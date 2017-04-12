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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Гонка по очкам 40 км. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Гонка по очкам 40 км. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017

 

 

 

  Гонка по очкам 40 км. Мужчины   
  1   Cameron Meyer (Aus)   76  
  2   Kenny De Ketele (Bel)   40  
  3   Wojciech Pszczolarski (Pol)   40  
  4   Niklas Larsen (Den)   34  
  5   Regan Gough (Nzl)   24  
  6   Morgan Kneisky (Fra)   16  
  7   Mark Stewart (Gbr)   11  
  8   Claudio Imhof (Sui)   9  
  9   Krisztian Lovassy (Hun)   8  
  10   Mark Downey (Irl)   6  
  11   Nikita Panassenko (Kaz)   4  
  12   Andreas Graf (Aut)   4  
  13   Raman Ramanau (Blr)   3  
  14   Lucas Liss (Ger)   3  
  15   Michele Scartezzini (Ita)   2  
  16   Dmitrii Strakhov (Rus)   1  
  17   Eloy Teruel Rovira (Esp)   1  
  18   Martin Blaha (Cze)   0  
  19   Joao Matias (Por)   -17  
  20   Zachary Kovalcik (Usa)   -20  
  21   Vitaliy Hryniv (Ukr)   -38  
  22   King Lok Cheung (Hkg)   -40  

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Теги к статье: Points Race Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships трек Гонка по очкам 40 км Кэмерон Мейер

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (17)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    Саша
    мне ставить не надо.
    пока сам справляюсь.
    может потом,как нибудь(
  • RWW
    Микеле Скарпони будет лидером ... (25)
    RWW-Фото

    Понимаю скепсис предыдущих ораторов, но от того, что "Катюшу" обозвали "альпекин" русские гонщики русскими быть не перестали? Или может быть вы за китайцев болеете? Бывает...



    (под словом русские, я имел в виду - российские, без перехода на национальные различия)

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Керби порвал итальянца. 4 с лишним секунды в финале! Как так?!

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    А где Войнова и Шмелева?

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (17)
    VeloVelo-Фото

    Андрей, ты уж разделяй Мысли на два поста хотя бы.
    А то непонятно что тебе ставить — "+" за Кузнецова
    или "-" за каннибала ГВА ))

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (17)
    VeloVelo-Фото

    Да вы читаете невнимательно. Sonex сравнивал ГВА с Мерксом и Индурайном, а не с нынешним пелотоном.

  • старт-шоссе 82
    Микеле Скарпони будет лидером ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо, я и не знал.На мой взгляд один из самых перспективных гонщиков(горняк, многодневщик ) в мире...
  • Адриен
    Эстебан Чавес вернулся к трени ... (13)
    Адриен-Фото
    \ одно но, в хоккей не играют в +30.\ - Как не играют ?! Я сам играю в любительской хоккейной лиге - полтора десятка команд, есть пара игроков за 70(!!!). Да не хоккее дело ... В той же Формуле 1 в свое время руководство приняло беспрецедентные меры по увеличению безопасности - термостойкие комбинезоны (очень плотные, мало дышащие), приспособления для защиты шеи (очень неудобные), ударопрочные кокпиты ( очень затратоемкие), были изменены правила... ЧТО-ТО предпринималось ! А в велоспорте ?! Ведь отсутствие мер по безопасности бьет по самому интересу ! Вспомните ТДФ 2014 - падения Фрума и Контадора, их сход - и мы лишены возможности наблюдать развязку интереснейшей интриги ... Я понимаю - тема такая - на бла-бла-бла, но просто вот Чавес пропустил треть сезона - колено, Ару пропускает Джиро - КОЛЕНО, Пулс пропускет Ардены - КОЛЕНО, так же и Алафилипп - КОЛЕНО... Простите, но как то не хочется , чтобы наш любимый велоспорт уподоблялся собачьим бегам, это в них на здоровье "спортсменов" принято смотреть сквозь пальцы ...
  • Костя К
    У польской команды CCC Sprandi ... (6)
    Костя К-Фото

    Пора монтировать микрочипы, для поиска и дистанционной блокировки.

  • marketbk
    У польской команды CCC Sprandi ... (6)
    marketbk-Фото

    Во уже точно сезон начался))) А то МСР, ТФ, ПР кто- Саган или ГВА?)) Теперь все понятно , даже для воров велосезон пошел!))

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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