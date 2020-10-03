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Прогнозы букмекеров на гонку Вуэльта Испания

Прогнозы букмекеров на гонку Вуэльта Испания

 

 

  Представляем вашему вниманию обзор котировок от лучших букмекерских контор на велогонку Вуэльта в Испании, которая состоится 20 ноября 2020 года.

 

У гонщиков, которые не смогли себя проявить в предыдущих Гран-турах, в ноябре будет возможность реабилитироваться на горных финишах Вуэльта Испании-2020. В этом году пандемия внесла свои коррективы в испанскую гонку, которая была сокращена до 18 этапов, а сам старт будет довольно резким и начнется сразу с горного этапа. К тому же, во время гонки случится переход на зимнее время. Кто же сумеет надеть красную майку лидера по итогам гонок в Мадриде?

 

Фавориты гонки

 

  Главным фаворитом испанской гонки лучшие букмекерские конторы считают Приможа Роглича. Ставки на победу представителя команды Jumbo-Visma принимаются с коэффициентом 2.75. Примож единственный раз выступал на Вуэльте в 2019 году, когда выиграл первое место.

 

 Вторым в списке кандидатов на победу идет Том Дюмулен с коэффициентом 4.60. Еще один член стаи Jumbo-Visma дважды участвовал в Вуэльте, а лучший результат (2 место) показал в 2015 году. Отметим, что в текущем сезоне Том на Тур де Франс финишировал седьмым.

 

 Замыкает тройку главных фаворитов испанской гонки Ричард Карапас, представляющий команду Team INEOS Grenadiers. В активе этого гонщика три участия в Вуэльте, а лучший результат он показал в 2018 году, когда финишировал в первой двадцатке (18 место). Заключить пари на то, что Ричард придет к финишу первым, лучшие букмекерские конторы предлагают с коэффициентом 9.50.

 

Кто еще может вмешаться в борьбу?

 

Том Дюмулин дважды принимал участие в испанских гонках, и занял 6 место в 2015 году. Накануне предстоящего Гра-тура представитель команды Jumbo – Visma рассматривается экспертами, как четвертый претендент на победу с коэффициентом 11.00 в лучших букмекерских конторах.

 

  Также эксперты не списывают со счетов Алехандро Вальверде, который побеждал на Вуэльте в 2009 году. Всего опытный гонщик тринадцать раз принимал участие в испанском заезде, а в текущем сезоне на Тур де Франс он занял 12 место.

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • sixpack
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (24)
    sixpack-Фото
    Ну не знаю, мне Зак начала 2018 уже решительно не нравился.
  • sixpack
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (24)
    sixpack-Фото

    не буду в очередной раз углубляться в результаты, которые показвывают в Русвело пониженцы из высшей лиги. да и те только пониженцы. Сейчас даже как-то странно вспоминать, что Шалунов и Страхов когда-то выигрывали не самые плохие гонки и смотрелись весьма первспективно.

     

    но чтобы рассуждать о "развитии в качестве горного грегари", надо хотя бы знать, что Ильнуру предлагали и где. Вряд ли Астану :-) 



    Цитата: Alya
    Столько троеточий даже в статусе влюбленной семиклассницы не встретишь.


    Цитата: Alya
    Хамство - признак бессилия.

     

    Вы сами себе ответили

  • Anna P.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (18)
    Anna P.-Фото

    После травмы позвоночника на туре он не раз говорил, что на прежнем уровне на ГТ он вряд ли сможет выступать. А жаль.

    На Ломбардии и на этапе на Комо прошлой Джиро он останавливался в одном и том же месте  у начала подъема. А трасса-то знакомая. Видно, здоровья больше нет. Эхе-хе...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Sezar
    Забавно, Лефевр готовил Алмейду для Ремко в качестве старшого лейтенанта. Если Жоан таки возьмет гонку как он будет управляться с двумя лидерами? 
    Продаст его подороже в гренадьер, не переживайте)) я правда не особо верю в то что выиграет мнонодневку
  • motte
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (18)
    motte-Фото

    Цитата: rude_rider
    ну если Нибс пойдет по сценарию 2016 года то трепещите генералщики..
    хотя 4 года уже прошло и акула уже не та..

    Он обязательно что то предпримет

    Италия смотрит на него, но он пока...

    Уже начались разговоры в прессе...чем и как и сможет ли ответить Нибали есть большой вопрос.

  • s75
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (18)
    s75-Фото
    Разделка - это не то, за счет чего он может подняться в генерале, скорее наоборот. Три разделки на ГТ - это совсем не для него. Если он хочет большего, чем быть сильным доместиком и мелькать в десятках престижных недельных гонок, то разделку надо улучшать (если это возможно).
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (4)
    BlAr-Фото
    Шанс для Роглича и Ко немного реабилитироваться за развязку Тура. Если гонка состоится, будут рвать и метать. Рассчитываю на интересную борьбу и надеюсь на активность топов, а не на консервативное течение гонки.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: Альоша Шац
    С таким составом участников гонки Ильнурий разочаровал.
    Закарин разочаровывает все чаще и чаще...
  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (4)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Серафим
     Да, многие считвют, что состав капитанов на Вуэльту слабый. Но если посмотреть номинально - едут 5 победителей грандтуров.
      А на Джиро сейчас из победителей ГТ один Нибали.
    По-моему состав очень добротный. Если лет 15 назад на Вуэльте и Джиро специализировались преимущественно испанцы и итальянцы соответственно, то теперь много интернационала. А Вуэльта ещё и выигрывает от того, что туда едут неудачники Тура. В общем смотреть будет на кого, остаётся надеяться, что корона не помешает провести гонку в полном объёме. Ставлю на Маса. Странно, что Ланда не едет.
  • patar
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (4)
    patar-Фото

    Ну наконец-то трёхголовый мувистар)))

    Буду за Фрума болеть

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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