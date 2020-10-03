Прогнозы букмекеров на гонку Вуэльта Испания

Представляем вашему вниманию обзор котировок от лучших букмекерских контор на велогонку Вуэльта в Испании, которая состоится 20 ноября 2020 года.

У гонщиков, которые не смогли себя проявить в предыдущих Гран-турах, в ноябре будет возможность реабилитироваться на горных финишах Вуэльта Испании-2020. В этом году пандемия внесла свои коррективы в испанскую гонку, которая была сокращена до 18 этапов, а сам старт будет довольно резким и начнется сразу с горного этапа. К тому же, во время гонки случится переход на зимнее время. Кто же сумеет надеть красную майку лидера по итогам гонок в Мадриде?

Фавориты гонки

Главным фаворитом испанской гонки лучшие букмекерские конторы считают Приможа Роглича. Ставки на победу представителя команды Jumbo-Visma принимаются с коэффициентом 2.75. Примож единственный раз выступал на Вуэльте в 2019 году, когда выиграл первое место.

Вторым в списке кандидатов на победу идет Том Дюмулен с коэффициентом 4.60. Еще один член стаи Jumbo-Visma дважды участвовал в Вуэльте, а лучший результат (2 место) показал в 2015 году. Отметим, что в текущем сезоне Том на Тур де Франс финишировал седьмым.

Замыкает тройку главных фаворитов испанской гонки Ричард Карапас, представляющий команду Team INEOS Grenadiers. В активе этого гонщика три участия в Вуэльте, а лучший результат он показал в 2018 году, когда финишировал в первой двадцатке (18 место). Заключить пари на то, что Ричард придет к финишу первым, лучшие букмекерские конторы предлагают с коэффициентом 9.50.

Кто еще может вмешаться в борьбу?

Том Дюмулин дважды принимал участие в испанских гонках, и занял 6 место в 2015 году. Накануне предстоящего Гра-тура представитель команды Jumbo – Visma рассматривается экспертами, как четвертый претендент на победу с коэффициентом 11.00 в лучших букмекерских конторах.

Также эксперты не списывают со счетов Алехандро Вальверде, который побеждал на Вуэльте в 2009 году. Всего опытный гонщик тринадцать раз принимал участие в испанском заезде, а в текущем сезоне на Тур де Франс он занял 12 место.