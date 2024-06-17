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Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2024 года

Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту в групповой и индивидуальной гонке на время открывают новых чемпионов. Победители весь год выступают в майке чемпиона своей страны в международных соревнованиях UCI. Здесь, по мере поступления информации, мы будем публиковать имена чемпионов в групповых гонках на шоссе и в индивидуальных гонках на время сезона 2024 года.

 

 

 

Австралия

 

Индивидуальная гонка на время

 

Mount Helen, 37,5 км

 

1. Luke Plappe 0:46:19
2. Chris Harper 0:33
3. Michael Hepburn 0:55

 

 

Групповая гонка

 

Buninyong, 185.6 км

1. Luke Plappe 4:34:26
2. Chris Harper "
3. Kelland O'Brien 6:09

 

 

Австрия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Азербайджан

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Беларусь

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Бельгия

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Великобритания

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Венгрия

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Нидерланды

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Новая Зеландия

 

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Timaru, 196 км
1. Aaron Gate 4:28:10
2. Corbin Strong "
3. Laurence Pithie

 

Германия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Дания

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Италия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Ирландия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Испания

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Казахстан

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Канада

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Колумбия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Paipa - Tunja, 41,8 км

1. Daniel Felipe Martínez 0:54:02
2. Brandon Smith Rivera 1:38
3. Rodrigo Contreras 1:56

 

Групповая гонка

 

Tunja, 212.5 км

1. Alejandro Osorio 4:53:23
2. Sergio Higuita 0:04
3. Egan Bernal "

Латвия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Литва

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Люксембург

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Норвегия

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Польша

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Португалия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Россия

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Муром, 30 км

1. Пётр Рикунов 0:34:40,30

2. Лев Гонов + 0:00:26,89

3. Иван Меньшов + 0:01:04,02

 

Групповая гонка

 

Муром, 167,4 км

 

1. Петр Рикунов 03:48:31
2. Илья Щегольков + 0:18
3. Савва Новиков +0: 32

 

 

 

Словакия

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

 

Словения

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

США

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Charleston, 212 км
1. Sean Quinn 5:15:52
2. Brandon McNulty "
3. Neilson Powless

 

Украина

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Финляндия

 

Индивидуальная гонка на время

 

 

Групповая гонка

 

Espoo, 180 км

1. Jaakko Hänninen 4:19:4
2. Antti-Jussi Juntunen 2:11
3. Karl-Nicolas Grönlund

 

Франция

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

 

Чехия

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Швейцария

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

Эквадор

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Riobamba, 40.64 км

1. Richard Carapaz 0:51:08
2. Jefferson Alveiro Cepeda + 0:43
3. Jonathan Klever Caicedo 1:08

 

Групповая гонка

 

Riobamba, 180.62 км

1. Jhonatan Narváez 3:50:42
2. Richard Carapaz 0:01
3. Jefferson Alveiro Cepeda 0:02

 

 

Эритрея

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

36 км
1. Amanuel Ghebreigzabhier
2. Henok Mulubrhan
3. Biniam Girmay

 

Групповая гонка

 

1. Natnael Tesfatsion
2. Aklilu Arefayne
3. Metkel Eyob

Эстония

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Групповая гонка

ЮАР

 

 

 

Индивидуальная гонка на время

 

Midvaal, 41 км

1. Ryan Gibbons 0:46:50
2. Alan Hatherly 1:22
3. Brandon Downes 3:30

 

Групповая гонка

 

Midvaal, 182 км
1. Ryan Gibbons 4:17:16
2. Tristan Nortje 2:10
3. Morné Van Niekerk 3:47

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Теги к статье: разделка индивидуальная гонка на время групповая гонка национальные чемпионаты велоспорт

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Комментарии

  • VeloVelo
    Жуан Алмейда — победитель 8 эт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мне вот еще Интересно, что сказал после гонки Берналь. Как он вообще?

  • nightbuster33
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Без "кукловодов" научатся читать гонку, как во времена Анк.,Инд,Мерк.и др..И победы будут ценнее для них самих при сравнении с победами выше указанных лиц и интереснее для зрителей.

  • RVL
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (4)
    RVL-Фото
    Будут записки передавать с бачками на пунктах питания
  • vitali
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (4)
    vitali-Фото
    Без наушников будет по-другому: желание победить останется, а подсказок со стороны не будет, следовательно - изменится тактика по ходу гонки/этапа, и, думаю, будет больше открытой борьбы, что для нас интереснее
  • Bratybrat
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    Bratybrat-Фото
    Алмейда пролетел последние 3 км
  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    vova-55-Фото
    Это разделка.
    Каждый выдает то, на что способен в данный момент.

    Берналь в разделке никогда особо не отмечался.

    Обидно уступить призовое место недобрав всего 10 секунд...
  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    Yuriy 17-Фото

    Э. Берналь - в очередной раз фу-фу-фу

  • Yuriy 17
    Тур Бельгии-2024. Этап 5 (1)
    Yuriy 17-Фото

    Раз за разом T. Мерлир опережает Я. Филипсена.

    Одна надежда у Филипсена, что Мерлир не поедет Тур де Франс.

     

    Но сезон у Филипсена уже почти удался - есть победа на Милан - Сан-Ремо 

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    kwwk-Фото

    Ну все по сценарию, как я и глаголил: Алмейде - этап, Йетцу - генерал. Но вот не ожидал, что Берналь так много Скелмозе отдаст.

    Ну все, ждемс ТДФ.

  • cmap_nep
    Второй двойной успех команды U ... (1)
    cmap_nep-Фото
    И на 2-ом этапе Tour de Suisse femme 2024, горной разделке кто выиграл? Деми, конечно, Деми. Умно, экономно, подчистую всю элиту женского велоспорта..

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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