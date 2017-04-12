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- Дата:
- Вчера, 14:52
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Гонка по очкам 40 км. Мужчины
|Гонка по очкам 40 км. Мужчины
|1
|Cameron Meyer (Aus)
|76
|2
|Kenny De Ketele (Bel)
|40
|3
|Wojciech Pszczolarski (Pol)
|40
|4
|Niklas Larsen (Den)
|34
|5
|Regan Gough (Nzl)
|24
|6
|Morgan Kneisky (Fra)
|16
|7
|Mark Stewart (Gbr)
|11
|8
|Claudio Imhof (Sui)
|9
|9
|Krisztian Lovassy (Hun)
|8
|10
|Mark Downey (Irl)
|6
|11
|Nikita Panassenko (Kaz)
|4
|12
|Andreas Graf (Aut)
|4
|13
|Raman Ramanau (Blr)
|3
|14
|Lucas Liss (Ger)
|3
|15
|Michele Scartezzini (Ita)
|2
|16
|Dmitrii Strakhov (Rus)
|1
|17
|Eloy Teruel Rovira (Esp)
|1
|18
|Martin Blaha (Cze)
|0
|19
|Joao Matias (Por)
|-17
|20
|Zachary Kovalcik (Usa)
|-20
|21
|Vitaliy Hryniv (Ukr)
|-38
|22
|King Lok Cheung (Hkg)
|-40
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