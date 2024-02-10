Джон Дегенкольб продлил контракт с велокомандой dsm-firmenich PostNL до конца 2025 года

Джон Дегенкольб продолжит выступать в команде dsm-firmenich PostNL до конца 2025 года

35-летний немецкий велогонщик Джон Дегенкольб продлил контракт с dsm-firmenich PostNL до конца 2025 года, который будет его девятым сезоном в этой велокоманде. Джон Дегенкольб был гонщиком команды с 2012 по 2016 году (когда команда называлась Giant Alpecin), принёс ей победы на Монументах Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, на этапах Вуэльты Испании, в классиках Париж-Тур, Гент-Вевельгем. Он вернулся в команду в 2022 году. Его опыт и знание гонок позволяют выполнять роль дорожного капитана, мотивировать и организовывать слаженную работу.

Джон Дегенкольб: «Большую часть карьеры я провёл в команде, которая сейчас называется dsm-firmenich Post NL, она для меня как семья. Продление контракта ещё на год - для меня мечта. Когда я вернулся в команду в 2022 году через пять лет, я вполне осознанно взял на себя новую роль.

Меня очень радует, что я могу выступать в гонках с молодыми спортсменами, делиться с ним опытом, вносить вклад в их прогресс и развитие их талантов. Предыдущий сезон и моя любимая гонка Париж-Рубэ меня мотивируют, но ещё сильнее мной движет страсть к велоспорту и всему, что его окружает.

Моя большая мечта - помогать молодым ребятам обрести ту же страсть к гонкам, которая есть у меня. Мне хочется помогать команде побеждать в крупнейших велогонках календаря».

Руди Кемна, главный тренер команды dsm-firmenich PostNL: «Джон всегда был и остаётся для нас важным гонщиком. В прошлом у нас были общие моменты триумфа, но и вне велосипеда он тоже играет большую роль в команде. Он носитель велосипедной культуры, опытный спортсмен, который всегда мотивирован, энергичен и берёт на себя ответственность. Его правильный настрой помогает поднять окружающих его гонщиков на новый уровень. Именно это мы очень ценим в команде. С нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Джоном ещё на один сезон».