Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5

Otura - Alhaurín de la Torre, 163,9 км 1 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 3:58:19 2 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 3 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 4 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 5 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 6 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 7 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 8 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 9 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 10 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 11 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 12 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 13 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 14 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 15 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert 16 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 17 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 18 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 20 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 21 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 22 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 23 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 24 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 25 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 26 Mathias De Witte (Bel) Roompot-Charles 27 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Equipo Euskadi 28 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 29 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 30 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 31 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 32 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 33 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 34 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:12 35 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 36 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 37 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Charles 38 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:00:15 39 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Charles 0:00:16 40 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 41 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 42 Ricardo Augusto Afonso Vilela (Por) Burgos-BH 43 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 44 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 45 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 0:00:20 46 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 47 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:22 48 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:00:25 49 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 50 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:28 51 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:29 52 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 53 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 54 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 55 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 56 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:00:32 57 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:00:33 58 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 59 Gotzon Martin Sanz (Spa) Equipo Euskadi 60 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:00:35 61 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 62 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 63 Daan Olivier (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:38 64 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 65 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 66 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 67 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 68 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:00:42 69 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 0:00:44 70 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 71 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Equipo Euskadi 72 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 73 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert 74 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:00:50 75 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:51 76 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 77 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Equipo Euskadi 0:00:54 78 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 79 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 80 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:00:57 81 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 82 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 83 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 84 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:01:02 85 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 0:01:04 86 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 0:01:10 87 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:11 88 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 89 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 0:01:23 90 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 91 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:45 92 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:52 93 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Equipo Euskadi 0:01:58 94 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 0:01:59 95 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 96 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 97 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 98 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:16 99 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 100 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 101 Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot-Charles 0:05:19 102 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 103 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:46 104 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:06:51 105 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Charles 106 José Fernandes Neves (Por) Burgos-BH 107 Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Gobert 108 Moreno Moser (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 109 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 110 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 111 Steven Lammertink (Ned) Vital Concept-B&B Hotel 112 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:06:55 113 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 0:06:57 114 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:07:23 DNF Sean De Bie (Bel) Roompot-Charles DNF Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling DNF Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma Итоговая генеральная классификация: 1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 17:42:00 2 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:00:07 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:11 4 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:00:21 5 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:00:57 6 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:08 7 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Equipo Euskadi 0:01:12 8 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:43 9 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:02:53 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 0:03:41 11 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:04:02 12 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:05 13 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:04:09 14 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 0:04:29 15 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:04:32 16 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 0:04:44 17 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 0:05:07 18 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:16 19 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:40 20 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:49 21 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:07:25 22 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:35 23 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:47 24 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:07:52 25 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Charles 0:07:56 26 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:08:40 27 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:08:52 28 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:11:27 29 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:12:12 30 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:20 31 Ricardo Augusto Afonso Vilela (Por) Burgos-BH 0:13:23 32 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:13:42 33 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:13:52 34 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 0:13:56 35 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 0:14:16 36 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 0:14:26 37 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:14:30 38 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Charles 0:14:41 39 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:15:48 40 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:15:56 41 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:16:13 42 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 0:17:47 43 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:18:20 44 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:18:22 45 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:18:33 46 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:19:17 47 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:19:20 48 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:19:21 49 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:19:54 50 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:20:11 51 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:20:13 52 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:20:17 53 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:35 54 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert 0:21:20 55 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:21:28 56 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Equipo Euskadi 0:21:36 57 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:21:38 58 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 0:21:45 59 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 60 Mathias De Witte (Bel) Roompot-Charles 0:21:55 61 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:22:00 62 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:22:07 63 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 0:22:10 64 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:22:19 65 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:22:27 66 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:22:35 67 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 0:23:08 68 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:11 69 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:23:17 70 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:23:32 71 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:41 72 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:48 73 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 0:23:49 74 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:23:55 75 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 0:24:13 76 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:01 77 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:25:24 78 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:26:04 79 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 80 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Equipo Euskadi 0:26:08 81 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:26:25 82 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:26:57 83 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:26:59 84 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 0:27:58 85 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 0:29:13 86 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 87 Daan Olivier (Ned) Team Jumbo-Visma 0:29:25 88 José Fernandes Neves (Por) Burgos-BH 0:30:27 89 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 0:30:39 90 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Charles 0:30:47 91 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert 0:31:26 92 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:31:31 93 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:31:51 94 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:32:54 95 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 0:33:38 96 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Equipo Euskadi 0:33:39 97 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 0:33:43 98 Steven Lammertink (Ned) Vital Concept-B&B Hotel 0:34:07 99 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:34:12 100 Gotzon Martin Sanz (Spa) Equipo Euskadi 0:34:50 101 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:36:01 102 Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot-Charles 0:36:59 103 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:37:31 104 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:39:11 105 Moreno Moser (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:39:15 106 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:40:06 107 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:42:10 108 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:42:49 109 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 0:43:41 110 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:44:40 111 Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Gobert 0:47:29 112 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:48:07 113 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:54:40 114 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:55:08 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 