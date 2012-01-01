Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

В мире профессионального спорта нет мелочей в подготовке, так как победу от поражения могут отделять доли секунды. А шины – один из главных компонентов в достижении успеха. Велокоманды Мирового Тура Ineos, Groupama-FDJ, Movistar, Bahrain-Merida, Katusha-Alpecin и Sunweb используют шины Continental.

Использование однотрубных шин в профессиональном велоспорте

Лучшие велокоманды подходят к выбору шин предельно внимательно. Специалисты компании Continental снабжают велокоманды однотрубными шинами, «трубками». Они отличаются от шин, используемых при повседневной езде. В то время как клинчерные шины, популярные у любителей, устанавливаются на отдельную внутреннюю камеру, однотрубные шины, используемые профессионалами команд Мирового Тура, имеют круглый профиль и являются цельными шинами с единственным соединительным швом. Это сделано для снижения массы и увеличения гибкости шины. Однотрубные шины способны адаптироваться к широкому диапазону условий.

Ещё один критерий, отличающий обычные шины от шин для профессиональных велогонщиков – давление воздуха. «Трубки» Continental выдерживают очень высокое давление. В то время как велосипедисты-любители обычно накачивают шины не более чем на 6 атмосфер, для профессионалов вполне обычным является давление в 15 атмосфер.

Однотрубные шины имеют два преимущества. Во-первых, более высокое давление сокращает сопротивление качению, и спортсмену не приходится тратить при езде лишние силы. А каждая капля энергии бесценна, когда борьба за секунды идёт на этапах, где набор высоты может составлять более 5000 метров, а протяжённость дистанции – более 200 км. Во-вторых, однотрубные шины имеют важное для профессионалов преимущество – так как «трубки» соединены с ободом колеса, они не соскакивают с него даже в случае прокола.

Преимущество «трубок» в их безопасности. На горных спусках гонщики могут разгоняться до 120 км/ч. Во время спринтерских этапов скорости на финише достигают 75 км/ч. Перепады температур на горных этапах могут достигать 40 градусов Цельсия. И в каждом случае шина должна хорошо держать асфальт.

Компания Continental обычно снабжает велокоманды тремя типами «трубок»: для сухой погоды, для дождливой и для гонок на время.

Показатель успеха – качество и количество побед. У Continental в победах нет недостатка. Победы на Тур де Франс и чемпионате мира – высшие достижения в мире профессионального велоспорта. Трижды Париж-Рубэ выигрывали гонщики на «трубках» Continental.

Технологии компании Continental

Побеждать помогают новые технологии, в том числе резина BlackChili, состав которой позволяет подстраиваться к поверхности дорожного полотна. По сравнению с прежней технологией Continental - Activated Silica Compound – в шинах BlackChili сопротивление качению на 26 % меньше, а уровень сцепления на 30 % выше, уровень пробега повышен на 5 %.

Британский велогонщик команды Ineos (Sky) Крис Фрум одержал четыре победы на Тур де Франс, победу на Вуэльте Испании и Джиро д’Италия на «трубках» Continental Competition.

Continental внесли вклад в успех Алехандро Вальверде, выигравшего золото чемпионата мира в групповой гонке, а в этом году ставшего чемпионом Испании. И это лишь самые крупные из профессиональных побед гонщиков Мирового пелотона.

Одна из последних технологий, позволивших Continental добиться успеха и завоевать доверие профессионалов – защита от проколов Vectran™.

Vectran™ - синтетическое высокотехнологичное волокно, сопоставимое с природным. Компании Continental удалось повторить шёлк настоящей паутины. Vectran™ представляет собой жидкокристаллический полимер. Полимерные нити Vectra сплетаются в прочную нить, которая, подобна паутине паука, обладает огромным сопротивлением разрыву, но в то же время сохраняет очень малый вес. Именно это качество – лёгкость и прочность – важно в профессиональных соревнованиях. Шина защищена от проколов, но не становится тяжелее. Vectran ™ защищает от проколов эффективнее, чем аналогичные нейлоновые вставки, а также не влияет на скорость, не оказывает сопротивление качению.

Компания Continental является партнёром крупнейших велогонок мира - Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльты Испании. Помогая велогонщикам одерживать красивые победы, шины Continental пишут историю велоспорта и дарят незабываемые эмоции болельщикам.

А любители велосипедов получают возможность вслед за профессионалами пользоваться высокими технологиями.