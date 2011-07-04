Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Превью

Гранд-финал Чемпионата мира по шоссейному велоспорту - групповая мужская велогонка. Цюрих-2024 постарался сравниться с великими классиками. Дистанция маршрута мужской групповой гонки составит 273,9 км, набор высоты - 4470 м. Трасса проложена по альпийским предгорьям Цюриха и его окрестностям. Основная часть подъёмов сосредоточена на круге 26,8 км, который участники будут преодолевать 7 раз.

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Мужская групповая гонка. Маршрут и участники

Гонка стартует в северной части кантона Цюрих, в городе Винтертур ( Winterthur), крупном промышленном центре Швейцарии, который благодаря большому количеству художественных музеев называют «городом музеев». Северная петля гонки включает два подъёма, один с умеренными градиентами, второй - Кибург (Kyburg) - 1,2 км с12%.

Перед выходом на финишную трассу участники преодолеют подъём Бинц (Binz) - 4,6 км с 4,5%. Через 6 км начнётся подъём по дороге, проходящей через лес на Шмальцгруэбштрассе (Schmalzgruebstrasse) и спуск к Цюрихскому озеру. Вдоль берега гонщики поедут на север, и через 90 км после старта начнут прохождение первого из 7 кругов.

Через 2 км после первого пересечения финишной черты и нескольких поворотов по городу начнутся решающие подъёмы - 800 м с8,6%, и отрезком с 15,9%. После ровного 1,5 км сектора начнётся километровый подъём Витиконерштрассе (Witikonerstrasse) - 1 км с 8% - этот отрезок - часть общего подъёма 4,1 км с 3,8% с выполаживаниями в начале и в конце.

Несколько небольших подъёмов - 300 м с 8% не дадут восстановиться. На каждом круге набор высоты составит 409 м. Последний подъём Шмальцгруэбштрассе - за 10 км до финиша.

Участники и претенденты групповой гонки Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

29-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул попробует защитить титул чемпиона мира в групповой гонке и второй год подряд надеть радужную майку. Однако у него будут как никогда сильные соперники — абсолютный олимпийский чемпион, 24-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, и трёхкратный победитель Тур де Франс, победитель двух Гранд-туров в одном сезоне, призёр групповой гонки чемпионата мира прошлого года, 26-летний словенский велогонщик Тадей Погачар.

Главные победы этого года Матье ван дер Пул одержал в начале сезона, в то время как его соперники собирали одну победу за другой и летом, и перед самым Чемпионатом мира-2024, и на чемпионате.

Ремко Эвенепул собрал за этот сезон 9 побед, причём он возвращался в гонки после травмы, полученной в апреле, его победы - исторические и самые крупные в карьере - в индивидуальной и групповой гонках на Олимпийских играх-2024. На дебютном Тур де Франс Ремко Эвенепул поднялся на подиум, финишировав 3-м, уступив лишь опытным и многократным победителям Тур де Франс Тадею Погачару и Йонасу Вингегору. А неделю назад бельгийский гонщик уже стал двукратным чемпионом мира в разделке, и у него есть перспектива стать абсолютным чемпионом не только на Олимпийских играх, но и на Чемпионате мира, причём в один год.

Тадей Погачар из 8 стартов сезона не поднялся на высшую ступень подиума лишь на Милан-Сан-Ремо и на Гран-при Квебека. Но на итальянской классике - Монументе Погачар финишировал третьим, а на Гран-при Квебека боролся за победу, но проиграл в спринтерской схватке, финишировав 7-м. Исторический дубль Джиро д’Италия и Тур де Франс может лишь подстегнуть словенского велогонщика дополнить эти две победы третьим успехом на Чемпионате мира и стать в один ряд с Эдди Мерксом и Стивеном Рочем.

Среди других претендентов - 34-летний словенский велогонщик Примож Роглич, ставший в этом году четырёхкратным победителем Тур де Франс, а также Роман Барде, Валентан Мадуас, Жулиан Алафилипп (Франция), Марк Хирши (Швейцария), Максим Ван Гильс (Бельгия), Пельо Бильбао, Хуан Аюсо, Микель Ланда (Испания), Майкл Мэттьюс (Австралия), Адам и Саймон Йейтсы (Великобритания), Жуан Алмейда (Португалия), Мадс Педерсен, Магнус Корт (Дания), Маттео Йоргенсон (США), Диего Улисси, Андреа Баджиоли, Джулио Чикконе (Италия) и другие.