VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Маттиас Скельмосе продлил контракт с велокомандой Lidl-Trek до конца 2028 года

Маттиас Скельмосе продолжит выступать в команде Lidl-Trek, продлив контракт на три года

 

 

Команда Lidl-Trek объявила о продлении контракта с победителем Амстел Голд Рэйс-2025, 25-летним датским гонщиком Маттиасом Скельмосе (Mattias Skjelmose). Соглашение будет действовать до конца 2028 года.

 

Маттиас Скельмосе продлил контракт с велокомандой Lidl-Trek до конца 2028 года

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

Маттиас Скельмосе присоединился к Lidl-Trek в 2021 году, подписав первый в карьере профессиональный контракт. В дебютный сезон он быстро подтвердил ожидания сильными результатами в генеральной классификации (6-е место на Туре ОАЭ, 15-е на Туре Романдии, 5-е  на Туре де л’Эн, 7-е на Туре Норвегии, 8-е на Туре Дании), а в 2022 году  заявил о себе впечатляющей победой в генеральной классификации Тура Люксембурга, которую оформил доминированием в гонке на время.

 

Датчанин продолжил прогрессировать в 2023 году, продемонстрировав весь спектр своих способностей, одержав семь побед на различных типах рельефа, включая победу на Туре Швейцарии и звание чемпиона Дании в групповой гонке. Он продолжил развиваться как гонщик на Гранд-туры, проехав Джиро д’Италия и Тур де Франс. В 2024 году Скельмосе совершил прорыв на Вуэльте Испании, завоевав белую майку лучшего молодого гонщика, и вошёл в топ-5 генеральной классификации.

 

В 2025 году Скельмосе сосредоточился на Арденнских классиках, гонках, которые идеально подходят его мощным ускорениям и силе в подъёмах. Его победа на Амстел Голд Рэйс стала одним из определяющих моментов сезона, когда он в захватывающем спринте трёх гонщиков опередил Тадея Погачара и Ремко Эвенепула. Несмотря на травмы позже в сезоне, Скельмосе вернулся в форму, что подтвердил, заняв 4-е место на тяжёлом маршруте в групповой гонке Чемпионата мира в Руанде.

 

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится, что в перспективе на 2026 год и далее Скельмосе продолжит стремиться к успеху в Арденнских классиках и на Вуэльте Испании, вступая в новую фазу своей карьеры с Lidl-Trek.

 

Маттиас Скельмосе: «Продление контракта с Lidl-Trek очень много для меня значит. Я говорил это много раз раньше и, вероятно, скажу ещё много раз в будущем. Эта команда — моя семья, я чувствую себя здесь как дома и не могу представить себя выступающей где-либо ещё.

 

Эти годы были невероятными. Когда я пришёл в команду, большой звездой здесь был Винченцо Нибали, а теперь, с такими спонсорами, как Lidl и Trek, проект стал намного масштабнее. Расти вместе с командой — это действительно что-то особенное. Никогда не знаешь, что принесёт будущее, но я пришёл в нужное время, и теперь, кажется, что команда и я выросли вместе. Амбиции были всегда, но потребовалось время, чтобы достичь того, чего мы хотели, и очень здорово, что я могу продолжить этот путь с командой.

 

Тот факт, что индивидуальные цели гонщиков совпадают с командными, делал нас такой сильной командой. У нас не всегда был самый большой бюджет, но мы всегда выжимали максимум  потому, что мы всегда находим возможность работать друг на друга и помогать друг другу выступать сверх возможностей, а также просто потому, что у нас есть настоящее чувство команды. Я никогда не говорил с кем-то, кто не хотел бы присоединиться к этой команде, и всё это благодаря нашему командному духу. У нас всегда отличная атмосфера, мы радуемся, независимо от того, с каким составом выступаем в гонках. Я мог бы жить в одной комнате с любым из товарищей по команде, и мне было бы так же весело. Я не выступал в других командах, но почти уверен, что такая атмосфера есть не везде.

 

Я никогда не был суперобщительным парнем, но в эту команду я вписываюсь, мне здесь гораздо проще общаться. Трудно уезжать из дома, но я с нетерпением жду, когда приеду сюда на сбор, чтобы увидеть каждого: от гонщиков до руководства и каждого члена персонала. Нам всем так хорошо работать вместе, и мы все равны, что невероятно здорово. Мне очень нравится атмосфера, в которой никто не ставит себя выше других».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Маттиас вырос в одного из ключевых гонщиков команды. Стал нашей опорой. Он показал, что может выступать на высшем уровне, будь то однодневные гонки или трёхнедельные, и эта универсальность невероятно для нас важна. Не менее ценен его менталитет — он лидер, когда это требуется, но он также готов работать на своих товарищей по команде. То, что Маттиас остаётся с нами в ближайшие сезоны, является ключевым для наших амбиций, и мы рады продолжать строить команду вместе с ним как с одним из наших лидеров».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Маттиас Скельмосе Mattias Skjelmose Lidl-Trek

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Интересно, а могут ли в UCI пойти на увеличение команд высшей категории (WT) с 18 до 20 в будущем ?

    У девушек из SD WORX – PROTIME просто ОТПАДная новая велофрма будет)))

    ОКей, ещё немного ФОТОШОПа в придачу king 

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул возвращается ... (3)
    Pugachev-Фото
    Это какой-то очень скоростной кабан... Шоссе такое дало??? )))))))))))))))))
  • Pugachev
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (6)
    Pugachev-Фото
    ПОНИМАЕТЕ! Согласен.
  • error
    Red Bull – BORA – hansgrohe об ... (1)
    error-Фото

    Всетаки зеленый в 2024-м был самый заметный и необычный. В этом сольются с общей массой

  • Cyrill
    Сэм Уэлсфорд подписал двухлетн ... (1)
    Cyrill-Фото
    Неплохое приобретение.
  • Джамайка
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (10)
    Джамайка-Фото

    да понятно, что шутка. Но меня на фоне сообщений о планах Тадея Погачара покуситься на все весенние монументы одновременно, волнует форма ВДП. и дргих контендеров - Педерсена и Ван Арта. уже пора начинать smile

    Про них пока не было инфы, что изучают маршрут МСР, или ПР (про другие монументы все понятно), что тренируют брусчатку или берги на Фландрии. или отрабатывают долгие спринты, или повышают выносливость

  • Джамайка
    Хуан Аюсо нацелен бороться за ... (1)
    Джамайка-Фото

    попалась сплетня, что Лидл-Трек немерены подписать с 2027 г. Липовица, у него контракт заканчивается. Прям как о решенном говорят. 

    Что делить полномочия с Ремко, что с Аюсо - какая разница? Я вообще считаю, чем дольше в одной топовой команде, тем выше будет результат. Бюджет у ЛТ, как говорит СК, уже чуть выше, чем в Висме, амбиции и т.д.

     

    Во вью Хуан показывает себя реалистичным. посмотрим

  • RVL
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (10)
    RVL-Фото
    То шутка была. Ясное дело никто отказываться не будет ни от какой майки. И жадность здесь не причем. Парни совмещают полезное с приятным)
  • Джамайка
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (10)
    Джамайка-Фото

    само идет в руки. Чем ему еще зимой заниматься? ни гольфа, ни шоссе. качать мышцы в зале? кросс - тоже тренировка. Хотя к примеру, как написано выше, Погачар по 5-6 часов гоняет по шоссе, тренирует выносливость, причем именно в конце выдает предельную мощность. а также проводит рекогносцировку на местности.

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул возвращается ... (3)
    Джамайка-Фото

    все же нужно быть точнее в репортажах. Не с 4 ряда стартовал, а с 3. Ныс, насколько помню, не на спуске упал, может там был небольшой поворт

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

16 декабря

Gil Gelders (Soudal - Quick Step)

18 декабря

Mads Pedersen (Lidl - Trek)

Axel Zingle (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (61)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)