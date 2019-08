Binck Bank Tour-2019. Этап 3 Категория:

Aalter (BEL) - Aalter (BEL), 166,9 км 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 3:44:04 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 3 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 4 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 5 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 6 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 7 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 8 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 9 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 10 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 11 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 12 Simon Clarke (Aus) EF Education First 13 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 14 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 15 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 16 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 17 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 18 Thomas Boudat (Fra) Total Direct Energie 19 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 20 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 21 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 22 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 23 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 24 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 25 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 26 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 27 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 28 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 29 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 30 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 31 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 32 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 33 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 34 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 35 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 36 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 37 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 38 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 39 Senne Leysen (Bel) Roompot-Charles 40 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 41 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 42 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 43 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 44 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 45 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 46 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 47 Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos 48 Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Charles 49 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 50 Christian Knees (Ger) Team Ineos 51 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 52 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 53 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 54 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 55 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 56 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 57 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 58 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 59 Willem Jakobus Smit (Rsa) Katusha-Alpecin 60 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 61 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 62 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 63 Josef Cerny (Cze) CCC Team 64 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 65 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 66 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 67 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 68 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 69 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 70 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 71 Lars Bak (Den) Dimension Data 72 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 73 Michal Golas (Pol) Team Ineos 74 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 75 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 76 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 77 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 78 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 79 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert 80 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 81 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 82 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 83 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Charles 84 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 85 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 86 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 87 Logan Owen (Usa) EF Education First 88 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 89 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 90 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 91 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 92 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 93 Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie 94 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 95 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 96 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 97 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 98 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 99 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 100 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 101 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 102 Michael Schär (Swi) CCC Team 103 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 104 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 105 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 106 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 107 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 108 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 109 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 110 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 111 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:00:52 112 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 113 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 114 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:01:04 115 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:10 116 Filippo Ganna (Ita) Team Ineos 117 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert 0:01:24 118 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 119 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:26 120 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 121 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:32 122 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 123 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 124 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:01:41 125 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:43 126 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 127 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 128 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:09 129 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:02:10 130 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:12 131 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 132 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 133 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:02:14 134 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:15 135 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:02:16 136 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 137 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:19 138 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:02:25 139 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:02:29 140 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ Continental 0:02:39 141 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 0:03:19 142 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:03:21 143 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 144 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:04:44 145 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 146 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:09:06 147 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 148 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 149 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 150 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 151 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 152 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 153 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 154 Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie DNF Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 11:11:51 2 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:00:20 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 4 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:00:22 5 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 6 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 0:00:23 7 Josef Cerny (Cze) CCC Team 8 Lars Bak (Den) Dimension Data 9 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:00:24 10 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 11 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:26 12 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 0:00:27 13 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 14 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:00:28 15 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 0:00:30 16 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 17 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 18 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 19 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 20 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 21 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 22 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 23 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 24 Simon Clarke (Aus) EF Education First 25 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 26 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 27 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 28 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 29 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 30 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 31 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 32 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 33 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 34 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 35 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 36 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 37 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 38 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 39 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 40 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 41 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 42 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 43 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 44 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 45 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 46 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 47 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 48 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 49 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 50 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 51 Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Charles 52 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 53 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 54 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 55 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 56 Senne Leysen (Bel) Roompot-Charles 57 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 58 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 59 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 60 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 61 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 62 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 63 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 64 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 65 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 66 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 67 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 68 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 69 Thomas Boudat (Fra) Total Direct Energie 70 Willem Jakobus Smit (Rsa) Katusha-Alpecin 71 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 72 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 73 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 74 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 75 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 76 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert 77 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 78 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 79 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 80 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 81 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 82 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 83 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 84 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 85 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 86 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 87 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 88 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 89 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 90 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 91 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 92 Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie 93 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 94 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 95 Michal Golas (Pol) Team Ineos 96 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 97 Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos 98 Logan Owen (Usa) EF Education First 99 Michael Schär (Swi) CCC Team 100 Christian Knees (Ger) Team Ineos 101 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 102 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 103 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 104 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 105 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 106 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Charles 107 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 108 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:22 109 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:01:34 110 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:01:39 111 Filippo Ganna (Ita) Team Ineos 0:01:40 112 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:01:42 113 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:01:46 114 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 0:01:51 115 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:56 116 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:02:02 117 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:13 118 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 119 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:02:36 120 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:39 121 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:42 122 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:02:44 123 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:02:46 124 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:49 125 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:02:57 126 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ Continental 0:03:09 127 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:13 128 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:03:23 129 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:03:42 130 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert 0:03:51 131 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 0:04:19 132 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:04:22 133 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:04:39 134 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:05:21 135 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:05:28 136 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:05:29 137 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:05:31 138 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:05:34 139 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:05:43 140 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 0:05:46 141 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:05:55 142 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:06:24 143 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:06:47 144 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:07:40 145 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:09:36 146 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 147 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:11:22 148 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:14:19 149 Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie 0:17:07 150 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:17:20 151 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:17:47 152 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 0:18:48 153 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:19:57 154 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 0:20:39 Результаты 1 этапа Binck Bank Tour-2019 Результаты 2 этапа Binck Bank Tour-2019 