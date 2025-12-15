Маттиас Скельмосе продлил контракт с велокомандой Lidl-Trek до конца 2028 года

Маттиас Скельмосе продолжит выступать в команде Lidl-Trek, продлив контракт на три года

Команда Lidl-Trek объявила о продлении контракта с победителем Амстел Голд Рэйс-2025, 25-летним датским гонщиком Маттиасом Скельмосе (Mattias Skjelmose). Соглашение будет действовать до конца 2028 года.

Photo (c) Lidl-Trek Team

Маттиас Скельмосе присоединился к Lidl-Trek в 2021 году, подписав первый в карьере профессиональный контракт. В дебютный сезон он быстро подтвердил ожидания сильными результатами в генеральной классификации (6-е место на Туре ОАЭ, 15-е на Туре Романдии, 5-е на Туре де л’Эн, 7-е на Туре Норвегии, 8-е на Туре Дании), а в 2022 году заявил о себе впечатляющей победой в генеральной классификации Тура Люксембурга, которую оформил доминированием в гонке на время.

Датчанин продолжил прогрессировать в 2023 году, продемонстрировав весь спектр своих способностей, одержав семь побед на различных типах рельефа, включая победу на Туре Швейцарии и звание чемпиона Дании в групповой гонке. Он продолжил развиваться как гонщик на Гранд-туры, проехав Джиро д’Италия и Тур де Франс. В 2024 году Скельмосе совершил прорыв на Вуэльте Испании, завоевав белую майку лучшего молодого гонщика, и вошёл в топ-5 генеральной классификации.

В 2025 году Скельмосе сосредоточился на Арденнских классиках, гонках, которые идеально подходят его мощным ускорениям и силе в подъёмах. Его победа на Амстел Голд Рэйс стала одним из определяющих моментов сезона, когда он в захватывающем спринте трёх гонщиков опередил Тадея Погачара и Ремко Эвенепула. Несмотря на травмы позже в сезоне, Скельмосе вернулся в форму, что подтвердил, заняв 4-е место на тяжёлом маршруте в групповой гонке Чемпионата мира в Руанде.

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится, что в перспективе на 2026 год и далее Скельмосе продолжит стремиться к успеху в Арденнских классиках и на Вуэльте Испании, вступая в новую фазу своей карьеры с Lidl-Trek.

Маттиас Скельмосе: «Продление контракта с Lidl-Trek очень много для меня значит. Я говорил это много раз раньше и, вероятно, скажу ещё много раз в будущем. Эта команда — моя семья, я чувствую себя здесь как дома и не могу представить себя выступающей где-либо ещё.

Эти годы были невероятными. Когда я пришёл в команду, большой звездой здесь был Винченцо Нибали, а теперь, с такими спонсорами, как Lidl и Trek, проект стал намного масштабнее. Расти вместе с командой — это действительно что-то особенное. Никогда не знаешь, что принесёт будущее, но я пришёл в нужное время, и теперь, кажется, что команда и я выросли вместе. Амбиции были всегда, но потребовалось время, чтобы достичь того, чего мы хотели, и очень здорово, что я могу продолжить этот путь с командой.

Тот факт, что индивидуальные цели гонщиков совпадают с командными, делал нас такой сильной командой. У нас не всегда был самый большой бюджет, но мы всегда выжимали максимум потому, что мы всегда находим возможность работать друг на друга и помогать друг другу выступать сверх возможностей, а также просто потому, что у нас есть настоящее чувство команды. Я никогда не говорил с кем-то, кто не хотел бы присоединиться к этой команде, и всё это благодаря нашему командному духу. У нас всегда отличная атмосфера, мы радуемся, независимо от того, с каким составом выступаем в гонках. Я мог бы жить в одной комнате с любым из товарищей по команде, и мне было бы так же весело. Я не выступал в других командах, но почти уверен, что такая атмосфера есть не везде.

Я никогда не был суперобщительным парнем, но в эту команду я вписываюсь, мне здесь гораздо проще общаться. Трудно уезжать из дома, но я с нетерпением жду, когда приеду сюда на сбор, чтобы увидеть каждого: от гонщиков до руководства и каждого члена персонала. Нам всем так хорошо работать вместе, и мы все равны, что невероятно здорово. Мне очень нравится атмосфера, в которой никто не ставит себя выше других».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Маттиас вырос в одного из ключевых гонщиков команды. Стал нашей опорой. Он показал, что может выступать на высшем уровне, будь то однодневные гонки или трёхнедельные, и эта универсальность невероятно для нас важна. Не менее ценен его менталитет — он лидер, когда это требуется, но он также готов работать на своих товарищей по команде. То, что Маттиас остаётся с нами в ближайшие сезоны, является ключевым для наших амбиций, и мы рады продолжать строить команду вместе с ним как с одним из наших лидеров».