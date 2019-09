Тур Британии-2019. Этап 2 Категория:

Вчера, 17:16 Kelso - Kelso, 165,9 км 1 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 3:55:53 2 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 3 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 4 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 5 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 6 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 7 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 8 Simon Clarke (Aus) EF Education First 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 10 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 11 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 12 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 13 Philipp Walsleben (Ger) Corendon-Circus 14 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 15 Michal Golas (Pol) Team Ineos 16 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert 17 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 18 Tanel Kangert (Est) EF Education First 19 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 20 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 21 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 22 Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos 23 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 24 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 25 James Shaw (Gbr) Swift Carbon Pro Cycling 26 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 27 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 28 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 29 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins Lecol 30 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 31 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 32 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 33 Brent van Moer (Bel) Lotto Soudal 34 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 35 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 36 Mark Christian (Gbr) Team Wiggins Lecol 37 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 38 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 39 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 40 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 41 Ryan Christensen (Nzl) Canyon DHB p/b Bloor Homes 42 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 43 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 44 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 45 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 46 Matthew Holmes (Gbr) Madison Genesis 47 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 48 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 49 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 50 Michael Cuming (Gbr) Madison Genesis 51 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 52 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 53 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 54 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 55 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 56 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 57 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 58 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 59 Edward Laverack (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 60 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 61 Jimmy Janssens (Bel) Corendon-Circus 62 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:00:36 63 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 64 Rory Townsend (Irl) Canyon DHB p/b Bloor Homes 0:03:31 65 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ Continental 66 Ethan Vernon (Gbr) Great Britain 67 Jim Brown (Gbr) Great Britain 68 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 69 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 70 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Gobert 71 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon-Circus 72 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins Lecol 73 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 74 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 75 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 76 Joey Walker (Gbr) Madison Genesis 77 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 78 Matthew Bostock (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 79 Matthew Walls (Gbr) Great Britain 80 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins Lecol 81 Rhys Britton (Gbr) Great Britain 82 Luis Villalobos (Mex) Aevolo 83 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 84 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 85 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 86 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 87 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 88 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 89 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 90 Alex Colman (Bel) Canyon DHB p/b Bloor Homes 91 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 92 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 93 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 94 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 95 James Fouche (Nzl) Team Wiggins Lecol 96 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 97 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 98 Jacob Scott (Gbr) Swift Carbon Pro Cycling 99 Erick Rowsell (Gbr) Madison Genesis 100 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 101 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 102 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 103 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 104 Tristan Robbins (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:06:28 105 Thomas Stewart (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 106 Jonathan Dibben (Gbr) Madison Genesis 107 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 108 Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal 109 Andrew Tennant (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 0:07:43 110 Peter Williams (Gbr) Swift Carbon Pro Cycling 111 Juri Hollmann (Ger) Heizomat Rad-Net.de 112 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison Genesis 113 Ben Hardy (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 114 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins Lecol 115 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:10:06 116 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 117 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 118 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 119 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 0:15:15 DNF Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise Генеральная классификация после 2 этапа 1 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 8:35:25 2 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:00:11 3 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 4 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:13 5 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:00:16 6 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:00:17 7 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 8 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 10 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 11 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 12 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 13 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 14 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 15 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 16 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 17 Brent van Moer (Bel) Lotto Soudal 18 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 19 Tanel Kangert (Est) EF Education First 20 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 21 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 22 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 23 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 24 James Shaw (Gbr) Swift Carbon Pro Cycling 25 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 26 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 27 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 28 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 29 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins Lecol 30 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 31 Philipp Walsleben (Ger) Corendon-Circus 32 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 33 Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos 34 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 35 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 36 Matthew Holmes (Gbr) Madison Genesis 37 Ryan Christensen (Nzl) Canyon DHB p/b Bloor Homes 38 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 39 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 40 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 41 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 42 Michal Golas (Pol) Team Ineos 43 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 44 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 45 Mark Christian (Gbr) Team Wiggins Lecol 46 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 47 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 48 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 49 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 50 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 51 Michael Cuming (Gbr) Madison Genesis 52 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 53 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 54 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 55 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 56 Jimmy Janssens (Bel) Corendon-Circus 57 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 58 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 59 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 60 Edward Laverack (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 61 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 62 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:00:53 63 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 64 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:03:38 65 Rory Townsend (Irl) Canyon DHB p/b Bloor Homes 0:03:39 66 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 0:03:43 67 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 0:03:48 68 Ethan Vernon (Gbr) Great Britain 69 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 70 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 71 Matthew Bostock (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 72 Matthew Walls (Gbr) Great Britain 73 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Gobert 74 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 75 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins Lecol 76 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 77 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins Lecol 78 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 79 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 80 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 81 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 82 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ Continental 83 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 84 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon-Circus 85 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 86 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 87 Luis Villalobos (Mex) Aevolo 88 Jim Brown (Gbr) Great Britain 89 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 90 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 91 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 92 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 93 Erick Rowsell (Gbr) Madison Genesis 94 Joey Walker (Gbr) Madison Genesis 95 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 96 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 97 Rhys Britton (Gbr) Great Britain 98 Alex Colman (Bel) Canyon DHB p/b Bloor Homes 99 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 100 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 101 Jacob Scott (Gbr) Swift Carbon Pro Cycling 0:04:55 102 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:05:17 103 Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal 0:06:45 104 Tristan Robbins (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 105 Jonathan Dibben (Gbr) Madison Genesis 106 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 107 James Fouche (Nzl) Team Wiggins Lecol 0:07:11 108 Thomas Stewart (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 0:07:25 109 Peter Williams (Gbr) Swift Carbon Pro Cycling 0:07:56 110 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins Lecol 0:07:58 111 Juri Hollmann (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:08:00 112 Andrew Tennant (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 113 Ben Hardy (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 114 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison Genesis 115 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:10:11 116 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:10:23 117 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:11:03 118 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:14:54 119 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 0:15:32 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 