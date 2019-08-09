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Тур Польши-2019. Этап 4

Тур Польши-2019. Этап 4

Jaworzno - Slaskie, 133,7 км

Нейтрализован в память о Бьорге Ламбрехте

 

 

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Теги к статье: Тур Польши Tour de Pologne гонка Мирового тура многодневная велогонка

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11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Astanaforever
    4-й этап Тура Польши-2019 нейт ... (2)
    Astanaforever-Фото

    Астане как никому другому понять это горе. Сама потеряла двух гонщиков за несколько лет при трагических обстоятельствах Скарпони и Пернебекова. Выстояла..сплотилась. Вечная память вс4м гонцам погибшим на гонках и тренировках.

  • Mima
    4-й этап Тура Польши-2019 нейт ... (2)
    Mima-Фото
    Светлая память! Соболезнования.

    Горький этап.
  • Hammill
    Элиа Вивиани подписал контракт ... (7)
    Hammill-Фото
    Друже, дык большинство спринтеров побеждают именно благодаря грамотному развозу.
  • nefto
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (56)
    nefto-Фото

    Цитата: Alya
    Очень странная история.
    В век когда смартфон в каждом утюге - нет ни фото, ни видео момента падения.
    С камер от организаторов тоже нет.

    Ну вполне возможно есть, но нам их не дают увидеть по двум причинам 1) чтобы не травмировать психику 2) они доставлены в соответвующие органы

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вроде проблема с сердцем,насколько я понял

    Тоже возможно, что сознание он потерял до удара, и тут уже не какие меры безопасности не помогли.

     

    Вобщем покойся с миром, земля пухом Бьорг Ламбрехт.

    А всем тут быть не много добрее, а не заниматься выводами задним умом. 

     

  • Earl57
    Микель Ланда переходит в коман ... (11)
    Earl57-Фото
    С Нибали он всего одну гонку проехал. Сан-Луис в январе 2014 года. И по резалтам выше Нибали, ибо тот в январе не напрягался. И в команду Нибали Ланда больше никогда не входил, ездил с Ару.
  • dendav
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (56)
    dendav-Фото

    Цитата: AleDe
    чушь это все. маунтинбайкеров вообще сразу тогда запретить нужно полностью. оставить только трековые гонки и там сделать велосипеды из хлебных мякишей, чтоб уж точно не разбиться.

     

    Да-да, слышали мы уже такое сотни раз. "Шлемы убивают велоспорт, дайте нам гоняться как мы сами хотим".

     

    У маунтинбайкеров свои правила, здесь речь о шоссейных гонках. Все несчастные случаи убрать никак не получится, но сократить их число, как и сами последствия этих случаев, вполне возможно. Причем это можно сделать не в ущерб зрелищности, а наоборот. Было бы желание.



    Цитата: Earl57
    А что касается "ненужных" и "лишних" участков гонки, то Прюдом уже ответил на это - победитель Тур де Франс должен уметь в велоспорте ВСЁ. Ездить на любом рельефе. Когда действительно есть угроза безопасности гонщиков, тогда этапы изменяют или отменяют. Но только в этих случаях. А не тогда, когда все проехали, а двое упали.

     

    Прюдом противоречит сам себе. Сейчас Тур определяет не самого сильного универсального гонщика в рамках многодневки, а того единственного, кто выживет на вершинах за 2500 метров. Сделайте горы выше 3 км - и эти горы сейчас сможет проехать только Берналь, Пино и еще пару гонщиков. Это плохо.



    Цитата: AleDe
    Надоела уже эта истерика твоя. Как бы это странно ни звучало, смерть - неотъемлемая часть жизни. Даже просто ничего не делая, лежа на кровати, можно умереть. Люди умирают от укола обычной иглой. Что теперь, запретить иглы и сделать более безопасным лежание на диване?

    Ежегодно в мире умирает до миллиона детей в возрасте до 5 лет от обычной диареи. Иди и лучше вопи об этом в детские больницы.

    И тем не менее, Ламбрехта очень жаль.

     

    Скажи это родным Ламбрехта. Скажи им про иглы, про диарею, про диваны. Про то, что дибилы организаторы правильно сделали, что не стали огораживать опасный участок трассы, который проходился на очень большой скорости.

    И пусть гонцы бьются дальше, вам на потеху. Всё только ради вас, крутых, но ни разу серьезно не бившихся ребят. Очередной философ, почёсывая небритую щеку, настрочит очередной глубокомысленный коммент про "настоящий велоспорт", а родные пойдут хоронить своих детей. 

  • motte
    Микель Ланда переходит в коман ... (11)
    motte-Фото
    Судьбинушка такая вот у него...я сам не раз переживал, а все кого то тянет, то ару,то Нибали, а ему гарнир...и прекрасный с виду парень, но ,видимо, не лидер
  • SVS
    Микель Ланда переходит в коман ... (11)
    SVS-Фото
    У кого-то из вас "к" и "с" местами перепутаны :-)...
  • dendav
    Микель Ланда переходит в коман ... (11)
    dendav-Фото

    Цитата: cmap_nep
    Цитата: tim147
    Важный вопрос - какими силами будет его поддерживать новая команда? Успехов, Микель!
    Каким и силами? - баксами.

     

    Было бы неплохо чтобы не только баксами, но и басками.

  • pac1ent
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (56)
    pac1ent-Фото

    Ужас. Талантливейший парень, сколько гонок мог выиграть... Вечная память..

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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