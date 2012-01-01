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Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

 

 

 

В мире профессионального спорта нет мелочей в подготовке, так как победу от поражения могут отделять доли секунды. А шины – один из главных компонентов в достижении успеха. Велокоманды Мирового Тура Ineos, Groupama-FDJ, Movistar, Bahrain-Merida, Katusha-Alpecin и Sunweb используют шины Continental.

 

Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

 Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

 

 

Использование однотрубных шин в профессиональном велоспорте

 

 

Лучшие велокоманды подходят к выбору шин предельно внимательно. Специалисты компании Continental снабжают велокоманды однотрубными шинами, «трубками». Они отличаются от шин, используемых при повседневной езде. В то время как клинчерные шины, популярные у любителей, устанавливаются на отдельную внутреннюю камеру, однотрубные шины, используемые профессионалами команд Мирового Тура, имеют круглый профиль и являются цельными шинами с единственным соединительным швом. Это сделано для снижения массы и увеличения гибкости шины. Однотрубные шины способны адаптироваться к широкому диапазону условий.

 

 

Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

 

 

Ещё один критерий, отличающий обычные шины от шин для профессиональных велогонщиков – давление воздуха. «Трубки» Continental выдерживают очень высокое давление. В то время как велосипедисты-любители обычно накачивают шины не более чем на 6 атмосфер, для профессионалов вполне обычным является давление в 15 атмосфер.

 

Однотрубные шины имеют два преимущества. Во-первых, более высокое давление сокращает сопротивление качению, и спортсмену не приходится тратить при езде лишние силы. А каждая капля энергии бесценна, когда борьба за секунды идёт на этапах, где набор высоты может составлять более 5000 метров, а протяжённость дистанции – более 200 км. Во-вторых, однотрубные шины имеют важное для профессионалов преимущество – так как «трубки» соединены с ободом колеса, они не соскакивают с него даже в случае прокола.

 

 

Преимущество «трубок» в их безопасности. На горных спусках гонщики могут разгоняться до 120 км/ч. Во время спринтерских этапов скорости на финише достигают 75 км/ч. Перепады температур на горных этапах могут достигать 40 градусов Цельсия. И в каждом случае шина должна хорошо держать асфальт.

 

 Компания Continental обычно снабжает велокоманды тремя типами «трубок»: для сухой погоды, для дождливой и для гонок на время.

 

 Показатель успеха – качество и количество побед. У Continental в победах нет недостатка. Победы на Тур де Франс и чемпионате мира – высшие достижения в мире профессионального велоспорта. Трижды Париж-Рубэ выигрывали гонщики на «трубках» Continental.

 

 

 

Технологии компании Continental

 

 

 

Побеждать помогают новые технологии, в том числе резина BlackChili, состав которой позволяет подстраиваться к поверхности дорожного полотна. По сравнению с прежней  технологией Continental  - Activated Silica Compound – в шинах BlackChili сопротивление качению на 26 % меньше, а уровень сцепления на 30 % выше, уровень пробега повышен на 5 %.

 

Британский велогонщик команды Ineos (Sky) Крис Фрум одержал четыре победы на Тур де Франс, победу на Вуэльте Испании и Джиро д’Италия на «трубках» Continental Competition.

 

Continental внесли вклад в успех Алехандро Вальверде, выигравшего золото чемпионата мира в групповой гонке, а в этом году ставшего чемпионом Испании. И это лишь самые крупные из профессиональных побед гонщиков Мирового пелотона.

 

Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

 

 

Одна из последних технологий, позволивших Continental добиться успеха и завоевать доверие профессионалов – защита от проколов Vectran™.

 

Vectran™ - синтетическое высокотехнологичное волокно, сопоставимое с природным. Компании Continental удалось повторить шёлк настоящей паутины. Vectran™ представляет собой жидкокристаллический полимер. Полимерные нити Vectra сплетаются в прочную нить, которая, подобна паутине паука, обладает огромным сопротивлением разрыву, но в то же время сохраняет очень малый вес. Именно это качество – лёгкость и прочность – важно в профессиональных соревнованиях. Шина защищена от проколов, но не становится тяжелее. Vectran ™ защищает от проколов эффективнее, чем аналогичные нейлоновые вставки, а также не влияет на скорость, не оказывает сопротивление качению.

 

Лучшие команды Мирового тура выбирают шины Continental

 

 

 

Компания Continental является партнёром крупнейших велогонок мира - Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльты Испании. Помогая велогонщикам одерживать красивые победы, шины Continental пишут историю велоспорта и дарят незабываемые эмоции болельщикам.

 

 

 

 

 

 

 

А любители велосипедов получают возможность вслед за профессионалами пользоваться высокими технологиями.

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Теги к статье: Continental

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  1. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 07:03 | Регистрация: 8.09.2016

    даем реклаие убедить нас - все на конти!

  2. Sm1T

    Сегодня, 08:57 | Регистрация: 1.01.2012

    если у сайта заказывают рекламу - это значит, что сайт уже оценили :D
    значит сайтик не закроют. урааа

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (29)
    velodoctor-Фото
    Вы не устали в каждой новости писать эту чушь.
  • Серафим
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (38)
    Серафим-Фото
    Да, это маловероятно.
  • Sezar
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (29)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, Кинтана не зря отдыхал последние дни. Мовистар выгодно отпустить в отрыв Амадора и Солера. А потом устроить просев Кинтаной на Изоаре с последующей атакой Ланды. Тут и свои плюсы (длинный крутяк) и минусы (длинные горы для Ланды некомильфо). ФДЖ есть смысл заслать в отрыв Райшенбаха и еще кого-нибудь и атаковать от Лотаре.  Берналю выгодно отвечать на атаки и сидеть на колесе протагонистов.

  • motte
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (38)
    motte-Фото

    Пелотон, как и весь тур сейчас  словно натянутая нить, эти два этапа до Парижа будут невероятными , и я не могу поверить, что жужу минует гарнир.

  • Серафим
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (38)
    Серафим-Фото

     То, что Алафиллип не умеет совсем ездить в горы - это неправда. Хотя бы вспомним его прошлогоднюю гороховую майку. Каким - никаким горным ходом надо обладать все же. 

      Дальше. Здесь было, по сути, два(2) серьезных горных этапа. Один Жужу отдержался, на другом начал терять. 

      Форма у него очень хорошая, спорить не буду. Это преступление?

     Да, он не генеральщик на данный момент своей карьеры. Ну, создал задел на своих этапах плюс тот этап с эшелонами, где была доля везения.

     Вот если он порвет всех на тяжелых горных этапах, тогда я скажу - да, как-то все нечисто в франкском королевстве.

        А пока ничего сверхнеобычного не происходит.  И да, если капитаны будут ездить до конца толпой, боясь перенапрячься, Жужу доедет в желтой майке до Парижа. На обычном керосине, не авиационном.

  • motte
    Совместное заявление команд In ... (4)
    motte-Фото

    Все пошло прахом в этом туре, а так красиво все было

    Еще за этих два этапа и жужу уйдет в гарнир , то вообще все шиворот навыворот

  • ingvarfrey
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (29)
    ingvarfrey-Фото
    Этап идеально подходит под Жужу! Учитывая, какая шикарная химия в нем кипит, он должен брать этап и раскидывать гегеральщиков. Снимаю шляпу перед французом и Лефевром, молодцы, не бояться заправляться правильным топливом!
  • Adriano
    Люк Роу и Тони Мартин сняты с ... (13)
    Adriano-Фото

    Как же некоторые любят искать заговоры бритов,французов,итальянцев,фармакологии и индустрии велосипедостроения. Есть правила,нарушил-получи наказание и точка.Это цивилизованный мир датка!

  • Oha
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (38)
    Oha-Фото
    Цитата: Крайний
    Классика же. Люди судят по себе. Честно говоря разочарован Винокуровым.
    Открываешь рот, докажи. Или ответь за базар.
    +1
  • Sm1T
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (38)
    Sm1T-Фото
    ага :) сам Саша тоже "летал" и не раз, и за полеты получал пару лет БАНАНА :)

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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