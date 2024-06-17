Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2024 года

Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту в групповой и индивидуальной гонке на время открывают новых чемпионов. Победители весь год выступают в майке чемпиона своей страны в международных соревнованиях UCI. Здесь, по мере поступления информации, мы будем публиковать имена чемпионов в групповых гонках на шоссе и в индивидуальных гонках на время сезона 2024 года.

Австралия

Индивидуальная гонка на время

Mount Helen, 37,5 км

1. Luke Plappe 0:46:19

2. Chris Harper 0:33

3. Michael Hepburn 0:55

Групповая гонка

Buninyong, 185.6 км

1. Luke Plappe 4:34:26

2. Chris Harper "

3. Kelland O'Brien 6:09

Австрия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Азербайджан

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Беларусь

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Бельгия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Великобритания

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Венгрия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Нидерланды

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Новая Зеландия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Timaru, 196 км

1. Aaron Gate 4:28:10

2. Corbin Strong "

3. Laurence Pithie

Германия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Дания

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Италия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Ирландия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Испания

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Казахстан

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Канада

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Колумбия

Индивидуальная гонка на время

Paipa - Tunja, 41,8 км

1. Daniel Felipe Martínez 0:54:02

2. Brandon Smith Rivera 1:38

3. Rodrigo Contreras 1:56

Групповая гонка

Tunja, 212.5 км

1. Alejandro Osorio 4:53:23

2. Sergio Higuita 0:04

3. Egan Bernal "

Латвия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Литва

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Люксембург

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Норвегия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Польша

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Португалия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Россия

Индивидуальная гонка на время

Муром, 30 км

1. Пётр Рикунов 0:34:40,30

2. Лев Гонов + 0:00:26,89

3. Иван Меньшов + 0:01:04,02

Групповая гонка

Муром, 167,4 км

1. Петр Рикунов 03:48:31

2. Илья Щегольков + 0:18

3. Савва Новиков +0: 32

Словакия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Словения

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

США

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Charleston, 212 км

1. Sean Quinn 5:15:52

2. Brandon McNulty "

3. Neilson Powless

Украина

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Финляндия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Espoo, 180 км

1. Jaakko Hänninen 4:19:4

2. Antti-Jussi Juntunen 2:11

3. Karl-Nicolas Grönlund

Франция

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Чехия

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Швейцария

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

Эквадор

Индивидуальная гонка на время

Riobamba, 40.64 км

1. Richard Carapaz 0:51:08

2. Jefferson Alveiro Cepeda + 0:43

3. Jonathan Klever Caicedo 1:08

Групповая гонка

Riobamba, 180.62 км

1. Jhonatan Narváez 3:50:42

2. Richard Carapaz 0:01

3. Jefferson Alveiro Cepeda 0:02

Эритрея

Индивидуальная гонка на время

36 км

1. Amanuel Ghebreigzabhier

2. Henok Mulubrhan

3. Biniam Girmay

Групповая гонка

1. Natnael Tesfatsion

2. Aklilu Arefayne

3. Metkel Eyob

Эстония

Индивидуальная гонка на время

Групповая гонка

ЮАР

Индивидуальная гонка на время

Midvaal, 41 км

1. Ryan Gibbons 0:46:50

2. Alan Hatherly 1:22

3. Brandon Downes 3:30

Групповая гонка

Midvaal, 182 км

1. Ryan Gibbons 4:17:16

2. Tristan Nortje 2:10

3. Morné Van Niekerk 3:47