 Директор Тура Польши: «Причиной инцидента стало нарушение правил, а не плохая подготовка финиша»

Директор Тура Польши Чеслав Ланг об инциденте с Фабио Якобсеном

Директор велогонки Тур Польша Чеслав Ланг (Czesław Lang) не согласен с тем, что финишный отрезок 1-го этапа в Катовице (Katowice), где Фабио Якобсен вылетел за ограждения, и пострадали несколько гонщиков, представлял опасность для участников и зрителей.

После инцидента в первый день гонки на организаторов Тура Польши обрушился шквал критики. В Твиттере несколько гонщиков (Симон Гешке, Фабио Сабатини, Хосе-Хоакин Рохас) раскритиковали организацию финиша под спуск. Бывший профессиональный велогонщик Робби Макюэн в интервью Cyclingnews высказал мнение, что маршрут был «плохо спланирован, и что не только организаторы, но и UCI должны взять на себя ответственность за случившееся».

В интервью Cyclingnews Чеслав Ланг защитил маршрут Тура Польши:

«Финиш начинался с лёгкого подъёма, где пелотон растягивался, а потом был подъезд к финишу с небольшим спуском. Они ехали довольно быстро, но разве вы когда-нибудь видели весь пелотон на финише? Он всегда растягивается, это не массовый спринт. Финиш был хорошо подготовлен, гонщики проходили этот сектор три или четыре раза, поэтому могли всё увидеть заранее.

Это случилось не из-за плохо подготовленного финиша и не потому, что чего-то не хватало… Это было нарушение правил. Я могу понять, когда спринтеры перекрывают друг другу дорогу, такое иногда случается. Но здесь Груневеген выставил локоть и втолкнул его на барьеры.

У спринтеров специфический тип мышления. Им нужна победа, и у них туннельное зрение. Так это работает – они рискуют и принимают риск, в противном случае они бы не выигрывали. Они не хотят ставить всё на одну карту. Нет способа полностью обезопасить гонку.

Этот финал был селективным. Он не был плохо спланирован, мы не делали просто спринт на спуске, как предполагали некоторые, включая Гешке. Пелотон просеивался и растягивался, а потом был быстрый финиш, на котором никогда не было падений.

Барьеры мы поставили под углом, чтобы их ножки не высовывались. Сами барьеры были зафиксированы и скреплены друг с другом. Мы также использовали щиты, а не баннеры, потому что раньше были случаи, когда причиной падения становились запутавшиеся в них колёса. Всё было продумано ради максимальной безопасности.

Думаю, член жюри, находившийся на финише, намного смягчил падение Якобсена, который сначала в него ударился, а потом упал. Нам повезло, что там не было зрителей, всё могло быть хуже. Барьеры приняли удар и немного его смягчили. Если бы не это, ситуация могла быть хуже, как если бы он ударился о дерево».

Cyclingnews сообщает, что прокуратура Катовице открыла официальное расследование о непреднамеренном причинении тяжких телесных повреждений. Полиция уже получила видеозаписи, опросила трёх человек. Офицеры полиции несколько часов работали на месте падения Якобсена. Согласно уголовному кодексу Польши, за непреднамеренное причинение тяжких телесных повреждений предусмотрено до трёх лет лишения свободы, хотя неясно, может ли применяться эта статья, если инцидент случился во время спортивного мероприятия.