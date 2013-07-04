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Директор Тура Польши: «Причиной инцидента стало нарушение правил, а не плохая подготовка финиша»

Директор Тура Польши Чеслав Ланг об инциденте с Фабио Якобсеном

 Директор Тура Польши: «Причиной инцидента стало нарушение правил, а не плохая подготовка финиша»

 

  Директор велогонки Тур Польша Чеслав Ланг (Czesław Lang) не согласен с тем, что финишный отрезок 1-го этапа в Катовице (Katowice), где Фабио Якобсен вылетел за ограждения, и пострадали несколько гонщиков, представлял опасность для участников и зрителей.

 

  После инцидента в первый день гонки на организаторов Тура Польши обрушился шквал критики. В Твиттере несколько гонщиков (Симон Гешке, Фабио Сабатини, Хосе-Хоакин Рохас) раскритиковали организацию финиша под спуск. Бывший профессиональный велогонщик Робби Макюэн в интервью Cyclingnews высказал мнение, что маршрут был «плохо спланирован, и что не только организаторы, но и UCI должны взять на себя ответственность за случившееся».

 

  В интервью Cyclingnews Чеслав Ланг защитил маршрут Тура Польши:

 

  «Финиш начинался с лёгкого подъёма, где пелотон растягивался, а потом был подъезд к финишу с небольшим спуском. Они ехали довольно быстро, но разве вы когда-нибудь видели весь пелотон на финише? Он всегда растягивается, это не массовый спринт. Финиш был хорошо подготовлен, гонщики проходили этот сектор три или четыре раза, поэтому могли всё увидеть заранее.

 

 Это случилось не из-за плохо подготовленного финиша и не потому, что чего-то не хватало… Это было нарушение правил. Я могу понять, когда спринтеры перекрывают друг другу дорогу, такое иногда случается. Но здесь Груневеген выставил локоть и втолкнул его на барьеры.

 

  У спринтеров специфический тип мышления. Им нужна победа, и у них туннельное зрение. Так это работает – они рискуют и принимают риск, в противном случае они бы не выигрывали. Они не хотят ставить всё на одну карту. Нет способа полностью обезопасить гонку.

 

  Этот финал был селективным. Он не был плохо спланирован, мы не делали просто спринт на спуске, как предполагали некоторые, включая Гешке. Пелотон просеивался и растягивался, а потом был быстрый финиш, на котором никогда не было падений.

 

  Барьеры мы поставили под углом, чтобы их ножки не высовывались. Сами барьеры были зафиксированы и скреплены друг с другом. Мы также использовали щиты, а не баннеры, потому что раньше были случаи, когда причиной падения становились запутавшиеся в них колёса. Всё было продумано ради максимальной безопасности.

 

  Думаю, член жюри, находившийся на финише, намного смягчил падение Якобсена, который сначала в него ударился, а потом упал. Нам повезло, что там не было зрителей, всё могло быть хуже. Барьеры приняли удар и немного его смягчили. Если бы не это, ситуация могла быть хуже, как если бы он ударился о дерево».

 

  Cyclingnews сообщает, что прокуратура Катовице открыла официальное расследование о непреднамеренном причинении тяжких телесных повреждений. Полиция уже получила видеозаписи, опросила трёх человек. Офицеры полиции несколько часов работали на месте падения Якобсена. Согласно уголовному кодексу Польши, за непреднамеренное причинение тяжких телесных повреждений предусмотрено до трёх лет лишения свободы, хотя неясно, может ли применяться эта статья, если инцидент случился во время спортивного мероприятия.

 

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Теги к статье: Чеслав Ланг Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 4.07.2013

    Чеслав Ланг (польск. Czes?aw Lang, род. 17 мая 1955 в Колчигловом, Бытувский повят, Польша) — польский трековый и шоссейный велогонщик. Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1980 года в групповой гонке. Участник Летних Олимпийских игр 1976 года. Призёр чемпионатов мира по шоссейному велоспорту. С 1993 года — директор велогонки Тур Польши.

    Очень известный гонщик был в свое время.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • salomon
    Дилан Груневеген не будет выст ... (3)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Год в бане думаю достаточно для осмысления.
    Согласен... Накосячил, отвечай ...

    Чтоб другим не повадно было!
  • VeloVelo
    Впечатляющая победа Александра ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Пыльное вино, заплесневелый сыр, химические булки, искусственный виноград...
    Куда мир катится? ;)

    Юрий, к вам это не имеет никакого отношения.
    Вам спасибо за то, что вы выкладываете здесь репродукции живописи!

  • VeloVelo
    Впечатляющая победа Александра ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А разве Ричи Порт британский гонщик? Он, вроде, австралиец был.

  • VeloVelo
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Друзья, оставьте уже Дилана в покое. Ему и без вас хе...ово.



    Фабио Здоровья! ! !

  • VeloVelo
    Директор Тура Польши: «Причино ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Чеслав Ланг (польск. Czes?aw Lang, род. 17 мая 1955 в Колчигловом, Бытувский повят, Польша) — польский трековый и шоссейный велогонщик. Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1980 года в групповой гонке. Участник Летних Олимпийских игр 1976 года. Призёр чемпионатов мира по шоссейному велоспорту. С 1993 года — директор велогонки Тур Польши.

    Очень известный гонщик был в свое время.

  • uran
    Дилан Груневеген не будет выст ... (3)
    uran-Фото
    Год в бане думаю достаточно для осмысления.
  • uran
    Тур Польши-2020. Этап 3 (10)
    uran-Фото
    Перехитрил а не выиграл, что-то в этом есть. Это по нибалевски
  • Адриен
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (13)
    Адриен-Фото
    А я то думал , что в хоккей играют на велосипедах... Закон ВО ВСЕХ видах спорта один - нарушителя наказывают в соответствии с правилами, по которым проводятся соревнования. Его могут предупредить, удалить, дисквалифицировать на определенный срок или пожизненно, оштрафовать... В КАКОМ ВИДЕ ЕСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ?.. Что касается намеренности или НЕнамеренности - вы ВСЕРЬЕЗ утверждаете, что Груневеген НАМЕРЕННО хотел покалечить или убить Якобсена ? Да, он сознательно менял траекторию , чтобы не дать сопернику себя объехать. Но так поступают ВСЕ более-менее успешные спринтеры велоспорта, нарушая при этом правила. Без ЖЕСТКОЙ борьбы не победишь. Уж такова реальность. Вон Грайпель признался, что проигрывать стал именно из-за того, что начал опасаться контактной борьбы... Чаще всего эта борьба проходит без трагических последствий, но бывают и они. И БУДУТ. Это - вопрос времени и везения - как перелом ключицы у велогонщика. Можно сколько угодно беречься - но с большой вероятностью случится...
  • Николай Степаныч
    Тур де л'Эн-2020. Этап 1 (6)
    Николай Степаныч-Фото
    А что, Тур в конце недели уже начинается?
  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    С учётом длительного карантина, ещё и месива на финише 1 этапа Тура Польши не берусь обсуждать возможного победителя и подиумщиков. Тем более что на МСР финиш на 99% всегда групповой и спринтерский. Хотя с другой стороны желаю Ф.Жильберу повторить подвиг Нибали и Канчеллары и таки выиграть эту вожделенную гонку. Но Вивиани и Саган желают этой победы не меньше. Тю, вот и сформировался подиум)), ну пускай тогда выиграет Классичиссиму итальянец!

    victory

    ...а может ван Аэрт добавит очередной итальянский подиум в сезоне...

    P.S.

    Старт: в 11:00 (Central European Time)

    Финиш: ~ 18:30 (CET)

    ТВ трансляция: начиная с 15:30 (СЕТ); на 1-м Евроспорте чуть позже

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