04:56 51 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:57 52 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 0:05:01 53 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:05:21 54 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:49 55 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:55 56 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:06:06 57 Neilson Powless (Usa) LottoNL-Jumbo 0:06:08 58 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:06:11 59 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:06:19 60 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:06:27 61 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:06:29 62 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:06:36 63 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:06:38 64 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:06:43 65 Sepp Kuss (Usa) LottoNL-Jumbo 66 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:44 67 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:06:47 68 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 69 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 70 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:56 71 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:07:14 72 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 73 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:07:20 74 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:07:22 75 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:07:40 76 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:07:43 77 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 78 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 79 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:07:51 80 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:07:55 81 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:08:14 82 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:08:26 83 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:08:46 84 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 85 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 0:08:55 86 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:09:30 87 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:09:39 88 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 0:09:47 89 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:09:58 90 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:10:17 91 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:10:21 92 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:11:12 93 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 0:11:27 94 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:11:28 95 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:11:30 96 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:11:31 97 Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 98 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 0:11:35 99 Daniel McLay (Gbr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:11:49 100 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 101 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 102 Gregory Daniel (Usa) Trek-Segafredo 103 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 0:12:17 104 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:14:41 105 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:17:11 106 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:17:16 107 Julius van den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:17:39 108 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:44 109 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 110 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:17:48 111 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 0:18:19 112 Yousif Mirza (Uae) UAE Team Emirates 0:19:23 113 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:20:22 114 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:20:27 115 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:21:57 116 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:22:03 117 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:22:06 118 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 0:22:09 119 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:24:37 120 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:26:07 121 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 122 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:34:10 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 