Инцидент с пешеходом и командой Bora-hansgrohe на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

1-й этап, командная гонка на время, открывшая Тиррено-Адриатико-2019, был омрачён происшествием с пешеходом. Команда Bora-hansgrohe, стартовавшая третьей, ехала гонку под дождём. Они проехали по дистанции всего около 3 км, как прямо перед гонщиками появился пешеход, не спеша переходивший дорогу. Часть гонщиков команды успела среагировать и объехать пешехода, но Рафал Майка и Оскар Гатто врезались прямо в него и упали. Оба гонщика получили травмы, но продолжили гонку и финишировали на этапе. О состоянии пешехода пока не сообщается.

Как сообщается в твиттере команды Bora-hansgrohe, по предварительным данным, Оскар Гатто получил поверхностные повреждения, в то время как Рафал Майка ударился сильнее.

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «К несчастью, день оказался ужасным. Команда проехала всего 3,5 км и столкнулась со зрителем. Упали два гонщика, команда порвалась, после чего ребята ехали не с лучшим настроем, но продолжали бороться. Хорошая новость в том, что Рафал Майка продолжит гонку. После падения он выглядел плохо, но всё-таки финишировал. Наши шансы в общем зачёте, возможно, потеряны, но мы продолжим борьбу, может быть за победу на этапе. Мы будем поддерживать боевой настрой. Но этот этап сложился для нас ужасно».

Врач команды Bora-hansgrohe Ян-Никлас Дросте (Jan-Niklas Droste): «День сложился неудачно, был омрачён падением. Оскар Гатто весь в синяках, Рафал Майка ударился сильнее. У него гематома и ссадины на голове, нам надо будет провести дополнительные тесты и оценить, каковы последствия падения, стали ли они причиной сотрясения мозга или нет».

Спортивный директор команды Bora-hansgrohe Пачи Вила: «Я только увидел переходящего дорогу мужчину и потом двух гонщиков, упавших на обочину. Разве гонщики должны беспокоиться о подобном? Их дело – просто ехать. Единственное, о чём они думают – командная гонка, где надо ехать как можно быстрее. Мы ведём их из технички, надеясь, что всё безопасно, но на этот раз безопасно не было».

Подобный инцидент едва не повторился во время выступления команды Mitchelton-Scott.

Another close one in Tirreno-Adriatico, this time 🐩 and Mitchelton-Scott pic.twitter.com/v83X6TWVFa