Тур Хорватии-2018. Этап 6

Вчера, 17:40 Samobor - Zagreb, 151,5 км 1 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 3:21:39 2 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 0:00:11 3 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:00:25 4 Fabian Lienhard (Sui) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 5 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:28 6 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 7 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 8 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 9 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 0:00:32 10 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 11 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 12 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana - Gusto Xaurum 13 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 14 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:35 15 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 16 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 17 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 18 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 19 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 20 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 21 Taylor Eisenhart (Usa) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 0:00:40 22 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 23 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 24 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:00:41 25 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 26 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 27 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:44 28 Josip Rumac (Cro) Meridiana - Kamen Team 29 Riccardo Stacchiotti (Ita) MsTina - Focus 0:00:47 30 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:51 31 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 32 Žiga Rucigaj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 33 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:53 34 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:55 35 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 36 Manuele Boaro (Ita) Bahrain - Merida 37 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 38 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 39 Daniel Savini (Ita) Bardiani - CSF 40 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 41 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:04 42 Žiga Jerman (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:01:06 43 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 0:01:08 44 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:01:11 45 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:01:19 46 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 47 Viktor Potocki (Cro) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:01:28 48 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:01:32 49 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 50 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:01:34 51 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 52 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana - Kamen Team 53 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:01:39 54 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:01:40 55 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:44 56 Federico Zurlo (Ita) MsTina - Focus 0:01:49 57 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 0:01:52 58 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:01 59 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:02:04 60 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:02:06 61 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 62 Bruno Maltar (Cro) Meridiana - Kamen Team 63 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 0:02:09 64 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:02:12 65 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:02:13 66 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:02:22 67 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 68 Vlad-Nicolae Dobre (Rou) MsTina - Focus 0:02:25 69 Jon Božic (Slo) Adria Mobil 0:02:26 70 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 71 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 72 Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 0:02:33 73 Deni Banicek (Cro) Meridiana - Kamen Team 74 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana - Kamen Team 75 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 76 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:36 77 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:02:39 78 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:02:40 79 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:52 80 David Jabuka (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:03:03 81 Raul-Antonio Sinza (Rou) MsTina - Focus 0:03:11 82 William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:03:15 83 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:26 84 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:33 85 Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:03:48 86 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:04:15 87 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:04:21 88 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 89 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:23 90 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 0:04:49 91 Izidor Penko (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:05:05 92 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:05:21 93 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:05:44 94 Emil Dima (Rou) MsTina - Focus 95 Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:07:02 96 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 97 Miguel Bryon (Usa) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 98 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 99 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 100 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 101 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 102 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 103 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:07:27 104 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 105 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:08:11 106 Mattia Marcelli (Ita) MsTina - Focus 0:08:45 107 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:09:04 108 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:09:42 109 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 110 Nicolas Marini (Ita) MsTina - Focus DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo DNF Danilo Celano (Ita) Caja Rural - Seguros RGA DNS Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport Итоговая генеральная классификация: 1 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 26:51:12 2 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:11 3 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:01:01 4 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:01:18 5 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 0:01:27 6 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:02:19 7 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 0:03:27 8 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:03:37 9 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:23 10 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 0:04:38 11 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:04:41 12 Taylor Eisenhart (Usa) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 0:05:48 13 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:05:49 14 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:07:02 15 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 0:07:03 16 Josip Rumac (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:09:01 17 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:09:56 18 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:11:04 19 Žiga Rucigaj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:11:58 20 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:12:43 21 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:13:56 22 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:14:31 23 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:14:44 24 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana - Kamen Team 0:15:16 25 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:16:43 26 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:17:23 27 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:17:34 28 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:17:38 29 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 0:17:45 30 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:18:10 31 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 0:18:30 32 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:19:15 33 Manuele Boaro (Ita) Bahrain - Merida 0:19:18 34 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 0:26:19 35 Daniel Savini (Ita) Bardiani - CSF 0:30:18 36 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:30:56 37 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:31:15 38 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:33:38 39 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:33:50 40 Federico Zurlo (Ita) MsTina - Focus 0:34:08 41 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:34:25 42 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:34:48 43 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:35:19 44 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 0:37:15 45 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:38:08 46 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:38:21 47 Bruno Maltar (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:38:41 48 Fabian Lienhard (Sui) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 0:40:38 49 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 0:40:46 50 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:41:57 51 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 0:42:14 52 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:46:08 53 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:46:23 54 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 0:47:03 55 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:47:21 56 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:47:51 57 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:48:00 58 Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 0:48:19 59 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:48:29 60 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:48:32 61 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:49:09 62 Raul-Antonio Sinza (Rou) MsTina - Focus 0:49:34 63 Deni Banicek (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:49:47 64 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:49:48 65 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:50:26 66 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:50:46 67 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:52:03 68 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:53:25 69 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 0:54:17 70 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:54:45 71 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:54:50 72 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:55:31 73 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:56:07 74 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:56:09 75 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:56:24 76 Vlad-Nicolae Dobre (Rou) MsTina - Focus 0:56:58 77 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:58:19 78 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:58:27 79 Viktor Potocki (Cro) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:59:12 80 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:59:33 81 Izidor Penko (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:59:41 82 Riccardo Stacchiotti (Ita) MsTina - Focus 0:59:43 83 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 1:02:06 84 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 1:02:38 85 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 1:02:46 86 Jon Božic (Slo) Adria Mobil 1:02:47 87 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 1:03:22 88 Žiga Jerman (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 1:03:47 89 Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 1:04:09 90 David Jabuka (Cro) Meridiana - Kamen Team 1:04:50 91 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:04:57 92 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 1:05:00 93 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 1:07:49 94 William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman - Colombia Coldeportes 1:08:13 95 Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 1:09:22 96 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 1:09:39 97 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural - Seguros RGA 1:09:48 98 Emil Dima (Rou) MsTina - Focus 1:10:22 99 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:10:42 100 Miguel Bryon (Usa) Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources 1:11:11 101 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 1:13:56 102 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 1:15:10 103 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 1:15:46 104 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 1:16:28 105 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 1:17:17 106 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:17:54 107 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 1:19:40 108 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 1:24:23 109 Mattia Marcelli (Ita) MsTina - Focus 1:38:44 110 Nicolas Marini (Ita) MsTina - Focus 1:48:21 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 