Тур Руанды-2023. Этап 1

Он все ещё фаворит ГТ, другие гонки, видимо, мимо, а этапы на ГТ и сам ГТ, плюс, парень был совсем близко к истории с Вуэльтой, но.. Как фрумми, 5й тдф, но такое фатальное падение.

Тут вот на Западе пишут о тадее:

TDF is pogacar playground...3rd, 4th, 5th....let him surpassing Froome, equalling indurain. we hope it happen...

TDF - игровая площадка pogacar... 3-й, 4-й, 5-й.... пусть он превзойдет Фрума, сравнявшись с Индурайном. мы надеемся, что это произойдет...