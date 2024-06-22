Патрик Лефевр о форме Ремко Эвенепула перед Тур де Франс-2024 и Тиме Мерлире

Ремко Эвенепул пропускает Чемпионат Бельгии из-за простуды

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что Ремко Эвенепул не будет защищать титул чемпиона Бельгии в групповой гонке из-за простуды. 24-летний гонщик готовится дебютировать на Тур де Франс. Его подготовку к старту сначала нарушило падение на Туре Страны Басков. На Критериуме Дофине-2024, первой гонке после травмы, Ремко Эвенепул выиграл этап с индивидуальной гонкой на время и занял 7-е место в общем зачёте.

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step отмечено, что Ремко Эвенепул «не сможет защитить свой титул в групповой гонке на Чемпионате Бельгии из-за простуды. Несмотря на то, что недомогание незначительное, Ремко и команда решили, что после долгого пребывания в высокогорном тренировочном лагере будет лучше, если он пропустит гонку, требующую большого приложения сил. Это позволит избежать риска срыва подготовки к предстоящим Тур де Франс и Олимпийским играм».

Ремко Эвенепул объяснил своё решение: «Я расстроен, что не выступлю на Чемпионате Бельгии. Для меня было большой честью выиграть гонку в прошлом году и носить знаменитый бельгийский триколор. Защита майки, которая мне так нравится, также была бы для меня честью. И хотя я не слишком сильно болен, но не смогу выступать на 100% своих возможностей, а такая важная гонка требует именно этого. И мы считаем, что лучше не рисковать, когда до Тур де Франс уже так мало времени. Я желаю удачи своим товарищам по Soudal Quick-Step, надеюсь, мы сможем сохранить эту прекрасную майку чемпиона Бельгии в нашей команде!»

Глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в еженедельной колонке на страницах Het Nieuwsblad признался, что на Критериуме Дофине-2024 на Ремко Эвенепула повлияла аллергия и простуда, а также отметил, что, по его мнению, Тим Мерлир, который принёс команде в этом году 12 побед, должен участвовать в Тур де Франс-2024.

Решение о составе команды на французском Гранд-туре будет приниматься после результатов групповых гонок национальных чемпионатов.

Патрик Лефевр: «Сейчас могу кое-что раскрыть. На Дофине Ремко физически чувствовал себя не на сто процентов. У него болело горло, и мы опасались, что повторится сценарий Джиро. После первого горного этапа он выглядел уставшим, как было в прошлом году после разделки на Джиро д’Италия. Его много раз проверял (на ковид). К счастью, все результаты были отрицательными.

У Ремко аллергия на пыльцу и пылевых клещей. Мне не нужно объяснять это. Во Франции лучше не заглядывать под кровати в отелях, иначе вы больше никогда не заснёте. Если уроните чемодан, пыль взлетит вверх».

Патрик Лефевр также рассказал, что весной у Ремко Эвенепула и некоторых его товарищах по команде был лишний вес:

«У Ремко есть недостаток - по его лицу сразу видно, какой у него вес. У него был лишний килограмм, но в подъёмах это, конечно, имеет значение. Даже весной вопрос о весе был критически важен.

В апреле, после весенней кампании мы подводили итоги на большом собрании, где присутствовали все сотрудники. Никто кроме меня не осмелился поднять вопрос о весе. Я сказал: Думаю, что этот, этот и этот были слишком тяжёлыми. Так или нет?» В ответ услышал: «Два килограмма, два килограмма и четыре килограмма». Видите, старик ещё замечает. О ком шёл разговор? Не скажу. Наш врач Иван Ванмоль (Yvan Vanmol) всю свою карьеру твердит: «Толстые быстро не едут».

Патрик Лефевр не скрывает, что будет ждать от гонщиков Soudal Quick Step победы на этапе уже на первой неделе Тур де Франс-2024:

«Сейчас тренд - никто больше не берёт спринтера в командах, которые едут за генеральной классификацией. Я уже говорил об этом в команде. Я понимаю логику, что надо вкладывать все силы ради общего зачёта, но это против моей природы. Если мы не выиграем этап в первую неделю Тура, я буду раздосадован. И скажу прямо, даже больше, чем обычно».