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Патрик Лефевр о форме Ремко Эвенепула перед Тур де Франс-2024 и Тиме Мерлире

Ремко Эвенепул пропускает Чемпионат Бельгии из-за простуды

 

 

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что Ремко Эвенепул не будет защищать титул чемпиона Бельгии в групповой гонке из-за простуды. 24-летний гонщик готовится дебютировать на Тур де Франс. Его подготовку к старту сначала нарушило падение на Туре Страны Басков. На Критериуме Дофине-2024, первой гонке после травмы, Ремко Эвенепул выиграл этап с индивидуальной гонкой на время и занял 7-е место в общем зачёте.

 

Патрик Лефевр о форме Ремко Эвенепула перед Тур де Франс-2024 и Тиме Мерлире

 

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step отмечено, что Ремко Эвенепул «не сможет защитить свой титул в групповой гонке на Чемпионате Бельгии из-за простуды. Несмотря на то, что  недомогание незначительное, Ремко и команда решили, что после долгого пребывания в высокогорном тренировочном лагере будет лучше, если он пропустит гонку, требующую большого приложения сил. Это позволит избежать риска срыва подготовки к предстоящим Тур де Франс и Олимпийским играм».

 

Ремко Эвенепул объяснил своё решение: «Я расстроен, что не выступлю на Чемпионате Бельгии. Для меня было большой честью выиграть гонку в прошлом году и носить знаменитый бельгийский триколор. Защита майки, которая мне так нравится, также была бы для меня  честью. И хотя я не слишком сильно болен, но не смогу выступать на 100% своих возможностей, а такая важная гонка требует именно этого. И мы считаем, что лучше не рисковать, когда до Тур де Франс уже так мало времени. Я желаю удачи своим товарищам по Soudal Quick-Step, надеюсь, мы сможем сохранить эту прекрасную майку чемпиона Бельгии в нашей команде!»

 

Глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в еженедельной колонке на страницах Het Nieuwsblad признался, что на Критериуме Дофине-2024 на Ремко Эвенепула повлияла аллергия и простуда, а также отметил, что, по его мнению, Тим Мерлир, который принёс команде в этом году 12 побед, должен участвовать в Тур де Франс-2024.

 

Решение о составе команды на французском Гранд-туре будет приниматься после результатов групповых гонок национальных чемпионатов.

 

Патрик Лефевр: «Сейчас могу кое-что раскрыть. На Дофине Ремко физически чувствовал себя не на сто процентов. У него болело горло, и мы опасались, что повторится сценарий Джиро. После первого горного этапа он выглядел уставшим, как было в прошлом году после разделки на Джиро д’Италия. Его много раз проверял (на ковид). К счастью, все результаты были отрицательными.

 

У Ремко аллергия на пыльцу и пылевых клещей. Мне не нужно объяснять это. Во Франции лучше не заглядывать под кровати в отелях, иначе вы больше никогда не заснёте. Если уроните чемодан, пыль взлетит вверх».

 

Патрик Лефевр также рассказал, что весной у Ремко Эвенепула и некоторых его товарищах по команде был лишний вес:

 

«У Ремко есть недостаток - по его лицу сразу видно, какой у него вес. У него был лишний килограмм, но в подъёмах это, конечно, имеет значение. Даже весной вопрос о весе был критически важен.

 

В апреле, после весенней кампании мы подводили итоги на большом собрании, где присутствовали все сотрудники. Никто кроме меня не осмелился поднять вопрос о весе. Я сказал: Думаю, что этот, этот и этот были слишком тяжёлыми. Так или нет?» В ответ услышал: «Два килограмма, два килограмма и четыре килограмма». Видите, старик ещё замечает. О ком шёл разговор? Не скажу. Наш врач Иван Ванмоль (Yvan Vanmol) всю свою карьеру твердит: «Толстые быстро не едут».

 

Патрик Лефевр не скрывает, что будет ждать от гонщиков Soudal Quick Step победы на этапе уже на первой неделе Тур де Франс-2024:

 

«Сейчас тренд - никто больше не берёт спринтера в командах, которые едут за генеральной классификацией. Я уже говорил об этом в команде. Я понимаю логику, что надо вкладывать все силы ради общего зачёта, но это против моей природы. Если мы не выиграем этап в первую неделю Тура, я буду раздосадован. И скажу прямо, даже больше, чем обычно».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • JetRevel
    Тадей Погачар возглавит велоко ... (22)
    JetRevel-Фото
    Тот случай когда все остальные "гарнир",темповики в зависимости от амплуа все,я думаю будет сильная "катка" до Галибье, конечно мне кажется нереально проехать Тур весь в жёлтом,но похоже так и случится.Висма конечно может много чего заявлять,но в этом году после падения Винни им вряд-ли что то светит.Рогло основной соперник этих ребят, хотя на подиум они могут заехать всей командой) Придется брать больничный и ехать смотреть,могу ошибаться но думаю будет эпично на четвертом этапе.
  • Невозмутимый
    Яспер Филипсен продлил контрак ... (2)
    Невозмутимый-Фото
    Ну он же как-то два раза вторым на Париж-Рубэ заехал. Переквалифицируется в брусчатчика
  • marketbk
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (17)
    marketbk-Фото
    Интрига закручена. Все по заветам... (по идеи должен быть ни о чем, но нынешнее поколение переплюнуло Фрума в разы, а Лэнс тихо утирает скупую слезу)))
  • Lucas
    Предварительные составы команд ... (33)
    Lucas-Фото

    Цитата: motte
    Едет и за третьим подряд подиумом, я уверен.

     

    Лучше уж Вингегор пусть будет, чем жадина говядина Погачер.

    За кого болеть? - Кинтаны, Молемы, Дюмолана нет - буду за Томаса, он мне тоже симпатичен и более, чем Фрум, хоть и англичане они.

     

     

  • RVL
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (17)
    RVL-Фото

    Саша, как тебе здесь расклад коллаж?))

  • Astanaforever
    Яспер Филипсен продлил контрак ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Спортивная жизнь спринтера очень краткосрочна. (Кэва в счет не берем, в этом плане он уникум) Контракт до 2028 года не гарантирует команде его побед.
  • Невозмутимый
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (11)
    Невозмутимый-Фото

    Помню Саймона за самый эпичный провал в истории грандтуров на Джиро, когда он за 2 этапа до конца лидировал, а в итоге на финише проиграл больше часа.

  • Невозмутимый
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (17)
    Невозмутимый-Фото

    Два поломанных чемпиона и нулевой этой весной Кусс. Висма Шрёдингера. Вроде знаем что там за состав, а жив ли он или мёртв, непонятно

  • микеле оп-оп-оп
    Тадей Погачар возглавит велоко ... (22)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Говорить - не мешки ворочать.
  • motte
    Предварительные составы команд ... (33)
    motte-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Так что все-таки с Винегором? Едет?

    Едет и за третьим подряд подиумом, я уверен.

    Он делает серьезную ставку на «Тур де Франс», однако отказывается от Олимпиады, которая пройдет позже тура, оправдывая себя травмой.

    Серебряный призёр Олимпиады-2020 в командной гонке бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт и двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор примут участие в знаменитой велогонке. Об этом сообщило RTBF со ссылкой на пресс-службу команды. Вингегор рассказал, что успел восстановиться после падения во время «Тура Страны Басков».

    «Я очень рад стартовать в «Туре». Последние несколько месяцев были нелёгкими, но я благодарю свою семью и команду за их неизменную поддержку. Мы работали вместе, чтобы достичь этого момента. Я чувствую себя хорошо и очень мотивирован», — приводит слова Вингегора RTBF.

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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