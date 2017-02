Herald Sun Tour-2017. Этап 3

Benalla - Nagambie, 167,7 км



1. Travis McCabe (UnitedHealthcare) Pro Cycling

2. Mitch Docker (Aus) Orica-Scott

3. Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport

4. Luke Rowe (Gbr) Team Sky

5. Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom–RusVelo

6. Benjamin Hill (Aus) Attaque Team Gusto

7. Ivan Savitckii (Rus) Gazprom–RusVelo

8. Jesper Asselman (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij

9. Jesse Kerrison (Aus) IsoWhey Sports SwissWellness

10. Brad Evans (Nzl) Drapac–Pat's Veg



Генеральная классификация после 3 этапа:

1. Damien Howson (Aus) Orica-Scott

