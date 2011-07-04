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Чемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участники

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Превью

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участники

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участники

 

 

Гранд-финал Чемпионата мира по шоссейному велоспорту - групповая мужская велогонка.   Цюрих-2024 постарался сравниться с великими классиками. Дистанция маршрута мужской групповой гонки составит 273,9 км, набор высоты - 4470 м. Трасса проложена по альпийским предгорьям Цюриха и его окрестностям. Основная часть подъёмов сосредоточена на круге 26,8 км, который участники будут преодолевать 7 раз.

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участники

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участникиЧемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участники

 

 

Гонка стартует в северной части кантона Цюрих, в городе Винтертур ( Winterthur), крупном промышленном центре Швейцарии, который благодаря большому количеству художественных музеев называют «городом музеев». Северная петля гонки включает два подъёма, один с умеренными градиентами, второй - Кибург (Kyburg) - 1,2 км с12%.

 

Перед выходом на финишную трассу участники преодолеют подъём Бинц (Binz) - 4,6 км с 4,5%. Через 6 км начнётся подъём по дороге, проходящей через лес на Шмальцгруэбштрассе (Schmalzgruebstrasse) и спуск к Цюрихскому озеру. Вдоль берега гонщики поедут на север, и через 90 км после старта начнут прохождение первого из 7 кругов.

 

Через 2 км после первого пересечения финишной черты и нескольких поворотов по городу начнутся решающие подъёмы - 800 м с8,6%, и отрезком с 15,9%. После ровного 1,5 км сектора начнётся километровый подъём Витиконерштрассе (Witikonerstrasse) - 1 км с 8% - этот отрезок - часть общего подъёма 4,1 км с 3,8% с выполаживаниями в начале и в конце.

 

Несколько небольших подъёмов - 300 м с 8% не дадут восстановиться. На каждом круге набор высоты составит 409 м. Последний подъём Шмальцгруэбштрассе  - за 10 км до финиша.

 

Участники и претенденты групповой гонки Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

 

 

29-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул попробует защитить титул чемпиона мира в групповой гонке и второй год подряд надеть радужную майку. Однако у него будут как никогда сильные соперники — абсолютный олимпийский чемпион, 24-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, и трёхкратный победитель Тур де Франс, победитель двух Гранд-туров в одном сезоне, призёр групповой гонки чемпионата мира прошлого года, 26-летний словенский велогонщик Тадей Погачар.

 

Главные победы этого года Матье ван дер Пул одержал в начале сезона, в то время как его соперники собирали одну победу за другой и летом, и перед самым Чемпионатом мира-2024, и на чемпионате.

 

 

Ремко Эвенепул собрал за этот сезон 9 побед, причём он возвращался в гонки после травмы, полученной в апреле, его победы - исторические и самые крупные в карьере - в индивидуальной и групповой гонках на Олимпийских играх-2024. На дебютном Тур де Франс Ремко Эвенепул поднялся на подиум, финишировав 3-м, уступив лишь опытным и многократным победителям Тур де Франс Тадею Погачару и Йонасу Вингегору. А неделю назад бельгийский гонщик уже стал двукратным чемпионом мира в разделке, и у него есть перспектива стать абсолютным чемпионом не только на Олимпийских играх, но и на Чемпионате мира, причём в один год.

 

 

Тадей Погачар из 8 стартов сезона не поднялся на высшую ступень подиума лишь на Милан-Сан-Ремо и на Гран-при Квебека. Но на итальянской классике - Монументе Погачар финишировал третьим, а на Гран-при Квебека боролся за победу, но проиграл в спринтерской схватке, финишировав 7-м. Исторический дубль Джиро д’Италия и Тур де Франс может лишь подстегнуть словенского велогонщика дополнить эти две победы третьим успехом на Чемпионате мира и стать в один ряд с Эдди Мерксом и Стивеном Рочем.

 

Среди других претендентов - 34-летний словенский велогонщик Примож Роглич, ставший в этом году четырёхкратным победителем Тур де Франс, а также Роман Барде, Валентан Мадуас, Жулиан Алафилипп (Франция), Марк Хирши (Швейцария), Максим Ван Гильс  (Бельгия), Пельо Бильбао, Хуан Аюсо, Микель Ланда (Испания), Майкл Мэттьюс (Австралия), Адам и Саймон Йейтсы (Великобритания), Жуан Алмейда (Португалия), Мадс Педерсен, Магнус Корт (Дания), Маттео Йоргенсон (США), Диего Улисси, Андреа Баджиоли, Джулио Чикконе (Италия) и другие.

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Кто станет чемпионом мира в групповой гонке-2024?


  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:31 | Регистрация: 27.07.2011

    Примус и мечтать не мог что он оказывается 4х кратный победитель Тур де Франс))) 

    а так да, трасса просто создана для Погги..

    тяжко будет тут Ремко 

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 05:32 | Регистрация: 4.07.2011

    Тадей

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Комментарии

  • motte
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (2)
    motte-Фото

    Тадей

  • rude_rider
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (2)
    rude_rider-Фото

    Примус и мечтать не мог что он оказывается 4х кратный победитель Тур де Франс))) 

    а так да, трасса просто создана для Погги..

    тяжко будет тут Ремко 

  • Виктор Сироткин
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото

    уровень борьбы и конкуренции растёт, следовательно увеличиваются риски. А безопасность на трассах велогонок так и остается рекомендательной и поверхностной мерой.

    Что мешало в случае с Мюриэль Фуррер отслеживать положение велосипедистки через передатчик её местоположения? Или убрать трухлявый пень в месте падения Жулиана Алафилиппа? Или замотать отбойник матами на 15-25 метров больше для Хлои Дайгерт?

    Безопасность должна заранее просчитывать все риски и принимать активные меры там, где что-то выходит за рамки обычного положения вещей.

    Этот спуск по суху сложный, а в дождь он становится опасным. В холод внимание притупляется.

    Обстоятельства ещё выясняются, но если юную спортсменку действительно потеряли во время велогонки - то это чёрное пятно на всю Швейцарию и весь велоспорт.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (12)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Мы увидели, что можно проехать и тот, и другой Гранд-тур, потому что Погачару это удалось...."

    Ну началось )) Бабло уже не стесняется ничего.

  • VeloVelo
    Лоренцо Финн — чемпион мира-20 ... (4)
    VeloVelo-Фото

     ))

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о старте в груп ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Помню ту гонку 2018. Феноменальный отрыв от второго места в разделке.
    Уже тогда было понятно, что этот парень наделает шуму, если, конечно, не сдаст. И он не сдал.

  • Astanaforever
    Мауро Джанетти: "Тадей Погача ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ernat78
    Поги конечно бог, но Ремко думаю составит конкуренцию 
    Думай, что пишешь. Бог один и ремко не бог , а раб божий.
  • Astanaforever
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Как же жаль ее.. Слов нет. Трагедия для родителей.
  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    В заключительный день ЧМ от Астаны выступят 6 гонщиков,в том числе за Казахстан:И.Чжан,Г.Бруссенский,А.Кузмин и Е.Федоров. Техада за Колумбию и М-Хан за Эритрею. Всем достичь желаемого!

  • EL-Fenomeno
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Когда кто то умирает всегда грустно, но когда гибнут такие молодые люди...прям не верится, пускай даже ты не знал совсем этого человека. В 2023-м упал Медэр и потом умер, теперь вот это девушка Фюррер...какой то злой рок для Швейцарии. А дождь был очень сильным, и погодка бр-р(

    Вертолёт приземлился только через час после гонки

    ...а Фуррер могла лежать с серьёзными травмами в подлеске, вне поля зрения сопровождающих мотоциклов и автомобилей сопровождения, проезжавших мимо на втором круге

    Просто нет слов... negative

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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