Тур Польши-2019. Этап 4

Цитата: AleDe

чушь это все. маунтинбайкеров вообще сразу тогда запретить нужно полностью. оставить только трековые гонки и там сделать велосипеды из хлебных мякишей, чтоб уж точно не разбиться.

Да-да, слышали мы уже такое сотни раз. "Шлемы убивают велоспорт, дайте нам гоняться как мы сами хотим".

У маунтинбайкеров свои правила, здесь речь о шоссейных гонках. Все несчастные случаи убрать никак не получится, но сократить их число, как и сами последствия этих случаев, вполне возможно. Причем это можно сделать не в ущерб зрелищности, а наоборот. Было бы желание.

Цитата: Earl57

А что касается "ненужных" и "лишних" участков гонки, то Прюдом уже ответил на это - победитель Тур де Франс должен уметь в велоспорте ВСЁ. Ездить на любом рельефе. Когда действительно есть угроза безопасности гонщиков, тогда этапы изменяют или отменяют. Но только в этих случаях. А не тогда, когда все проехали, а двое упали.



Прюдом противоречит сам себе. Сейчас Тур определяет не самого сильного универсального гонщика в рамках многодневки, а того единственного, кто выживет на вершинах за 2500 метров. Сделайте горы выше 3 км - и эти горы сейчас сможет проехать только Берналь, Пино и еще пару гонщиков. Это плохо.

Цитата: AleDe

Надоела уже эта истерика твоя. Как бы это странно ни звучало, смерть - неотъемлемая часть жизни. Даже просто ничего не делая, лежа на кровати, можно умереть. Люди умирают от укола обычной иглой. Что теперь, запретить иглы и сделать более безопасным лежание на диване?



Ежегодно в мире умирает до миллиона детей в возрасте до 5 лет от обычной диареи. Иди и лучше вопи об этом в детские больницы.



И тем не менее, Ламбрехта очень жаль.

Скажи это родным Ламбрехта. Скажи им про иглы, про диарею, про диваны. Про то, что дибилы организаторы правильно сделали, что не стали огораживать опасный участок трассы, который проходился на очень большой скорости.



И пусть гонцы бьются дальше, вам на потеху. Всё только ради вас, крутых, но ни разу серьезно не бившихся ребят. Очередной философ, почёсывая небритую щеку, настрочит очередной глубокомысленный коммент про "настоящий велоспорт", а родные пойдут хоронить своих детей.