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Инцидент с пешеходом и командой Bora-hansgrohe на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

Два гонщика Bora-hansgrohe врезались в пешехода на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

 

 

1-й этап, командная гонка на время, открывшая Тиррено-Адриатико-2019, был омрачён происшествием с пешеходом. Команда Bora-hansgrohe, стартовавшая третьей, ехала гонку под дождём. Они проехали по дистанции всего около 3 км, как прямо перед гонщиками появился пешеход, не спеша переходивший дорогу. Часть гонщиков команды успела среагировать и объехать пешехода, но Рафал Майка и Оскар Гатто врезались прямо в него и упали. Оба гонщика получили травмы, но продолжили гонку и финишировали на этапе. О состоянии пешехода пока не сообщается.

 

 

 

 

 

Как сообщается в твиттере команды Bora-hansgrohe, по предварительным данным, Оскар Гатто получил поверхностные повреждения, в то время как Рафал Майка ударился сильнее.

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «К несчастью, день оказался ужасным. Команда проехала всего 3,5 км и столкнулась со зрителем. Упали два гонщика, команда порвалась, после чего ребята ехали не с лучшим настроем, но продолжали бороться. Хорошая новость в том, что Рафал Майка продолжит гонку. После падения он выглядел плохо, но всё-таки финишировал. Наши шансы в общем зачёте, возможно, потеряны, но мы продолжим борьбу, может быть за победу на этапе. Мы будем поддерживать боевой настрой. Но этот этап сложился для нас ужасно».

 

  Врач команды Bora-hansgrohe Ян-Никлас Дросте (Jan-Niklas Droste): «День сложился неудачно, был омрачён падением. Оскар Гатто весь в синяках, Рафал Майка ударился сильнее. У него гематома и ссадины на голове, нам надо будет провести дополнительные тесты и оценить, каковы последствия падения, стали ли они причиной сотрясения мозга или нет».

 

  Спортивный директор команды Bora-hansgrohe Пачи Вила: «Я только увидел переходящего дорогу мужчину и потом двух гонщиков, упавших на обочину. Разве гонщики должны беспокоиться о подобном? Их дело – просто ехать. Единственное, о чём они думают – командная гонка, где надо ехать как можно быстрее. Мы ведём их из технички, надеясь, что всё безопасно, но на этот раз безопасно не было».

 

Подобный инцидент едва не повторился во время выступления команды Mitchelton-Scott.

 

 

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Теги к статье: Bora - hansgrohe Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Бакеша

    Вчера, 18:53 | Регистрация: 1.02.2018

    Чё то евроспорт не показывает ?

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 19:15 | Регистрация: 26.04.2017

      На повторе хорошо видно, что рядом с переходом, по которому идёт человек - стоят ДВОЕ полицейских (или кто-то из оргов) и один ещё кто-то в оранжевом. И только один из полицейских кричит переходящему и поднимает руку (причём в последний момент).
      А ведь должен был просто побежать навстречу переходящему сразу, как только увидел приближение команды Bora. ЗАРАНЕЕ! Остановить и попросить подождать пока те проедут.

      Это фиаско :-(..

      Как перелетел гонщик через руль и приземлился на бордюр (к счастью - низенький) - страшно смотреть :-(…

      Здоровья всем. И пешеходу тоже, конечно, хотя он... эххх...

  2. Имя: Иннокентий

    gaaga777

    Вчера, 19:10 | Регистрация: 18.05.2013

    а где эти.. с мигалками впереди?

    1. Имя: Shalam

      Shalam s Urala

      Вчера, 19:56 | Регистрация: 4.09.2010

      дык не группа ж

  3. Имя: Владимир

    hodorik

    Вчера, 19:33 | Регистрация: 31.01.2011

    Ночью покажет две гонки в нахлёст вроде ...(((



    Организация слов нет...



    Я о падениях, как то не очень ...

    Greg Hodorini
  4. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 4.07.2017

    Это полная катастрофа для организаторов! Бабушка на разделке у Сагана в прошлом году, дедушка пофигист в этом! Это полный провал! Майка получил тяжелейшие травмы, а мог вообще инвалидом остаться. По большому счёту Бора может сниматься с гонки. Все шансы на общий успех уничтожены. Настроение наверняка хуже некуда. Вообще не понимаю, для чего проводить на столь скоротечной гонке командную разделку. Получается генерал выигрывает команда, а не гонец. Попробуй потом отыграй! 

    1. Имя: Юрий

      Starch27

      Вчера, 20:40 | Регистрация: 8.09.2010

      Неужели так сложно отыграть 7 секунд? Плюс индивидуальная разделка еще будет. Вот там пусть специалисты индивидуальных гонок и отыгрывают.
      Хотя видя результат Астаны я уже понимаю почему такое возмущение :)

  5. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 4.08.2018

     Ах, Италья, страна непуганых иди  пешеходов. 

  6. Имя: Павел

    wintermute

    Вчера, 21:38 | Регистрация: 29.06.2010

    Господи, сколько таких "а мне надо" уже видено. Ну что за люди? Если себя не жалко, хоть о других подумали бы.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 23:48 | Регистрация: 17.05.2015

      Знаете, не все люди - любители и болельщики велоспорта. Не все ОБЯЗАНЫ следить за проходящими соревнованиями. И для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно.Так что совершено правы те комментаторы, которые указывают на очевидные недоработки в плане безопасности именно ОРГАНИЗАТОРОВ гонки. И именно они должны нести ответственность за произошедшее, материальную - в том числе. Кстати, ОБЯЗАТЕЛЬНО и перед пешеходом.

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 00:27 | Регистрация: 4.07.2013

        Дело не в обязанности следить за проходящими соревнованииями. И не в том,
        что для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно!


        Дело в том, что элементарно надо посмотреть влево,
        затем посмотреть вправо, а уж после этого переходить
        дорогу. Ну это же азбука!
        Азбука безопасности на дороге для себя и других.

  7. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:55 | Регистрация: 27.05.2017

    Дичь какая-то, бабулька с собакой, мужик под колеса бросился. Уровень первенства дюсш

  8. Имя: Андрей

    AndreyEst

    Вчера, 22:13 | Регистрация: 13.03.2019

    Доброго времени суток!

    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.

    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

  9. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

  10. Имя: Андрей

    AndreyEst

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 13.03.2019

    Цитата: Earl57
    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

    Понятно..Никто не будет заморачиваться..

    А с Хугерландом?Это когда на Туре они с Флечей в колючке кувыркались?

    И каков результат

  11. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 7.12.2014

    Прокуратура Гренобля разбирается, свидетелей допрашивает. Но не торопится. Денег на опытных адвокатов у Нибали достаточно.

    Прюдом и Лапартьен признали, что вины Нибали в этом инциденте нет. Он не рисковал, не нарушал никаких правил и находился там, где должен был быть.

    Жандарм рассказал, что просил подкрепление, но не получил его. Прислали только одного человека и они вдвоем не могли ничего сделать.

    Хугерланд все-таки отсудил денежную компенсацию.

  12. M-07

    Сегодня, 02:57 | Регистрация: 27.05.2017

    Не понимаю, вот почему после подобных ситуаций и не только, когда гонщики теряют время из-за падений не по своей вине, им не компенсируют время никогда? Это разве нормально? Почему гонщикам никак не компенсируют такие потери?

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Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Ко ... (1)
    rude_rider-Фото

    думаю ставка была на Иона все таки..

    а теперь чисто по ситуации..

    не думаю что луЛу зацепит подиум..а вот еще один этапчик был бы к стати

  • Val e Ron
    Организаторы классики E3 Binck ... (20)
    Val e Ron-Фото

    Дизайнеру зачёт !

    Теперь лягушка лежит на спине и ожидает от принца Harelbeke совсем не поцелуя. Потому как "шибко сильно заколдована" )))

     

    И да, соглашусь с товарищем Сейтметовым, что "плакаты достигли своей цели, реклама и обсуждение обеспечены".

     

     

  • M-07
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    M-07-Фото

    Не понимаю, вот почему после подобных ситуаций и не только, когда гонщики теряют время из-за падений не по своей вине, им не компенсируют время никогда? Это разве нормально? Почему гонщикам никак не компенсируют такие потери?

  • VeloVelo
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Дело не в обязанности следить за проходящими соревнованииями. И не в том,
    что для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно!


    Дело в том, что элементарно надо посмотреть влево,
    затем посмотреть вправо, а уж после этого переходить
    дорогу. Ну это же азбука!
    Азбука безопасности на дороге для себя и других.

  • Адриен
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Адриен-Фото
    Знаете, не все люди - любители и болельщики велоспорта. Не все ОБЯЗАНЫ следить за проходящими соревнованиями. И для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно.Так что совершено правы те комментаторы, которые указывают на очевидные недоработки в плане безопасности именно ОРГАНИЗАТОРОВ гонки. И именно они должны нести ответственность за произошедшее, материальную - в том числе. Кстати, ОБЯЗАТЕЛЬНО и перед пешеходом.
  • Earl57
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Earl57-Фото

    Прокуратура Гренобля разбирается, свидетелей допрашивает. Но не торопится. Денег на опытных адвокатов у Нибали достаточно.

    Прюдом и Лапартьен признали, что вины Нибали в этом инциденте нет. Он не рисковал, не нарушал никаких правил и находился там, где должен был быть.

    Жандарм рассказал, что просил подкрепление, но не получил его. Прислали только одного человека и они вдвоем не могли ничего сделать.

    Хугерланд все-таки отсудил денежную компенсацию.

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 1 (6)
    motte-Фото

    Цитата: gaaga777
    бора падала?

    Завалилась из за одного покемона, перебегавшего трассу....

    Посмотрите видео, жуть и ужас....майка, гатто...на такой скорости...

  • AndreyEst
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

    Понятно..Никто не будет заморачиваться..

    А с Хугерландом?Это когда на Туре они с Флечей в колючке кувыркались?

    И каков результат

  • Earl57
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

  • AndreyEst
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    AndreyEst-Фото

    Доброго времени суток!

    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.

    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

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